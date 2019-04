KOERS KORT. Manzana Postobon ontslaat Colombiaan Paredes na positieve dopingtest Redactie

06 april 2019

11u39

Bron: Belga 0

Wilmar Paredes positief getest op epo

De Colombiaanse renner Wilmar Paredes (22) heeft op 27 februari positief getest op epo. Dat heeft de Internationale Wielerunie (UCI) bekendgemaakt. Zijn team Manzana Postobon besliste al zijn contract te laten ontbinden. Paredes werd voorlopig geschorst door de UCI, in afwachting van het testen van het B-staal. De Colombiaan won vorige maand het bergklassement in de Ronde van Taiwan (2.1). In 2017 pakte hij een ritzege in de Ronde van Colombia (2.2).

Manzano Postobon benadrukt dat het team een nultolerantie huldigt wat doping betreft. "Het team heeft de beslissing genomen met onmiddellijke ingang afscheid te nemen van de renner en een punt te zetten achter zijn contract", zo klinkt het bij de procontinentale formatie. "Respect voor een cleane wielersport staat centraal in onze filosofie, gebaseerd op strikte principes van transparantie en volgens de regels van de MPCC (Beweging voor een Geloofwaardig Wielrennen, nvdr.).”

DOPING 😣🇨🇴

⬇️

El colombiano Wilmar Paredes, de 22 años, fue suspendido provisionalmente por la UCI por usar una sustancia llamada EPO. El escarabajo el mes pasado había sido campeón de la montaña en el Tour de Taiwán. 📸 @TeamManzana pic.twitter.com/IFSfnDereT Balón Central(@ baloncentralofi) link