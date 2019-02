KOERS KORT. Maldegem wordt laatste duel tussen Van der Poel en Van Aert - Dwars door Vlaanderen heeft geen plaats voor Roompot-Charles Redactie

05 februari 2019

17u53 0

Flanders Classics heeft de 7 wildcards voor Dwars door Vlaanderen bekendgemaakt. De klassieker met start in Roeselare en aankomst in Waregem wordt dit jaar op 3 april verreden. Naast de 18 WorldTour-ploegen zijn ook Sport Vlaanderen-Baloise, Corendon-Circus, Wanty-Gobert, Direct Energie, Cofidis, Israel Cycling Academy en Vital Concept-B&B Hotels zeker van hun deelname. Roompot-Charles (de ploeg van Nick Nuyens met Lars Boom in de rangen) valt uit de boot. Mathieu van der Poel is met de wildcard voor Corendon-Circus dan weer één van de uitgangborden van de 74ste editie. De voorbije twee jaar won Yves Lampaert de koers namens Deceuninck-Quick.Step. De Belgische kampioen kan er begin april voor een derde recordzege gaan.

Wielrennen Van der Poel en Van Aert kruisen in Maldegem voor het laatst de degens

De Parkcross van woensdag in Maldegem verwelkomt morgen kersvers wereldkampioen Mathieu van der Poel. Ook Wout van Aert komt er aan de start. Die doet dat voor het eerst en voor het laatst in zijn merkentrui van Cibel-Cebon. Na de Parkcross begint voor Van Aert de voorbereiding op het komende wegseizoen. Ook Toon Aerts zakt af naar het Sint-Annapark, wat er zo voor zorgt dat het WK-podium van de partij is. Ook de zilveren medaille bij de beloften, Eli Iserbyt, komt om 15u00 aan de start bij de elite, net als Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck.

Wout van Aert hangt de veldritfiets na Maldegem voor dit seizoen aan de haak. Hij vertrekt daarna op vakantie om zich op 11 februari te voegen bij de Jumbo-Vismaploeg. Zijn eerste wegkoers wordt de Omloop Het Nieuwsblad, op 2 maart. Mathieu van der Poel blijft nog een tijdje langer actief in het veld, met deelnames in Lille, Hoogstraten, Middelkerke en Hulst. De kersverse wereldkampioen veldrijden begint zijn wegseizoen in Nokere Koerse, op woensdag 20 maart.

Vorig jaar ging de zege in Maldegem naar Laurens Sweeck. Hij haalde het toen voor David van der Poel en Tim Merlier. Mathieu van der Poel won in 2017, Wout van Aert slaagde er nog niet in de Parkcross te winnen.

De Ketele en De Pauw beginnen als tweede aan slotdag in Kopenhagen

Kenny De Ketele en Moreno De Pauw gaan als tweede de slotdag van de Zesdaagse van Kopenhagen in. Op de vijfde dag slaagde het Belgische duo er maandagavond niet in de leiding te heroveren op de Deense thuisrijders Oliver Wulff Frederiksen en Michael Morkov. Vier koppels komen nog in aanmerking voor de eindzege. Frederiksen en Morkov hebben 247 punten. De Ketele en De Pauw volgen met 186 punten en staan dus dicht bij een bonusronde, net als de Nederlander Yoeri Havik en de Duitser Christian Grasmann (184). De Duitser Theo Reinhardt en de Deen Marc Hester zijn met 177 punten vierde. De rest van het deelnemersveld volgt op zeven ronden of meer. De Ketele komt in Kopenhagen voor het eerst in actie sinds hij begin januari een sleutelbeen brak in de Zesdaagse van Rotterdam. Hij won vorig jaar in de Ballerup Super Arena aan de zijde van Michael Morkov. De Pauw werd toen tweede met Yoeri Havik. In 2016 en 2017 eindigden De Ketele en De Pauw als tweede in Kopenhagen.