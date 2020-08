Koers Kort. Luis Leon Sanchez pakt Spaanse titel na spannende finale Redactie

23 augustus 2020

Luis Leon Sanchez pakt Spaanse titel na spannende finale

Luis Leon Sanchez (Astana) is op zijn 36e voor het eerst Spaans kampioen op de weg geworden. Sanchez haalde het in Baeza (Andalusië) na 184 kilometer koers voor ploegmakker Gorka Izagirre. Vicente Garcia De Mateos (Aviludo-Louletano) werd derde.

Sanchez haalde in de slotkilometer Jesus Herrada (Cofidis) bij, die op drie kilometer van de aankomst was gaan aanvallen op de laatste helling van de dag. Herrada kreeg vervolgens kettingproblemen en zag zo ook een podiumplaats in rook opgaan.

Sanchez, viervoudig Spaans kampioen tijdrijden, was vorig jaar al tweede bij het kampioenschap op de weg. Toen was Alejandro Valverde hem te snel af.

