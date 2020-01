KOERS KORT. Marianne Vos mag na geslaagde operatie ziekenhuis verlaten - Loïc Vliegen wil schitteren in voorjaar De wielerredactie

17 januari 2020

16u55 0 Koers kort Wielrenster Marianne Vos heeft na een geslaagde operatie het ziekenhuis in het Nederlandse Veldhoven verlaten. De 32-jarige kopvrouw van CCC-Liv was eerder deze week onder het mes gegaan, nadat ze al enige tijd last had van een liesaandoening.

Na haar vijfde plek afgelopen zondag bij het Nederlands kampioenschap veldrijden in Rucphen besloot Vos in overleg met het medisch team van CCC-Liv een operatie te laten uitvoeren. Daardoor mist de Nederlandse onder meer het WK veldrijden, begin februari in Zwitserland.

"De ingreep is goed verlopen. Ik ben met een lach, en bloemen, uit het ziekenhuis vertrokken", laat Vos weten. "Ik voel me goed en heb niet veel pijn. Het revalidatieproces kan nu beginnen, voorzichtig en geleidelijk. Ik kijk ernaar uit om toe te werken naar mijn doelen later dit jaar.”

Vos verklaarde na afloop van het NK dat ze dacht ongeveer zes weken nodig te hebben voordat ze haar lichaam weer volledig kan belasten.

Loïc Vliegen ambitieus voor nieuwe wielerseizoen

Loïc Vliegen werd vorig seizoen als grote vis binnengehaald bij Wanty-Gobert, maar de renner maakte in het voorjaar de verwachtingen niet waar. Wel won hij in de juli de Ronde van Wallonië. “Ik wil me dit jaar opnieuw tonen in het Vlaamse werk”, verklaarde de 26-jarige renner vrijdag op de ploegvoorstelling in het Spaanse Albir.

“Vorig jaar bleef ik maandenlang in Spanje om mijn seizoen voor te bereiden en daardoor was ik veel te vroeg in vorm”, vertelde Vliegen. “Bovendien werd ik ook nog eens ziek eind januari, waarna ik te snel hervatte. Dat heeft me drie maanden achtervolgd. Ik heb er lessen uitgetrokken en wou dit seizoen niet dezelfde fout maken. Dus heb ik het kalmer aan gedaan, trainde ik slechts twee weken in december in Spanje en is er momenteel de stage met de ploeg. Ik ben nog niet zo goed als vorig jaar, maar dat is ook de bedoeling. Mijn topvorm moet later komen, er wachten heel wat mooie wedstrijden in maart en april.”

De ambitie voor 2020 is duidelijk. “Ik was heel blij met die rit-en eindzege in de Ronde van Wallonië. Ik had graag die goede conditie daarna verzilverd, maar kampte met een blessure. Nu voel ik me sterk en wil ik er staan in de Vlaamse klassiekers, maar ook in wedstrijden zoals Strade Bianche en Miilaan-Sanremo. Het is heel fijn dat we die laatste twee koersen mogen rijden. Daar kijk ik echt wel naar uit.”

Vliegen start zijn seizoen in de Challenge Mallorca, een reeks van eendagswedstrijden. Daarna volgt een stage, vervolgens de Ronde van Murcia of de Clasica Almeria en de Ruta del Sol om toe te werken naar de Omloop Het Nieuwsblad, Le Samyn, de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Vlaamse koersen. “Ik houd echt wel van die Vlaamse koersen”, aldus de inwoner van Riemst. “Er wordt daar echt gekoerst, er kan altijd iets gebeuren, meer dan in Luik-Bastenaken-Luik bijvoorbeeld. Maar ook koersen als de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race kunnen me bekoren en zal ik normaal gezien dit jaar opnieuw rijden.”