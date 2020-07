KOERS KORT. McLaren wil afhaken als cosponsor, wat doet Teuns? - Alaphilippe kijkt uit naar herstart seizoen: “Voorbereiding loopt goed” Redactie

Alaphilippe kijkt uit naar herstart seizoen: “Voorbereiding loopt goed”

Julian Alaphilippe herneemt op 1 augustus na 4,5 maanden gedwongen coronapauze de competitie in de Strade Bianche. De Franse kopman van Deceuninck-Quick.Step won vorig jaar de Toscaanse klassieker over deels onverharde wegen. Nadien volgen Milaan-Sanremo (8 augustus) - die hij ook won vorig jaar -, het Critérium du Dauphiné (12-16 augustus) en het Frans kampioenschap (23 augustus) op zijn programma. De Tour de France (29 augustus-20 september), waarin hij vorig jaar twee weken de gele trui droeg, is opnieuw het hoofddoel.

“De Strade Bianche winnen gaf me vorig jaar een fantastisch gevoel”, keek Alaphilippe even terug op de teamwebsite. “Ik hou van het parcours en de sfeer rond die wedstrijd. Terugkeren dit jaar wordt interessant gezien de ietwat andere voorbereiding die iedereen had.”

“Ik stak die periode in geweldige vorm”, ging Alaphilippe verder. “En ik won dan ook mijn eerste Monument, op de Via Roma in Sanremo. Het team was fantastisch die dag en hielp me enorm. Het wordt leuk ook hier terug te keren en het rugnummer één op te spelden.”

Om de Tour voor te bereiden rijdt Alaphilippe nadien de Dauphiné. “De perfecte voorbereiding op de Tour”, aldus de Fransman. “Ik zou ook graag een rit winnen, net als vorig jaar. Het wordt een speciale editie van de Dauphiné, met enkele heel zware ritten.”

“De voorbereiding loopt op dit moment goed”, besloot de 28-jarige Fransman. “Ik ben blij samen met de teammaats op trainingskamp in Val di Fassa te zijn en kijk er heel erg naar uit het seizoen te herstarten.”

McLaren wil afhaken als cosponsor, wat doet Dylan Teuns?

Volgens cyclingnews.com wil McLaren eind dit seizoen afhaken als cosponsor van het Bahrain-team. De Britse autoconstructeur lijdt zwaar onder de coronacrisis en ontsloeg afgelopen lente liefst 1.200 werknemers.

Renners en personeel van de ploeg toonden zich al bereid om gedurende drie maanden 70% van hun loon in te leveren en zouden tegen het einde van het jaar moeten uitkomen op driekwart van hun jaarsalaris om eigenaar Shaikh Nasser Bin Hamad Al Khalifa toe te laten zijn team in leven te houden voor 2021. De prins zou wel dicht bij een akkoord staan met een nieuwe cosponsor. Hoe dan ook lijkt deze nieuwe ontwikkeling invloed te zullen hebben op de beslissing van Dylan Teuns. Onze landgenoot was zo goed als rond met Bahrain voor een contractverlenging van twee jaar. Vraag is of die deal nog steeds doorgaat. Er is reële interesse van een paar andere teams, waaronder ook Israel Start-Up Nation. (JDK)

Tour of the Alps keert in 2021 terug met zelfde parcours als dit jaar was voorzien

De Tour of the Alps (2.Pro) werd dit jaar geannuleerd door van de wereldwijde coronacrisis, maar voor volgend jaar heeft de organisatie haar parcours al vastgelegd. Er werd overeengekomen net hetzelfde parcours als dit jaar voorzien was te rijden.

De 44ste editie van de Italiaanse voorbereidingskoers op de Giro moest dit jaar van 20 tot 24 april doorgaan. De data voor 2021 zijn nog niet geofficialiseerd, maar de rittenkoers zal hoogstwaarschijnlijk in dezelfde periode plaatsvinden.

De erelijst van de Tour of the Alps oogt de voorbije jaren indrukwekkend met achtereenvolgens Vincenzo Nibali (2013), Cadel Evans (2014), Richie Porte (2015), Mike Landa (2016), Geraint Thomas (2017), Thibaut Pinot (2018) en Pavel Sivakov (2019). Er kon nog nooit een Belg zegevieren in het eindklassement van de rittenkoers die vroeger de Ronde van Trentino werd genoemd.

Rittenschema:

Rit 1 - Brixen/Bressanone - Innsbruck, 142,8 Km

Rit 2 - Innsbruck - Feichten im Kaunertal, 121,5 Km

Rit 3 - Imst - Naturns/Naturno, 162 Km

Rit 4 - Naturns/Naturno - Valle del Chiese/Pieve di Bono, 168,6 Km

Rit 5 - Valle del Chiese/Idroland - Riva del Garda, 120,9 Km

Rick Zabel blijft twee jaar langer bij Israel Start-Up Nation

De Duitser Rick Zabel heeft zijn contract bij Israel Start-Up Nation met twee seizoenen verlengd. Hij zal er tot eind 2022 dus aan de zijde van Chris Froome fietsen, de viervoudige Tourwinnaar die overkomt van INEOS. De 26-jarige Zabel, zoon van spurtlegende Erik Zabel, is bezig aan zijn eerste seizoen bij het Israëlische WorldTour-team. Daarvoor droeg hij de kleuren van Katusha en BMC.

Voor de coronacrisis losbarstte deed Zabel mee in de Tour Down Under en UAE Tour. Hij hervat later deze maand in de Ronde van Burgos. “Rick is nog maar enkele maanden bij ons, maar hij is duidelijk een versterking in onze sprinttrein. Zijn mentaliteit is voorbeeldig en het is uitstekend nieuws dat hij ervoor kiest bij ons te blijven”, aldus teammanager Kjell Carlström.

