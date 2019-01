KOERS KORT. Luik-Bastenaken-Luik komt na 28 jaar opnieuw aan in de Vurige Stede - Bardet start in Milaan-Sanremo De wielerredactie

22 januari 2019

16u31

Belga

Bardet gaat van start in Milaan-Sanremo

AG2R heeft het programma van Romain Bardet voor het voorjaar bekendgemaakt. De tweede van het wereldkampioenschap wielrennen in Innsbruck start zijn seizoen in eigen land met de Tour du Haut Var. Begin maart rijdt Bardet de Classic de l’Ardèche om daarna van start te gaan in Parijs-Nice. Verrassend, want vorig jaar gaf de man uit de buurt van Chambéry nog de voorkeur aan de Tirreno-Adriatico. Nog verrassender is zijn deelname aan Milaan-Sanremo één week na de Koers naar de Zon. Bardet heeft wellicht inspiratie geput uit de krachttoer van Vincenzo Nibali vorig jaar. Na de Primavera trekt de Fransman met z'n team naar de Ronde van Catalonië. In april staan dan wellicht de heuvelklassiekers op het programma, al is dat nog niet helemaal bevestigd door zijn team.

Luik-Bastenaken-Luik komt aan in Luik

De streep van de 105de editie van Luik-Bastenaken-Luik, op 28 april, ligt dit jaar op de boulevard d’Avroy. Na 28 jaar zullen de renners opnieuw aankomen in de Vurige Stede en niet langer in Ans, de aankomstplaats sinds 1992. Dat maakte de organisatie bekend.

De laatste keer dat de Luikse klassieker in het centrum van de stad finishte, was in 1991. Toen klopte Moreno Argentin Claudy Criquielion en behaalde zo zijn vierde en laatste zege in Luik.

Vorig jaar won de Luxemburger Bob Jungels La Doyenne na een solo die hij begon door weg te springen uit een elitegroepje op de Côte de la Roche-aux-Faucons. Die beklimming wordt dit jaar de laatste van in totaal elf hindernissen op het parcours. Op de top moeten er nog vijftien km tot aan de aankomst op de boulevard d’Avroy worden afgelegd.

Voor die Roche-aux-Faucons wacht onder meer het in ere herstelde drieluik Wanne - Stockeu - Haute-Levée. In totaal leggen de renners 256 km af. De start wordt om 10 uur gegeven. Omstreeks 16u45 moet de opvolger van Jungels gekend zijn.

Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan bevestigde intussen al zijn deelname. De Slovaak staat voor het eerst aan de start van de klimklassieker. Ook Vincenzo Nibali (tweede in 2012 na Maksim Iglinski) zegde al toe.

Team Wallonie-Bruxelles voegt opleidingsploeg officieel toe aan haar structuren

De renners van Team Wallonie-Bruxelles zijn momenteel op stage in het Spaanse Calpe. Het team, met aan het hoofd oud-profrenner Christophe Brandt, nam dit jaar ook officieel de opleidingsploeg AGO-Aqua Service over en doopte die om tot Wallonie-Bruxelles Development. Beide teams tellen zestien renners. Wallonie-Bruxelles wil ook in 2019 prestaties combineren met vorming.

Het project Wallonie-Bruxelles, dat ontstond in 2011, telt zo twee teams dit jaar. Er is het procontinentale team (vorig jaar nog WB-Aqua Protect-Veranclassic) en er is de opleidingsploeg (vorig jaar AGO-Aqua Protect).

Het procontinentale team start zijn jaar op 3 februari met de GP La Marseillaise. Nadien volgen de Ster van Bessèges (7-10 februari) en de Ronde van Oman (16-21 februari). De jongeren openen op 3 maart met het tweeluik Brussel-Opwijk en Gent-Staden. Blikvangers in het procontinentale team zijn dit jaar landgenoten Eliot Lietaer, Kenny Dehaes, Kevyn Ista, Baptiste Planckaert, die terugkeert na twee seizoenen bij Katusha, en de snelle Fransman Justin Jules.

“Het nieuwe seizoen staat voor de deur en we kijken er naar uit te kunnen starten”, opende Christophe Brandt. “Onze winter is optimaal verlopen en we zijn blij dat we de banden tussen ons profteam en onze opleidingsploeg verder hebben kunnen bestendigen. Alles staat klaar om onze renners in de beste omstandigheden te laten presteren en om onze talenten van morgen zich te laten ontwikkelen op basis van een kwalitatief koersprogramma.”

Na een eerder matig 2018 start Wallonie-Bruxelles in 2019 met een meer internationaal profteam. “Er kwam een nieuwe wind waaien”, erkende Brandt. “Een deel van onze renners zat aan het einde van een cyclus. We hebben enkele nieuwkomers mogen verwelkomen, waaronder drie jongeren uit onze kweekvijver (Lionel Taminiaux, Tom Wirtgen en Kenny Molly) en ook drie veelbelovende buitenlandse renners (de Nederlander Mathijs Paasschens, de Let Emils Liepins en de Est Aksel Nommela).

Renners moeten tijdens Waalse Pijl drie keer over Muur van Hoei

Tijdens de 83ste editie van de Waalse Pijl, op woensdag 24 april, zal het peloton drie keer de côte d’Ereffe, de côte de Cherave en de Muur van Hoei moeten bedwingen.

“Het lokale circuit (29 km) wijzigt niet maar die opeenvolging Ereffe-Cherave-Mur is er drie in plaats van twee keer in opgenomen”, legde ASO-directeur Christian Prudhomme uit. “Dat is niet niets. Het wordt lastiger.”

In tegenstelling tot Luik-Bastenaken-Luik, wordt aan de aankomst van de Waalse Pijl niet geraakt. “De Muur heeft geen gelijke in het wielrennen. Het is de steilste beklimming in koers. Er wordt uitgekeken naar een finish op de Muur. In vergelijking met Luik is het meer een parcours voor specialisten.”

“Vorig jaar speelde het lokale circuit een belangrijke rol”, onderstreepte Prudhomme. “De koers brak vroeger open. Valverde moest Landa opofferen. Na de wedstrijd bleek dat hij de Muur even snel had beklommen als andere jaren maar hij moest een ploegmaat opofferen en verloor (tegen Julian Alaphilippe, red).”

Het startschot van de Waalse Pijl weerklinkt dit jaar niet meer in Seraing maar in Ans. Om 11u beginnen de renners aan hun opdracht over 195,5 km, met onderweg elf beklimmingen waarbij drie keer het drieluik Ereffe, Cherave en Muur. De vrouwen rijden dezelfde dag de 22ste editie van hun Waalse Pijl. Zij leggen 118,5 km (met zeven beklimmingen waarbij twee keer de Muur) af. De start wordt om 10u30 gegeven in Hoei. De Nederlandse Anna van der Breggen won de vier laatste edities.

Drie Belgische ploegen krijgen wildcard

Sport Vlaanderen-Baloise, Wallonie-Bruxelles en Wanty-Groupe Gobert hebben een uitnodiging op zak voor de Waalse Pijl (24 april) en Luik-Bastenaken-Luik (28 april). ASO deelde ook wildcards uit aan Euskadi-Murias, Cofidis, Israel Cycling Academy en Rally UHC Cycling voor de Waalse Pijl en aan Cofidis, Direct Energie, Arkéa Samsic en Vital Concept voor Luik-Bastenaken-Luik. De achttien ploegen uit de WorldTour, waabij Deceuninck-Quick.Step en Lotto-Soudal, hebben automatisch startrecht.