KOERS KORT. Man in vorm Démare alsnog naar EK ten koste van Bouhanni

23 augustus 2020

21u00 2

Frans bondscoach Thomas Voeckler heeft alsnog een wijziging in zijn selectie doorgevoerd. De oud-renner neemt Arnaud Démare mee naar Plouay, Nacer Bouhanni is het kind van de rekening. Démare verkeert de laatste weken in de vorm van zijn leven. De Fransman van Groupama-FDJ won Milaan-Turijn, twee ritten en het eindklassement in de Ronde van Wallonië én vandaag het Frans kampioenschap na een dominante vertoning. Bouhanni zelf reageerde kort op de sociale media van z'n ploeg Arkéa-Samsic. “De bondscoach is vrij om zijn eigen keuzes te maken, that’s it. Ik hoef daar geen commentaar op te geven. In de toekomst kom ik misschien wel eens in de tegenovergestelde situatie.”