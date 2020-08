KOERS KORT. Lotto-Soudal verliest Hagen aan Israel Start-Up Nation - Nederland haakt af voor individuele EK-tijdrit Wielerredactie

04 augustus 2020

Nederland verdedigt Europese titel gemengde ploegentijdrit niet

Nederland zal later deze maand bij de Europese kampioenschappen wielrennen in het Franse Plouay niet uitkomen op het onderdeel gemengde ploegentijdrit. Vorig jaar won Oranje het toen nieuwe onderdeel nog om later in Yorkshire ook de wereldtitel te veroveren. De KNWU liet via een woordvoerder weten dat het door het drukke wielerprogramma niet mogelijk is een representatief team af te vaardigen. Ook voor de individuele tijdrit bij de mannen, die vorig jaar in Alkmaar werd gewonnen door Remco Evenepoel, haakt Nederland af.

Bij de vrouwen is in ieder geval de deelname van Anna van der Breggen, de Europees kampioene van 2016, zeker. De bondscoaches Koos Moerenhout en Loes Gunnewijk maken hun selecties half augustus bekend.

De Europese kampioenschappen zijn van 24 tot en met 27 augustus in Bretagne.

Lotto-Soudal verliest Carl Fredrik Hagen

Carl Fredrik Hagen verkast van Lotto-Soudal naar Israël Start-Up Nation. De 28-jarige Noor moet er de nieuwe kopman Chris Froome bijstaan in het rondewerk. Als debutant eindigde Hagen vorig jaar op een achtste plek in de Vuelta. “Bij dit team wil ik verder evolueren”, vertelt Hagen. “Ik ga samenwerken met een van de beste coureurs ter wereld. Het wordt spannend en leuk. Ik wil enkele goede resultaten behalen, zowel in de ritten zelf als in de eindklassementen, maar ook onze kopmannen ondersteunen in de bergen.” Hagen reed sinds 2019 voor Lotto-Soudal.

Hagen wordt bij Israel Start-Up Nation ook teamgenoot van onder meer André Greipel, Dan Martin en de Belgen Ben Hermans, Jenthe Biermans en Tom Van Asbroeck.

Geen Omloop van het Houtland

Er komt dit jaar geen 74ste editie van de Omloop van het Houtland (1.1). De organisatie besliste vandaag zich te focussen op 2021. De wedstrijd tussen Middelkerke en Lichtervelde stond geprogrammeerd op woensdag 23 september.

Vorig jaar ging de zege naar Max Walscheid. De Duitser haalde het na een sprint met vijf van Dries de Bondt en de Nederlander Taco van der Hoorn.

