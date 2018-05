KOERS KORT: Mathieu van der Poel eindigt met schroef in de pols tweede in proloog Franse rittenkoers Wielerredactie

31 mei 2018

18u55

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 3

Van der Poel wordt ondanks polsblessure tweede in proloog

Mathieu van der Poel is in de proloog van de Franse rittenkoers Boucles de la Mayenne (2.1) op de tweede plaats gëindigd. Enkel de Fransman Dorian Godon (Cofidis) legde de 4,5 kilometer met start en aankomst in Laval sneller af dan de Nederlandse titelverdediger.

Afgelopen weekend kwam de 23-jarige Van der Poel zwaar ten val in de wereldbekermanche mountainbiken in Nove Mesto in Tsjechië. De Nederlander moest daar met een gehavende pols de handdoek gooien. Twee weken eerder was hij tijdens de MTB-marathon in het Spaanse Logrono ook al lelijk ten val gekomen. Daarbij liep hij een barst op in het handwortelbeentje.

Van der Poel mocht twee weken lang niet mountainbiken, maar stond met een schroefje in de pols wel aan de start van de twaalfde editie van de Boucles de la Mayenne.

Met nog drie ritten in lijn op het menu telt Van der Poel 9 seconden achterstand op de 22-jarige Godon. Beste Belg was Eli Iserbyt (Marlux-Bingoal) op de zesde plaats. Tom Meeusen (Corendon-Circus) klokte de negentiende tijd.

Christophe Laporte wint eerste rit in Luxemburg

Christophe Laporte (Cofidis) heeft de eerste rit in de 78e Ronde van Luxemburg (cat. 2.BC) gewonnen. Na 186,7 kilometer van Luxemburg naar Hesperange liet de 25-jarige Fransman in een massasprint de Luxemburger Alex Kirsch en de Italiaan Andrea Pasqualon achter zich. Sean De Bie werd negende en was daarmee andermaal beste Belg. Piet Allegaert finishte als elfde. Proloogwinnaar Damien Gaudin (Direct Energie) blijft leider. De 31-jarige Fransman heeft één seconde voorsprong op de Duitser Alexander Krieger.

Na tien kilometer koers vormde zich een kopgroep met de Nederlander Jan-Willem van Schip, de Pool Patryk Stosz en de Duitsers Florian Nowak en Lukas Meiler. Het peloton liet begaan en de vier sprokkelden zo snel een maximale voorsprong van vijf minuten. De vroege vluchters sneden de Kazieberg, de eerste helling van de dag na 65 kilometer koers, aan met een voorsprong van 4:30. In de grote groep trok Direct Energie, voor leider Gaudin, het tempo op. Bij de beklimming van de Scheierbierg zakte Gaudin naar de staart van het peloton, maar bij het ingaan van de eerste van de drie plaatselijke ronden van elk 18,3 kilometer, met daarin telkens de beklimming van de Syren, had hij zijn plaats vooraan weer ingenomen.

Bij het ingaan van de tweede ronde hadden de vier vluchters nog 1:40 voor op het peloton. Net voor het ingaan van de slotronde ging Van Schip alleen door. Op vier kilometer van de eindmeet was ook hij eraan voor de moeite. In de daaropvolgende sprint stond er geen maat op Laporte, die zijn zesde zege van het seizoen boekte. Eerder was hij de beste in een rit van de Ster van Bessèges (2.1), twee etappes in de Ronde van de Provence (2.1), de Tro-Bro Léon (1.1) en de individuele tijdrit van de Baloise Belgium Tour (2.BC).

Vrijdag rijden de renners van Rosport, aan de Duitse grens, naar Schifflange, waar na 170,1 kilometer de aankomst op de Montée de Cimetière ligt.

Damien Gaudin: "Wellicht morgen leiderstrui al kwijt"

"Ik wil deze trui zo lang mogelijk behouden, maar dat zal niet simpel zijn op deze lastige wegen", besefte Damien Gaudin (Direct Energie), de Franse leider. Morgen wacht hem al een aankomst bergop. "Wellicht zal ik de trui dan wel kwijt zijn. Hopelijk kan ik hem aan een ploegmaat doorgeven."

"Bedoeling was om vandaag Adrien Petit aan de zege te helpen. Ik moest de lead-out zijn voor Angelo Tulik, die op zijn beurt Adrien Petit op sleeptouw zou nemen. De zege zat er echter niet in. Morgen proberen we het met enkele punchers die hun kans kunnen gaan."

Goolaerts krijgt eigen kasseistrook in Parijs-Roubaix

Mooi gebaar van de organisatie van Parijs-Roubaix. Michael Goolaerts, die eerder dit jaar overleed nadat hij tijdens de tocht richting Roubaix af te rekenen kreeg met een hartfalen, krijgt immers een kasseistrook naar hem vernoemd. Dat meldt Radio 2 Antwerpen. Het betreft een kasseistrook in Biastre, die de naam 'Secteur Pavé Michael Goolaerts' zal dragen. Op 10 juni wordt de strook ingehuldigd, alsook een herdenkingsmonument.

Dylan Teuns (BMC) gaat voor "mooi resultaat" in Dauphiné

Dylan Teuns is een van de troeven bij BMC in het Critérium du Dauphiné (WorldTour), de achtdaagse Franse rittenkoers die zondag begint met een proloog in Valence.

Teuns verzamelde dit voorjaar enkele ereplaatsen (zesde in Parijs-Nice, zevende in Brabantse Pijl, elfde in het Baskenland) maar een klinkende prestatie bleef uit. Vooral Luik-Bastenaken-Luik (20e) en Waalse Pijl (30e) vielen tegen. "Na een moeilijk eerste deel van het jaar laste ik een korte onderbreking in, alvorens te hernemen in Hammer Stavanger (vorig weekend, red). Het was een korte en intense race en een goeie warm up voor de Dauphiné. We bekijken het dag per dag, maar mijn vorm is goed. Ik ga alles geven en proberen een mooi resultaat te halen", zegt de 26-jarige renner.

Naast Teuns krijgen ook de Italiaan Damiano Caruso en de Amerikaan Brent Bookwalter een beschermde rol bij BMC. De rest van het team bestaat uit de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin, de Zwitsers Tom Bohli en Danilo Wyss en de Amerikaan Joey Rosskopf.