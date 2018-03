KOERS KORT: Mark Cavendish maakt rentree in Tirreno - Lotto-Soudal mikt op ploegentijdrit De wielerredactie

06 maart 2018

Lotto-Soudal mikt op ploegentijdrit in Tirreno

Lotto-Soudal is met zes Belgen in zijn zevenkoppige selectie afgezakt naar de Tirreno-Adriatico, die woensdag van start gaat met een ploegentijdrit. Het gaat om Strade Bianche-winnaar Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Jens Debusschere, Jens Keukeleire, Nikolas Maes en Tosh Van der Sande. De Pool Tomasz Marczynski is de enige buitenlander.

De ploegentijdrit staat meteen met stip aangeduid bij de Belgische WorldTour-formatie. "We willen een goede ploegentijdrit rijden omdat een goede start een boost geeft voor het vervolg van de koers", klinkt het bij sportdirecteur Bart Leysen. "Met hardrijders als Benoot, Campenaerts, Keukeleire en Marczynski beschikken we ook over een sterke ploeg voor dit werk. Afhankelijk van het resultaat, bekijken we vervolgens of dit ons kansen biedt in het klassement. In de sprintetappe van donderdag trekken we de kaart van Jens Debusschere. Hij kan mogelijk een tweede keer sprinten op maandag, maar anders hebben we Jens Keukeleire achter de hand."

Cavendish terug na val in Abu Dhabi

Mark Cavendish maakt woensdag zijn rentree in het wielerpeloton. De Britse sprinter van Dimension Data komt aan de start van de Tirreno-Adriatico. Cavendish kwam vorige maand ten val in de eerste etappe van de Ronde van Abu Dhabi en moest opgeven. De diagnose was een hersenschudding en het medisch advies luidde: een week rust. "Ik ben blij dat ik weer mag koersen, ook al is de vorm er nog niet. Maar in de Tirreno kan ik daar weer aan werken", aldus Cavendish. De Italiaanse etappekoers begint met een ploegentijdrit van ruim 21 kilometer in Lido di Camaiore.