KOERS KORT. Luke Durbridge houdt Rohan Dennis van Australische titel in het tijdrijden Redactie

08 januari 2020

Durbridge houdt Dennis van Australische tijdrittitel

Luke Durbridge heeft zich tot Australisch kampioen tijdrijden gekroond. De renner van Mitchelton-Scott bleef na 37,5 kilometer in Buninyong wereldkampioen Rohan Dennis voor, die voor het eerst in de kleuren reed van nieuwe werkgever Ineos. Buninyong ligt in de buurt van Melbourne, maar ondanks de vele bosbranden in Australië valt de temperatuur er met 25 graden nog mee. De 28-jarige Durbridge was eerder tijdritkampioen van zijn land in 2012, 2013 en vorig jaar. Hij legde de afstand af in 46:18 en hield Dennis op 0:18. Chris Harper (Jumbo-Visma) pakte het brons op 1:53. Bij de vrouwen triomfeerde Sarah Gigante (TIBCO-SVB).