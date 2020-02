KOERS KORT. Luke Rowe verlengt contract bij Team Ineos - Deceuninck-Quick.Step rekent op Bennett voor ritzeges in de Emiraten Redactie

20 februari 2020

11u54

Bron: Belga 0

Luke Rowe verlengt contract bij Team Ineos

Luke Rowe heeft zijn contract bij de Britse WorldTour-formatie Team Ineos met vier seizoenen verlengd, zo maakte het team donderdag bekend.

De 29-jarige Welshman zit al sinds het prille begin bij het toenmalige Sky, waar hij op de eerste rij zat om zijn ploegmakkers Chris Froome (2015, 2016 en 2017), Geraint Thomas (2018) en Egan Bernal (2019) de Tour te zien winnen, al werd hij vorig jaar wel uit koers gezet na een opstootje met Tony Martin. Ook Bernal ligt tot 2023 vast hij Ineos.

“Bij deze ploeg heb ik mijn eerste stappen gezet als prof”, vertelde Rowe in een mededeling van het team. “Dit is het beste team ter wereld als je kijkt naar hoe ze omgaan met hun renners en dat was voor mij doorslaggevend bij de beslissing. Ik kijk uit naar dit nieuwe hoofdstuk bij Ineos.”

Deceuninck-Quick.Step rekent op Bennett voor ritzeges in de Emiraten

Deceuninck Quick-Step rekent ook in de UAE Tour (WorldTour) op de snelle benen van Sam Bennett voor ritzeges. De Ierse kampioen was dit seizoen al succesvol in de openingsetappe van de Tour Down Under (WT) en de Race Torquay.

“Ritwinst is het eerste doel en met Bennett hebben we daarmee een topfavoriet in huis”, zegt sportdirecteur Geert Van Bondt. “Ik besef wel dat het niet evident zal zijn, want er staan veel topsprinters aan de start.”

Voor het klassement schuift de Belgische formatie op James Knox. Vorig jaar was de 24-jarige Brit achtste in de eerste editie van de UAE Tour. “Het parcours moet hem liggen. Maar we leggen geen druk op zijn schouders, we zien wel hoe het loopt.”

Stijn Steels, Pieter Serry, de Nieuw-Zeelander Shane Archibold, de Italiaan Mattia Cattaneo en de Deen Michael Morkov maken de selectie van Deceuninck - Quick-Step compleet. De UAE Tour start zondag 23 februari in Dubai en eindigt zaterdag 29 februari in Abu Dhabi.

We give you our team for the third World Tour race of the season - the @uae_tour (23-29 February): https://t.co/npfOECLMq1

Video: @lapedalecc pic.twitter.com/Hsxw3rb7Jh Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Nieuw proces voor ‘dokter Mabuse’ Bernard Sainz

Een Parijse onderzoeksrechter heeft de Fransman Bernard Sainz voor nieuwe feiten doorverwezen naar de correctionele rechtbank. ‘Dokter Mabuse’ werd eerder immers gefilmd met een verborgen camera terwijl hij dopingadvies gaf, zo vernam persbureau AFP donderdag uit gerechtelijke bron.

De 76-jarige Sainz moet voor de correctionele rechtbank verschijnen wegens illegale uitoefening van het beroep van arts en daarbij is hij in staat van wettelijke herhaling. Daarnaast zal hij ook vervolgd worden wegens de onwettelijke uitoefening van het beroep van apotheker en hulp bij het gebruik van verboden middelen bij sporters of bij sportmanifestaties.

Het gerechtelijk onderzoek werd geopend na een documentaire met verborgen camera in het programma Cash Investigation op de Franse tv, in 2016. Sindsdien werd ‘dokter Mabuse’ al veroordeeld voor andere feiten. In februari 2019 kreeg hij een gevangenisstraf van twaalf maanden met uitstel voor inbreuken tegen de antidopingwetgeving in het semiprofessionele en amateurwielrennen. Sainz kwam daarmee goed weg, want op 5 september 2017 werd hij door de correctionele rechtbank in Caen daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden en een boete van 20.000 euro. Op 12 december 2018 had het parket-generaal nog een gevangenisstraf van dertig maanden gevraagd, waarvan twaalf maanden met uitstel.

De zelfverklaarde natuurgeneeskundige werd ervan beschuldigd tussen mei 2007 en november 2010 amateurwielrenners en renners van semiprofessioneel niveau een dopingprotocol opgelegd te hebben. Hierbij zou de Fransman zichzelf gevoelig verrijkt hebben.

Sainz, die in het verleden in België naam verwierf omwille van zijn beruchte samenwerking met de betreurde Frank Vandenbroucke, kreeg in 2014 al een celstraf van twee jaar, waarvan twintig maanden voorwaardelijk, voor het stimuleren van dopinggebruik. Het jaar voordien moest hij drieduizend euro boete betalen in een zaak rond verboden middelen bij paarden.