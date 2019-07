KOERS KORT. Mauri Vansevenant wint prestigieuze beloftenkoers, Ulissi wint testevent olympische wegrit Redactie

21 juli 2019

Dries De Bondt de snelste in Pollare

Drie dagen na zijn winst in Ninove heeft Dries De Bondt de profkoers in Pollare gewonnen. Hij was op Pollareberg de snelste van een kopgroep van een twintigtal renners. Hij haalde het in de sprint van Lionel Taminiaux en Jonas Goeman. (EVL)

Mauri Vansevenant verzekert zich van eindzege Giro Valle d’Aosta

Mauri Vansevenant, een twintigjarige West-Vlaming, heeft zondag de eindzege gepakt in de Giro Valle d’Aosta, een prestigieuze rittenwedstrijd bij de beloften. Vansevenant, de zoon van voormalig profwielrenner Wim Vansevenant, werd elfde in de slotrit, maar hield in het eindklassement een ruime voorsprong van 4:30 over op de eerste achtervolger, de Brit Adam Hartley. Hij won ook de witte jongerentrui.

De ritwinst in de vijfde en laatste etappe was voor de Italiaan Andrea Bagioli, die volgend seizoen prof wordt bij Deceuninck-Quick Step. Hij was in een sprint sneller dan een andere landgenoot, Maxim Van Gils.

Vansevenant nam de leiderstrui over na de derde rit en hield nadien makkelijk stand. Hij volgt op de erelijst de Kazak Vadim Pronskiy op. In het verleden wonnen grote namen als Gilberto Simoni (1992), Thibaut Pinot (2009) en Fabio Aru (2011 en 2012) de Giro Valle d’Aosta. Vansevenant is de tweede Belg op de erelijst na Luc Wallays, winnaar in 1983.

Lorena Wiebes wint massaspurt, Lisa Klein pakt eindzege

In de slotetappe van de BeNe Ladies Tour hield Lisa Klein stand. De 23-jarige Duitse volgt op de erelijst Marianne Vos op. De rit in Zelzate draaide uit op een massasprint waarin de Nederlandse kampioene Lorena Wiebes duidelijk de rapste was. Ze haalde het voor de Italiaanse Marta Bastianelli en de Nederlandse Lonneke Uneken. Amy Pieters, die bij de twee tussenspurten twee seconden bonificatie sprokkelde, werd vierde. In het eindklassement strandt Pieters op elf seconden van Klein. De Zwitserse Marlen Reusser is in het eindklassement derde. Wiebes veroverde dankzij winst in de slotrit de eindzege in het puntenklassement en verzekerde zich ook van het rushesklassement. De Duitse Hannah Ludwig won het jongerenklassement.

Schuermans en Michiels pakken Belgische titels mountainbike

Jens Schuermans is Belgisch kampioen mountainbike geworden bij de mannen elite. Scheurmans was in Houffalize, na vijf ronden, 43 seconden sneller dan Kevin Panhuyzen. Daan Soete legde beslag op de bronzen medaille. Bij de vrouwen elite stond er geen maat op Githa Michiels. Zij legde de 4 ronden af in een tijd van 1u26:26. Acht minuten later reed Emeline Detilleux naar het zilver. Joyce Vanderbeken moest genoegen nemen met de derde plaats.

Uitslagen:

Mannen

1. Jens Schuermans in 1u25:41; 2. Kevin Panhuyzen 1u26:24; 3. Daan Soete 1u27:01; 4. Nick Vanpol 1u29:22; 5. Erno Mc Crae 1u30:01; 6. Wout Alleman 1u30:21; 7. Tom Meeusen 1u31:21; 8. Kenneth Coomans 1u36:20; 9. Jochen De Vocht 1u37:08; 10. Laurent Evrard 1u37:34; 11. Dennis Vanendert 1u39:03; 12. Niels Vanpol 1u41:11; 13. Pieter Menue 1u27:10; 14. Nick De Vries 1u28:35; 15. Robin Vervloessem 1u32:07; 16. Antoine Daneau 1u43:06; 17. Nicolas Boisdequin 1u43:40; 18. Lukas Lambrechts 1u44:28

Vrouwen

1. Githa Michiels in 1u26:26; 2. Emeline Detilleux 1u34:29; 3. Joyce Vanderbeken 1u36:45; 4. Veerle Cleiren 1u38:29; 5. Alice Pirard 1u39:07; 6. Kristien Achten 1u42:23; 7. Inge Roggeman 1u22:38; 8. Britt Segers 1u24:14; 9. Steffi Witvrouwen 1u27:19; 10. Kristien Nelen 1u29:37; 11. Laurine Boidequin 1u34:08; 12. Déborah Schmitz 1u26:22

Results Belgian Championships MTB XCO Houffalize (21/07):

Men Elite: 1 Jens Schuermans 2 Kevin Panhuyzen 3 Daan Soete pic.twitter.com/suDaLhuBM0 Belgian Cycling(@ BELCycling) link

Ulissi wint testevent olympische wegrit, Loïc Vliegen vijfde

De Italiaan Diego Ulissi heeft het testevent van de olympische wegrit (1.2) gewonnen. Ulissi haalde het solo na 179 km en had 17 seconden voorsprong op zijn landgenoot Davide Formolo. De Fransman Nans Peters vervolledigde het podium. Loïc Vliegen werd eerste Belg op de vijfde plaats, achter de Brit Matthew Holmes. Naast de Belgische selectie namen nog acht landenteams deel, aangevuld met continentale ploegen. Er verschenen weinig grote namen aan de start, aangezien de Ronde van Frankrijk momenteel plaatsvindt. In 2016 kroonde Greg Van Avermaet zich in Rio tot olympisch kampioen op de weg. Volgend jaar is de eigenlijke olympische wegrit 234 km lang, goed voor 4.865 hoogtemeters.