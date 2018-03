KOERS KORT: Mathieu van der Poel knap vierde in eerste WB-manche mountainbike - Dumoulin stapt uit Tirreno na val TLB/GVS

10 maart 2018

15u25

Bron: Belga en eigen berichtgeving 0 Wielrennen Mathieu van der Poel heeft meteen zijn visitekaartje afgegeven in de eerste Wereldbekerwedstrijd mountainbike van het seizoen. In het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch snelde de Nederlander naar een zeer knappe vierde stek. De zege ging naar het Nieuw-Zeelandse toptalent Sam Gaze, die de tot dan ongenaakbare Schurter een hak zette.

Mathieu van der Poel schoot rond een tiende positie uit de startblokken, maar lang duurde het niet voor de Nederlander enkele pionnetjes voor hem oppeuzelde. Twee ronden en enkele snedige versnellingen later vond hij zelfs de aansluiting bij de top van het mountainbikecircuit. "Ongelofelijk, zie hem gaan", staken de commentatoren hun bewondering voor de debutant niet onder stoelen of banken.

Wereldkampioen Nino Schurter en het Nieuw-Zeelandse toptalent Sam Gaze zagen het gevaar en klauterden er met hun tweetjes vandoor. In de vierde ronde van zeven stuks vond de Fransman Maxime Marotte de aansluiting bij de kop van de wedstrijd, maar in een mum van tijd werd hij opnieuw overboord gekieperd. Van der Poel reed toen al een hele poos moederziel alleen rond op de vierde plek met een achterstand van circa een halve minuut. Zo nu en dan tastte de veelwinnaar uit de cyclocross eens naar de rug, dus was consolideren de boodschap. Dat lukte met verve.

Voor de bloemen was de spanning om te snijden. Beide tenoren gaven elkaar geen duimbreedte toe, dus moest een prangende sprint uitmaken wie zich op het hoogste schavotje van het podium mocht hijsen. Zij aan zij gingen ze de laatste rechte lijn in, en de 22-jarige Gaze trok aan het langste eind. Een straffe prestatie, want Schurter was vorig seizoen zowat ongenaakbaar. Marotte strandde op een derde stek, Van der Poel bolde als vierde op 1 minuut en tien seconden over de meet. Een mooie prestatie van de Europees kampioen veldrijden die als mountainbiker naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio wil.

Resem opgaves in Parijs-Nice

Het regent vandaag opgaves in de zevende etappe van Parijs-Nice. Onder meer Arnaud Démare, Bert Van Lerberghe en Alexander Kristoff zitten niet meer in de wedstrijd.

De zevende en voorlaatste etappe van deze Parijs-Nice tussen Nice en Valdeblore La Colmiane wordt afgewerkt in regen, mist en kille temperaturen, en dat op een lastig terrein. Die combinatie zorgt ervoor dat heel veel deelnemers de remmen dichtknijpen.

Vier renners gingen niet meer van start, waaronder ritwinnaar Arnaud Démare. Omwille van de weersomstandigheden en de opgebouwde vermoeidheid besloot de Franse kampioen niet meer van start te gaan en zich met trainingen verder voor te bereiden op Milaan-Sanremo. Door zijn opgave is Julian Alaphilippe nu virtueel eigenaar van de groene trui. Ook Ian Boswell, Dimitri Gruzdev en Evaldas Siskevicius gingen niet meer van start.

Ook tijdens de rit zelf verdwenen al verschillende renners uit de koers. Zo gooide de Belg Bert Van Lerberghe, vrijdag nog in de vlucht, reeds de handdoek. Dat deden onder meer ook Europees kampioen Alexander Kristoff, de Ierse klimmer Dan Martin, en de Nederlanders Mike Teunissen, Ramon Sinkeldam en Koen de Kort.

Dumoulin stapt uit Tirreno-Adriatico na val

Tom Dumoulin heeft moeten opgeven in Tirreno-Adriatico. De Nederlander, de kopman van Team Sunweb, kwam in de vierde etappe ten val. Op het eerste oog leken de verwondingen mee te vallen, maar Dumoulin gaf er toch de brui aan.

Dumoulin was eerder al niet helemaal fit aan de Italiaanse rittenkoers begonnen. Hij stond negende in het algemeen klassement op 33 seconden van leider Geraint Thomas.