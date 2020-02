KOERS KORT. Luke Rowe verlengt contract bij Team Ineos Redactie

20 februari 2020

11u54

Bron: Belga 0

Luke Rowe heeft zijn contract bij de Britse WorldTour-formatie Team Ineos met vier seizoenen verlengd, zo maakte het team donderdag bekend.

De 29-jarige Welshman zit al sinds het prille begin bij het toenmalige Sky, waar hij op de eerste rij zat om zijn ploegmakkers Chris Froome (2015, 2016 en 2017), Geraint Thomas (2018) en Egan Bernal (2019) de Tour te zien winnen, al werd hij vorig jaar wel uit koers gezet na een opstootje met Tony Martin. Ook Bernal ligt tot 2023 vast hij Ineos.

“Bij deze ploeg heb ik mijn eerste stappen gezet als prof”, vertelde Rowe in een mededeling van het team. “Dit is het beste team ter wereld als je kijkt naar hoe ze omgaan met hun renners en dat was voor mij doorslaggevend bij de beslissing. Ik kijk uit naar dit nieuwe hoofdstuk bij Ineos.”