KOERS KORT. Mørkøv uit quarantaine gehaald: Deen kan toch deelnemen aan WK baanwielrennen - Dygert tekent voor wereldrecord Redactie

29 februari 2020

10u49 0 Wielrennen Michael Mørkøv mag dan toch deelnemen aan het WK baanwielrennen in Berlijn. De Deen van Deceuninck-Quick.Step verbleef sinds donderdag in quarantaine op zijn hotelkamer nadat hij de UAE Tour vroegtijdig verlaten had.

Donderdagavond geraakte bekend dat de twee resterende etappes van de UAE Tour niet meer gereden werden. Twee leden van een van de deelnemende teams hadden positief getest op het coronavirus. De organisatie besliste de koers te annuleren en alle betrokkenen in quarantaine te houden in twee hotels.

Mørkøv had de UAE Tour op dat moment al verlaten omdat hij Denemarken zou vertegenwoordigen op het WK baanwielrennen in Berlijn. Daar werd hij uit vrees voor het coronavirus in isolatie gehouden op zijn hotelkamer. De renner van Deceuninck-Quick.Step mag nu toch starten. Volgens de UCI is hij niet in contact gekomen met het coronavirus. Mørkøv rijdt morgen de koppelkoers aan de zijde van Lasse Norman Hansen.

Amerikaanse Chloe Dygert zet wereldrecord neer op achtervolging

Chloe Dygert heeft op het WK baanwielrennen in de Duitse hoofdstad Berlijn haar eigen wereldrecord in de individuele achtervolging verbeterd. De 23-jarige vijfvoudige wereldkampioene liet in de kwalificaties van de achtervolging 3:17.283 noteren. Haar vorige record had ze in 2018 op het WK in het Nederlandse Apeldoorn neergezet: 3:20.060. In Berlijn was ze goed voor een gemiddelde snelheid van 54,259 km/u in de achtervolging van drie kilometer.