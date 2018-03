KOERS KORT: Luitenant Van Avermaet kan verder na gehavende aankomst - Degenkolb op de sukkel met bronchitis De wielerredactie

09 maart 2018



Degenkolb stapt af met bronchitis

Degenkolb start vandaag niet meer in Parijs-Nice. De Duitser van Trek-Segafredo heeft last van bronchitis. "Dit was geen gemakkelijke beslissing, maar mijn grote doelen komen eraan en ik wil geen risico's nemen. Op deze manier weet dat ik me geen zorgen moet maken: ik zal klaar zijn voor de monumenten."

Theuns wil rust inbouwen

Ook Edward Theuns heeft voor het eerst gereageerd op zijn opgave in Parijs-Nice. De Sunweb-man kneep halverwege de etappe van gisteren de remmen dicht wegens ziekteverschijnselen en de naweeën van een valpartij eerder in de wedstrijd. "Het is duidelijk dat ik nu echt wel ziek ben. Ik keer ontgoocheld terug naar huis. Het belangrijkste is om nu rust in te bouwen en toe te werken naar Gent-Wevelgem."

Klimmen vanaf vandaag codewoord in Parijs-Nice

Een voorproefje slechts was het gisteren, van wat het peloton in de slotfase van Parijs-Nice nog te wachten staat. Vanaf vandaag is 'klimmen' het codewoord. In de laatste honderd kilometer van de zesde etappe naar Vence moeten liefst vier hellingen van tweede categorie én, in volle finale, de akelig steile Côte de la Colle sur Loup (eerste categorie, 1,8 km, gemiddeld 10%) worden overwonnen. Zaterdag wordt rotslecht (Wellens-)weer aangekondigd voor de koninginnenrit met aankomst in het skistation Valdeblore-La Colmiane (eerste categorie, 1.500m, 16,3 km aan 6,2% gemiddeld). De 'Koers naar de Zon' sluit zondag traditioneel af met de kanonetappe Nice-Nice (slechts 110 km), met start en aankomst op de Promenade des Anglais. Op het menu: vier hellingen van tweede en twee van eerste categorie (Côte de Peille en Col d'Eze). Dan kan het ook gaan... onweren. (JDK)

Küng kan vandaag gewoon weer starten

Een grote valpartij op zeven kilometer van het einde zorgde voor opschudding in de tweede rit van Tirreno-Adriatico. Ook bij het BMC van Greg Van Avermaet. Zijn luitenant Stefan Küng was een van de grootste slachtoffers. De manier waarop Küng over de streep bolde, voorspelde weinig goeds: de 24-jarige Zwitser hield zijn geplooide linkerarm kort tegen de borst gedrukt, wat vaak wijst op een sleutelbeenbreuk. Dat zou ook een grote streep door de rekening van Greg Van Avermaet zijn geweest, want Küng is een van zijn belangrijke luitenanten voor de Vlaamse klassiekers. 's Avonds kwam het verlossende nieuws: de schouder van Küng was even uit de kom gegaan, maar verder bleef de schade beperkt tot een paar snijwonden. "Ik had pijn zoals ik nog nooit eerder in mijn schouder had", zei de renner. "En ik heb nochtans al wat gebroken in mijn leven. Toen ik een X-ray liet maken in de medische vrachtwagen aan de finish, hoorde ik een klik in mijn schouder en van dan af ging het beter. Ik denk dat ik straks gewoon kan starten in rit 3." Deze voormiddag volgt wel eerst nog een nieuwe check-up door de ploegdokter. (BA)