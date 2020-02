KOERS KORT. Marc Soler soleert naar winst op Mallorca - Landa ongedeerd na aanrijding met vluchtmisdrijf op training DMM

01 februari 2020

17u58

Bron: Belga 0 Wielrennen Marc Soler heeft de Trofeo Pollença-Port d’Andratx (Spa/1.1) gewonnen. De Spanjaard van Movistar haalde het na 168,9 km van Pollença naar Andratx voor de Oostenrijker Gregor Mühlberger (Bora-hansgrohe) en Davide Villella (Movistar). Loïc Vliegen (Circus-Wanty Gobert) finishte als achtste en eerste landgenoot.

In de derde wedstrijd van de Challenge Mallorca waren de klimmers, net zoals vrijdag, opnieuw aan zet met op het menu vijf gecategoriseerde beklimmingen. Op de Coll de Sa Pedrissa-Can Costa (5.9 km 4,7%), op 74 km van het eind, brak de wedstrijd open en reden 20 renners, in verschillende fases, weg uit het peloton. Onder hen Marc Soler, Gregor Mühlberger, Davide Villella, Lennard Kämna, Diego Rosa en onze landgenoot Loïc Vliegen. Enkele kilometers verder werden de vroege vluchters Claudio Imhof en Mads Würtz Schmidt opgeraapt.

Kämna, Soler en Mühlberger versnelden op 18 km van het eind en trokken alleen op pad. De Duitser schakelde zichzelf uit na een val in een afdaling en met twee ging het richting de slotklim van de 2,2 km, met stukken tot 9,5%. Daar ontdeed Soler zich van de Oostenrijker en boekte hij voor Movistar de eerste zege van het seizoen, goed voor zijn derde overwinning in zijn carrière na de eindwinst in Parijs-Nice in 2018 en een rit in de Route du Sud in 2016.

Mikel Landa komt met de schrik vrij na aanrijding op training

Mikel Landa is op training in Baskenland aangereden door een wagen. De bestuurder pleegde daarop vluchtmisdrijf. Gelukkig voor de Spaanse renner hield hij er geen ernstige verwondingen aan over.

“Deze morgen, toen ik aan het trainen was met een vriend, reed een wagen ons langs achter aan en vertrok daarop”, postte Landa bij een foto waarop hij poseert vanop een ziekenhuisbed. “De eerste testen bevestigen dat alles goed gaat. Ik hoop een van de volgende dagen opnieuw te kunnen trainen.”

Volgens het Spaanse Mundo Deportivo is inmiddels een 42-jarige man opgepakt. Hij zou enkele uren eerder in zijn Renault Megane al een eerste ongeluk hebben veroorzaakt. Landa, 30, stapte deze winter over van Movistar naar Bahrein. De voorbije jaren werd hij vierde (2017), zevende (2018) en zesde (2019) in de Tour. In de Giro eindigde de Spanjaard al eens derde (2015) en vierde (2019).