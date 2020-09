KOERS KORT. Matthews leidt Australië op WK - Jordi Meeus naar BORA-hansgrohe? Redactie

08 september 2020

15u56

Patrick Schelling vier maanden aan de kant

Patrick Schelling is door de Internationale Wielerunie UCI voor vier maanden geschorst voor een AAF of ‘Adverse Analytical Finding’. Bij een controle op 24 februari werd bij de Zwitser van Israel Start-Up Nation het verboden astmamiddel terbutaline aangetroffen. De UCI klasseert de inbreuk op de dopingwetgeving als niet-intentioneel.

With regards to the UCI decision to impose a sanction on Israel Start-Up Nation rider Patrick Schelling for using an anti-asthma banned substance, ISN has made the following statement: https://t.co/tBCir0Q9pA Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy(@ YallaIsraelSUN) link

Australië heeft selectie op papier voor WK in Imola

De Australische wielerbond heeft z'n huiswerk voor het WK in Imola al af. Australië rekent in de wegrit op Sunweb-renner Michael Matthews, terwijl Rohan Dennis z’n titel verdedigt in de race tegen de klok. De laatste Australische wereldkampioen was Cadel Evans in 2009. De Tourwinnaar van 2011 mocht in het Zwitserse Mendrisio de regenboogtrui aantrekken.

Australische selectie wegrit: Michael Matthews, Richie Porte, Jack Haig, Simon Clarke, Luke Durbridge, Lucas Hamilton, Jai Hindley en Damien Howson.

Jordi Meeus naar BORA-hansgrohe?

Volgens Wielerflits rijdt er vanaf volgend seizoen een Belg voor BORA-hansgrohe. Jordi Meeus zou de overstap maken van SEG Racing Academy en een ploegmaat van Peter Sagan worden. De jonge sprinter maakte dit seizoen indruk door twee ritten in de Ronde van Tsjechië en een etappe in de Ronde van Italië voor beloften te winnen. Als Meeus inderdaad de stap naar de WorldTour zet, komt hij in het rijtje van onder meer Fabio Jakobsen (sinds 2018 bij Deceuninck-Quick.Step), Alberto Dainese (sinds dit seizoen bij Sunweb) en David Dekker (vanaf volgend seizoen bij Jumbo-Visma). Ook voor hen was SEG Racing Academy de ideale springplank naar het hoogste niveau van het wielrennen.