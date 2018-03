KOERS KORT: Lotto vertrekt als sponsor bij Team LottoNL-Jumbo - Matthews mist Strade Bianche door breukje in schouder Redactie

28 februari 2018

22u05

Bron: Belga 0

Lotto vertrekt als sponsor bij Team LottoNL-Jumbo

Lotto trekt zich terug als hoofdsponsor van het Nederlandse schaats- en wielerteam LottoNL-Jumbo. Dat heeft Arno de Jong, marketingdirecteur van de Nederlandse loterij, vandaag bevestigd.

"In de afgelopen vier jaar hebben we samen met het schaats- en wielerteam veel bereikt en een nieuw organisatiemodel neergezet voor de Nederlandse sport door twee disciplines te combineren. Dat is uniek en succesvol gebleken", reageerde De Jong. "Door terug te treden als hoofdsponsor geven we de ruimte aan een ander om onze rol over te nemen." Volgens de marketingdirecteur wordt de nieuwe sponsor snel bekend.

LottoNL-Jumbo is bij ons vooral bekend als wielerploeg. Maar de Nederlandse loterij steunde dus ook het gelijknamige schaatsteam. Dat won op de voorbije Winterspelen van Pyeongchang nog vier gouden medailles.

Belgische mannen en dames sneuvelen in kwalificaties ploegenachtervolging

Op de eerste dag van het WK baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn (28 februari-4 maart) zijn het Belgische mannen- en vrouwenteam niet door de kwalificaties op de ploegenachtervolging geraakt. Beide teams werden twaalfde. Enkel de beste acht landen stoten door naar de eerste ronde.

De mannen, met Robbe Ghys, Lindsay De Vylder, Moreno De Pauw en Kenny De Ketele, lieten een eindtijd van 4:03.367 noteren, 7.653 trager dan het Britse team dat de snelste tijd (3:55.714) klokte. De twaalfde plaats (op zestien teams) volstond voor de Belgen niet voor kwalificatie.

De vrouwen, met de fitte Lotte Kopecky, Annelies Dom, Saartje Vandenbroucke en Gilke Croket, finishte in 4:33.076, 14.240 langzamer dan het Amerikaanse team dat met 4:18.836 de toptijd realiseerde bij de vrouwen. Ook de Belgische dames eindigden als twaalfde (op dertien teams), hetgeen niet volstond voor kwalificatie.

Later op de avond komt Jolien D'hoore nog in actie in de scratch 10 km.

Our Men's Team Pursuit squad put a qualifying time of 4:03.367 on the scoreboard đŸ“· Wim Hoste #TrackWorlds #Apeldoorn2018 pic.twitter.com/Fgen98ksTD Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link

No 1st round for our Women's Team Pursuit squad as they finished 12th in the qualifications, only the top-8 advances #TrackWorlds #Apeldoorn2018 pic.twitter.com/jCYURSRmRq Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link

Kwiatkowski verkent met sneeuw bedekte wegen van Strade Bianche

Michal Kwiatkowski lijkt de winterse omgevingen aan te trekken. Eerder verkende de Poolse renner van Team Sky al tijdens enkele sneeuwbuien het parcours van Milaan Sanremo, vandaag doet hij de wegen van de Strade Bianche aan. De koers der 'Witte Wegen' dus en dat mag u momenteel gerust letterlijk nemen. Het parcours ligt er namelijk wit bij, maar de komende dagen wordt er regen voorspeld in Toscane. Vorig jaar snelde Kwiatkowski naar de zege in de tot de verbeelding sprekende koers.

Strade Bianche indeed đŸ˜‰â„ïžđŸ‡źđŸ‡č #Kwiato #allezKwiato #springclassics #whiteroads #recon @TeamSky Een foto die is geplaatst door null (@kwiato) op 28 feb 2018 om 12:54 CET

Matthews mist Strade Bianche door breukje in schouder

Michael Matthews van Team Sunweb doet zaterdag niet mee aan de Italiaanse eendagskoers Strade Bianche. De Australiër (27) liep bij een val in de finale van de Omloop afgelopen weekend een kleine breuk in de schouder op en is nog niet voldoende hersteld om aan de start te verschijnen, meldt zijn ploeg.

Het nog onzeker of Matthews op tijd fit is om mee te doen aan de Tirreno-Adriatico, de meerdaagse koers die volgende week in Italië verreden wordt. De ploegleiding beslist na het weekeinde over deelname aan die wedstrijd.

Veel grote namen staan op de de startlijst van de twaalfde editie van de Strade Bianche, een wedstrijd wedstrijd die deels over onverharde wegen gereden wordt. De winnaar van vorig jaar, de Pool Michal Kwiatkowski moet het opnemen tegen onder anderen Greg Van Avermaet, Tom Dumoulin, Philippe Gilbert, Vincenzo Nibali en Peter Sagan.

Due to a small fracture on his left shoulder sustained during a late crash at #OHN18, @blingmatthews will not start at #StradeBianche this weekend. Lennard Hofstede will replace him. More: https://t.co/hOPsKeSSbQ pic.twitter.com/42Wa1wFiB8 Team Sunweb(@ TeamSunweb) link

Driedaagse Brugge-De Panne over volledig vernieuwd parcours

De wedstrijden bij de mannen en de vrouwen op respectievelijk 21 en 22 maart worden in de Driedaagse Brugge-De Panne over een volledig vernieuwd parcours gereden, zo maakten de organisatoren bekend.

Nu de wedstrijd geen driedaagse rittenkoers meer is, vroeg de omschakeling naar een eendagskoers om een parcourswijziging. "Voor beide wedstrijden koos ik voor een zo veilig mogelijk parcours. De wind zal een belangrijke rol spelen in de nieuwe Driedaagse De Panne, zeker bij de passage aan de beruchte Moeren. Ook kasseizones en enkele hellingen werden ingelast bij de wedstrijd voor mannen", verduidelijkt parcoursbouwer Chris Van Cleven.

"Op woensdag 21 maart vertrekken we om 11u30 vanaf de Markt van Brugge voor een lusje rond het stadscentrum om via Jabbeke en Ichtegem naar Werken te trekken, waar na 37 kilometer koers met de Steenstraat een eerste zware kasseizone volgt. Ook wat verderop in Boezinge staan er kasseien op het menu en volgen na zowat 80 kilometer wedstrijd de Monteberg, Kemmelberg, Rodeberg, Vidaigneberg en de Sulferberg elkaar op. Daarna volgen vlakke wegen met daarin de passage aan de Moeren. De aankomstzone in De Panne wordt bereikt na 151 kilometer en dan volgen nog twee plaatselijke ronden van elk 25 kilometer met ook daar de beruchte Moeren in de omloop."

Bij de vrouwen volgt een dag later de finish na 153 kilometer op de Zeelaan in De Panne.

Gilbert en Stybar zaterdag kopmannen

Quick-Step Floors verschijnt zaterdag met de Tsjech Zdenek Stybar en Philippe Gilbert als kopmannen in de twaalfde editie van de Strade Bianche (Ita/WorldTour). De twee voormalige winnaars van de wedstrijd (Gilbert in 2011 en Stybar in 2015) krijgen er de Italiaan Eros Capecchi, de Colombiaan Fernando Gaviria, de Duitser Maximilian Schachmann, en onze landgenoten Iljo Keisse en Pieter Serry aan hun zijde.

In de Strade Bianche krijgen ze zaterdag 184 kilometer voorgeschoteld, waarvan 62 kilometer over elf grindstroken. Het parcours in Toscane ligt er momenteel besneeuwd bij, voor zaterdag wordt er koud en regenachtig weer voorspeld. Vorig jaar mocht de Pool Michal Kwiatkowski na de beklimming richting de Piazza del Campo in Siena de bloemen in ontvangst nemen. Hij haalde het toen van onze landgenoten Greg Van Avermaet en Tim Wellens.

Ierse dopingjager komt eind maart naar België

De Ierse sportjournalist David Walsh (The Sunday Times) komt op donderdag 29 maart naar de Universiteit van Gent om er een lezing te geven en een panelgesprek te houden met Peter Van Eenoo (Ugent), Marc Van der Beken (directeur NADO Vlaanderen), Hans Vandeweghe (De Morgen) en Tom Teulingkx (SKA en medische cel Belgian Cycling), zo maakte de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) bekend.

De intussen 62-jarige Walsh is de beroemde journalist die Lance Armstrong destijds aan de galg schreef, onder meer in zijn boek 'L.A. Confidentiel'. Opvallend, de lezing vindt plaats daags voor de komst van Armstrong naar de Ronde van Vlaanderen, een controversieel initiatief van organisator Wouter Vandenhaute.

"De Armstrong-show van de dag erna is een misplaatst 'eerherstel' voor 's werelds beruchtste sportfraudeur en een slecht signaal vanwege de Tour of Flanders-directie, die de levenslang geschorste Armstrong een al te riant forum biedt en hem nog altijd 'een groot kampioen' noemt", zo klinkt het in de mededeling. "Een kordaat antwoord dringt zich op. De lezing van David Walsh is een buitenkans om een van de invloedrijkste stemmen in het dopingdebat live aan het werk te zien en vragen te stellen."

Vijf WorldTour-ploegen starten in De Panne

Met Quick-Step Floors, Lotto Soudal, Team Katusha-Alpecin, Mitchelton-Scott en Bora-Hansgrohe verschijnen er op woensdag 21 maart vijf WorldTour-ploegen aan de start van de vernieuwde Driedaagse Brugge-De Panne (Bel/1.BC), zo maakten de organisatoren vandaag bekend.

"Er circuleren al namen van Marcel Kittel, Philippe Gilbert, André Greipel, Elia Viviani en Caleb Ewan op de voorlopige deelnemerslijst", stelt voorzitter Bruno Dequeecker. "Onze wedstrijd werd voorheen - door sommigen - soms bestempeld als een voorbereidingskoers op de Ronde van Vlaanderen. Wel, wij leverden de afgelopen jaren toch wel latere winnaars af als Alexander Kristoff en Philippe Gilbert, onze laatste eindlaureaat. Er breekt nu een nieuwe periode aan, maar ik weet zeker dat veel renners er alles zullen aan doen om zich op de palmares van de wedstrijd te zetten."

Bovendien nemen met Veranda's Willems-Crelan, Wanty-Groupe Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise en WB Aqua Protect Veranclassic alle Belgische Pro Continental-ploegen deel. Ook het Nederlandse Roompot-Nederlandse Loterij en de Franse ploegen Cofidis en Vital Concept tekenen present in de Driedaagse, die een tweedaagse geworden is met ook nog een WorldTour-wedstrijd bij de vrouwen, die een dag later op donderdag 22 maart gereden wordt. Daar verschijnt onder meer de Nederlandse wereldkampioene Chantal Blaak aan de start.

Komend jaar behoort ook de mannenwedstrijd tot de WorldTour. "Dat werd ons gegarandeerd", bevestigde Johan Van Hecke van Veloclub Panne Sportief. Mogelijk betwisten de mannen dan opnieuw een tweedaagse. "Daar brainstormen we alvast over. Hoe het er concreet zal uitzien, weten we zelf nog niet."

De organisatoren moesten voor de 42ste editie wel noodgedwongen van datum veranderen. "Wij konden onze datum behouden, maar moesten dan in concurrentie gaan met die 'andere koers' (Dwars door Vlaanderen, red), die bovendien het WorldTour-label kreeg. Daarom zagen wij ons genoodzaakt onze wedstrijd te verschuiven naar een week eerder op het jaar."