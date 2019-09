KOERS KORT. Maarten Wynants verlengt bij Jumbo-Visma, waar Floris De Tier vertrekt



30 september 2019

Jumbo-Visma gaat door met Wynants

Maarten Wynants zal ook in 2020 de kleuren van Jumbo-Visma verdedigen. De 37-jarige routinier verlengde zijn contract met een seizoen, net zoals de Nederlanders Tom Leezer en Bert-Jan Lindeman en de Duitser Paul Martens. Floris De Tier verlaat het Nederlandse team.

“Tom, Paul, Bert-Jan en Maarten zijn echte teamplayers”, zegt de sportief directeur van Team Jumbo-Visma Merijn Zeeman. “Ze zijn belangrijk voor de ondersteuning van onze kopmannen en bij de ontwikkeling van onze jonge talenten. Ik ben heel blij dat ze langer bij de ploeg blijven.”

“Ik heb de ontwikkeling van de ploeg vanaf de eerste rij mogen meemaken”, vult Wynants, sinds 2015 in Nederlandse loondienst, aan. “Ik kijk ernaar uit om de rol van wegkapitein nog een jaar te vervullen. De ultieme droom is aankomend voorjaar met dit team een monument te winnen.”

Voor Floris De Tier is komend seizoen geen plaats meer bij Jumbo-Visma. De 27-jarige Oost-Vlaming is bezig aan zijn derde jaar bij de ploeg maar zal vertrekken. Hetzelfde geldt voor de Amerikaan Neilson Powless (naar EF Education First) en de Nederlander Danny van Poppel (naar Wanty-Gobert Cycling Team).

Wout van Aert en Laurens De Plus tekenden al eerder bij. Jumbo-Visma versterkte zich voor 2020 ook met de Sloveense Vueltawinnaar Primoz Roglic. Andere grote namen zijn de Nederlanders Tom Dumoulin en Dylan van Baarle.

Wereldkampioene van Vleuten in Gieten weer even het veld in

Annemiek van Vleuten maakt binnenkort weer een uitstapje naar het veldrijden. De bijna 37-jarige Nederlandse, die zaterdag met een indrukwekkende solo van meer dan 100 kilometer de wereldtitel op de weg veroverde, doet op zondag 13 oktober voor eigen volk mee aan de Superprestigecross in Gieten. “Neem dit vooral niet te serieus, maar ik sta inderdaad aan de start in Gieten. Gewoon omdat ik crossen leuk vind”, schreef Van Vleuten op Twitter.

Neem dit vooral niet te serieus 😂🙈 maar ik sta idd aan de start in Gieten @SP_Gieten bij de cross (gewoon omdat ik crossen leuk vind!) Uiteraard gewoon in het zwart geel van @MitcheltonSCOTT!) maar vandaag eerste rondje in 🌈 op de wegfiets 👌 https://t.co/QgjsQjCgQO Annemiek van Vleuten(@ AvVleuten) link

De wielrenster van het Australische Mitchelton-Scott, die in 2020 Sofie De Vuyst als teamgenote krijgt, deed de afgelopen jaren wel vaker af en toe mee aan een veldrit. Ook stapte ze wel eens op de mountainbike. Twee jaar geleden veroverde Van Vleuten zelfs de Nederlandse marathontitel op de mountainbike.

De tweevoudig wereldkampioene tijdrijden veroverde zaterdag in Yorkshire ook in de wegwedstrijd de regenboogtrui. Van Vleuten reed daarin maandag vol trots haar eerste trainingsrondje. Bij de cross van Gieten staat ze in het zwart-gele tricot van haar ploeg aan de start.