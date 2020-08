KOERS KORT. Matthews past voor Lombardije - Taminiaux voor drie seizoenen naar Alpecin-Fenix Redactie

14 augustus 2020

Matthews gaat niet van start in Ronde van Lombardije

Zoek zaterdag niet naar Michael Matthews in de Ronde van Lombardije. De Australiër van Sunweb raakte in Milaan-Sanremo net voor de top van de Poggio een muurtje en geraakte daarbij geblesseerd aan de hand. Desondanks sprintte Matthews nog naar de derde plaats. Z’n blessure is niet voldoende genezen om aan de start van ‘de koers van de vallende bladeren’ te staan. “Het is jammer, want ik keek erg uit naar de koers”, vertelt Matthews in een filmpje op Twitter. “Ik had goede benen in Sanremo, maar ik kan niet degelijk sturen in het peloton. Ik zal duimen voor m'n ploegmaats.”

A quick update about Il Lombardia. Good luck to the team!

Lionel Taminiaux tekent voor drie seizoenen bij Alpecin-Fenix

Lionel Taminiaux verlaat na dit seizoen Bingoal-Wallonie Bruxelles om bij Alpecin-Fenix aan de slag te gaan. Daar ondertekende onze 24-jarige landgenoot een contract voor drie seizoenen, zo maakte het team vrijdag bekend.

Vorig jaar won Taminiaux als neoprof de profkoers in Viane en de Franse semiklassieker La Roue Tourangelle. Daarnaast behaalde hij een derde plaats in de Rund um Köln en ereplaatsen in de Baloise Belgium Tour en Ronde van Wallonië. Zaterdag staat hij in Aarschot aan de start van de vijfde editie van Dwars door het Hageland.

“Dit is een grote stap voorwaarts in mijn carrière. Ik ben bijzonder nieuwsgierig naar deze nieuwe omgeving en de concrete aanpak van de ploeg”, aldus Taminiaux. “Er was interesse van meerdere ploegen maar de professionele omkadering, het potentieel van de ploeg, de mentaliteit en het materiaal spraken mij meteen aan. Ik hoop dat ik heel wat kan bijleren in de grote koersen en dat ik mijn persoonlijke rol zo goed mogelijk kan invullen op belangrijke momenten.”

Bingoal-Wallonie Bruxelles met mix van ervaren renners en jongeren naar Dwars door het Hageland

Bij Bingoal-Wallonie Bruxelles trekken Sean De Bie en Lionel Taminiaux zaterdag de kar in Dwars door het Hageland.

“Ik denk dat ik zaterdag over een gretige groep kan beschikken. Iedereen is zeer gemotiveerd en gedreven om nog eens in eigen land te kunnen koersen. Het is al een tijdje geleden dat dit nog eens het geval was. Zeker in een koers van dit niveau”, geeft sportdirecteur Bob De Cnodder mee.

“We starten hier met een echt ‘mixed team’. Daarmee bedoel ik jongens die deze wedstrijd al enkele keren gereden hebben en jongeren die nu eens de kans krijgen deel te nemen aan een koers met iets meer aanzien. Onder de ervaren renners reken ik zeker Sean De Bie en Lionel Taminiaux. Zij kennen de streek en Dwars door het Hageland. Ik verwacht van hen dan ook heel wat. Het zal erop aan komen heel de dag heel attent voorin te zitten. Dit zelfs vanaf de start. Een mechanisch defect is voldoende om je hele wedstrijd te nekken. Het is ook afwachten welk weer we morgen/zaterdag krijgen. Voor het ogenblik is de grond, door de droogte van de afgelopen dagen, keihard, maar er wordt alsmaar meer regen voorspeld. Dat kan nefaste gevolgen hebben voor het koersverloop.”

Ivo Oliveira kroont zich tot Portugees kampioen tijdrijden

Ivo Oliveira heeft zich in Portugal tot nationaal kampioen tijdrijden gekroond. De 23-jarige renner van UAE-Team Emirates haalde het voor ploegmaat en oud-wereldkampioen Rui Costa. Tiago Machado mocht als derde mee op het podium.

Voeckler heeft EK-selectie bijna rond

Frans bondscoach Thomas Voeckler heeft z'n huiswerk voor het EK in Plouay zo goed als af. De ex-renner maakte zeven van de acht geselecteerden bekend. Frankrijk moet het zonder Julian Alaphilippe zien te rooien, maar met onder andere Nacer Bouhanni, Lilian Calmejane en Benoît Cosnefroy oogt de selectie meer dan degelijk. Het achtste plekje wordt later uitgedeeld.

Voor de tijdrit rekent Voeckler op Remi Cavagna (Deceuninck-Quick.Step) en Anthony Roux. Het EK wordt 24 en 26 augustus gereden.