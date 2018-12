KOERS KORT. Mas wil naar de Tour - Ludwig De Winter naar Wanty-Groupe Gobert, waar Backaert nog niet getekend heeft De wielerredactie

30 december 2018

14u52

Belga

Mas wil naar de Tour

Met een tweede plaats in de Vuelta gaf Enric Mas dit jaar zijn visitekaartje af. De 23-jarige Spanjaard van Deceuninck-Quick.Step wil nu een volgende stap zetten: schitteren in de Tour de France 2019. Zo vertelde de klimmer in een interview met de openbare omroep RTVE. “Ik zou heel graag de Tour rijden. Maar om beter te doen dan in de Vuelta zou ik die eigenlijk moeten winnen. Dat is heel heel moeilijk, maar niet onmogelijk. Ik ga er deze winter alvast alles aandoen om in een goede vorm aan de start te verschijnen. Het is een vrij lastig parcours. Veel hoogteverschillen en weinig tijdritkilometers. Ik heb een team dat zeer goed is in de vlakke etappes. Die steun zal ik heel goed kunnen gebruiken.” De keuze is aan de Belgische wielerformatie om Mas inderdaad naar de Tour te sturen.

Wanty-Groupe Gobert versterkt zich met Ludwig De Winter

Wanty-Groupe Gobert heeft bekendgemaakt op de valreep Ludwig De Winter te contracteren. De 25-jarige Henegouwer komt over van WB Aqua Protect-Veranclassic en tekende een overeenkomst voor één seizoen. Ludwig De Winter reed de voorbije vier seizoenen voor WB Aqua Protect (en diens voorganger Wallonie-Bruxelles). De rouleur uit Binche komt komend seizoen terecht bij een team, dat zijn thuisbasis eveneens in die Henegouwse stad heeft.

“Ik ben erg gehecht aan mijn stad Binche, net als het Wanty-Groupe Gobert-team”, aldus De Winter. “Dus ik droomde ervan om bij het team te kunnen rijden, een ploeg die van jaar tot jaar groeit. Het is een eer voor mij om de kleuren van het bedrijf Wanty en de stad Binche te verdedigen. Ook zal de Tour de France in Binche een geweldig moment worden, in de hoop dat het team een nieuwe wildcard krijgt.”

De Winter zat nog zonder ploeg voor 2019, maar bereidde zich goed voor op het nieuwe seizoen. “Ik rustte niet op mijn lauweren de afgelopen weken en heb mijn voorbereiding altijd serieus benaderd. Ik heb er voor gekozen om in december niet naar het buitenland te trekken, maar ik ben klaar om in januari hard te werken. Ik kijk er naar uit om half januari de groep in Spanje te vervoegen om mijn nieuwe ploegmaats en stafleden te leren kennen. Ik ken al verschillende renners, zoals Boris Vallée en Loïc Vliegen, waarmee ik bij de jeugd koerste.”

Nieuw contract Backaert nog niet getekend

Frederik Backaert heeft zijn contract bij Wanty-Groupe Gobert nog altijd niet verlengd. Dat bevestigt de 28-jarige renner zelf. Volgens Backaert bereikte hij met de ploeg wel een akkoord om zijn aflopende verbintenis met een jaar te verlengen, maar de handtekeningen ontbreken nog. Backaert rijdt sinds 2014 in dienst van het team en trok met Wanty Groupe Gobert onder meer naar de Tour.

Brand pakt in Bredene vijfde zege van het seizoen

Lucinda Brand (Sunweb) heeft de Brico Cross in Bredene gewonnen. De 29-jarige Nederlandse ontdeed zich halfweg de laatste ronde van haar laatste concurrente, Loes Sels. Voor Brand is het na Tabor, Overijse, Namen en Loenhout haar vijfde zege van het seizoen. Sels werd tweede. De Italiaanse Eva Lechner vervolledigde het podium. Wereldkampioene Sanne Cant verscheen niet aan de start.

Eva Lechner nam de beste start. In het spoor van de Italiaanse kampioene volgden onder anderen Loes Sels, de Canadese Maghalie Rochette en de Amerikaanse Katherine Compton. Compton, die vorig jaar in Bredene de strijd moest staken na een astma-aanval, nam snel het commando over. Voor Loes Sels ging het te traag en zij zette zich op kop van het pak. Een langgerekte kopgroep met dertien rensters begon aan de tweede ronde. Sels hield er een stevig tempo op na en enkel de Nederlandse Lucinda Brand kon zich vastnestelen in haar wiel. Lechner volgde als derde met achter zich het trio Alice Maria Arzuffi, Lucia Gonzalez Blanco en Yara Kastelijn.

Bij het ingaan van de derde ronde reden Sels en Brand 10 seconden voor het viertal Lechner, Arzuffi, Kastelijn en Gonzalez Blanco. Net voor halfcross versnelde Brand, maar ze reed zich wat verderop vast in het zand waardoor Sels weer kon aansluiten. Op twee ronden van het einde kreeg Lechner het gezelschap van Kastelijn in de strijd voor de derde plaats.

Bij het ingaan van de slotronde telden Sels en Brand een voorsprong van 15 seconden op Lechner. Kastelijn moest dan al 20 seconden goedmaken op het leidersduo. Brand en Sels bleven elkaar bestoken tot laatstgenoemde kraakte op een technische strook halfweg de laatste ronde. Brand, vrijdag ook al de beste in Loenhout, zong haar solo uit tot het einde en volgt daarmee Arzuffi op als laureate.

Eerder op de dag was Joran Wyseure afgescheiden de sterkste bij de junioren. Jetze Van Campenhout werd tweede voor Jelle Vermoote. Bij de nieuwelingen ging de zege naar de Tsjech Matej Stransky. Hij haalde het van zijn landgenoot Matyas Fiala. Milan Kuypers werd derde.

Brand: “Heb me nog nooit zo goed gevoeld”

“Het parcours lag er best wel zwaar bij. Dat ik daarop mijn vijfde zege al boek, moet ik koesteren. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Alles lukt en dat was vandaag weer het geval”, verklaarde Brand na afloop. “Ik had aan Loes Sels een stevige brok om handen, maar uiteindelijk slaagde ik er toch in om haar achter mij te laten.”

De Nederlandse stak haar fiets in de lucht toen ze de meet te voet overschreed. Een eresaluut voor fietssponsor Liv, want vanaf 1 januari gaat de Sunweb-ploeg met een andere fietsconstructeur, Cervélo, in zee. “Ik heb zes jaar op een Liv-fiets gereden. Ik had een goede band met Liv en ik stond er dan ook op om hen op deze manier te bedanken”, lachte Brand.

Loes Sels moest tevreden zijn met de dichtste ereplaats. “Het ging in het begin heel goed, maar eens in de slotronde kreeg ik hevige rugpijn. Ik kon zo niet reageren wanneer Brand ging versnellen. Mijn rug moet eens goed onder handen genomen worden. Maar ik mag niet klagen over mijn vormpeil. De tempoversnellingen kan ik nog niet goed aan. Een werkpuntje voor 2019", besloot Sels.