KOERS KORT. Lotto Soudal valt aan in Noorwegen, maar Boasson Hagen wint - Total - Direct Energie viert in Circuit de Wallonie

KOERS KORT.

30 mei 2019

Lotto Soudal valt aan, maar Boasson Hagen wint

Edvald Boasson Hagen (Team Dimension Data) heeft in eigen land de derde rit in de negende Ronde van Noorwegen (cat. 2.BC) gewonnen. Hij verschalkte met een late aanval het peloton, waarin ook Lotto Soudal enkele uitvalspogingen deed, en werd zo de nieuwe leider.

De derde etappe van 179 kilometer tussen Lyngdal en Kristiansand bevatte onderweg al iets pittigere klimmetjes dan de voorbije twee dagen. Op natte wegen ontstond een kopgroep met Nikita Stalnov, Andreas Vangstad en Andre Sotberg, maar die werd al snel gegrepen door eerst een counterende Preben Van Hecke en nadien het peloton, dat gegroepeerd naar de lokale ronden in Kristiansand reed. Onderweg was Lars Boom al uit de koers verdwenen door rugproblemen.

In de lokale lussen wachtte een heuvel, die eerst Carl Frederik Hagen en een ronde later zijn ploegmaat Tim Wellens inspireerde om een poging te ondernemen, maar het Team Dimension Data bracht alles weer samen voor zijn kopman Boasson Hagen. Die wachtte de sprint niet af en ging in de slotkilometers zelf zijn kans, samen met Ben Swift. Enkel de 32-jarige Noor bleef uit de greep van het peloton, en won voor de Nederlandse veldrijder Joris Nieuwenhuis en zijn landgenoot Alexander Kristoff. Tom Van Asbroeck was achtste.

Boasson Hagen heeft nu al acht ritoverwinningen in zijn eigen nationale rittenkoers op zijn palmares staan. Hij verlost zijn team van een droogte van meer dan anderhalve maand zonder zege. In de stand heeft de Noor nu zeven seconden voorsprong op de vorige leider Cees Bol, die door een vierde plaats in de daguitslag net naast de bonificaties pakte en zo naar plaats twee zakte.

Baptiste Planckaert teleurgesteld na zoveelste ereplaats

Baptiste Planckaert (Wallonie-Bruxelles) slaagde er in de Circuit de Wallonie niet in om zijn eerste seizoenszege te boeken. Onze landgenoot werd in de sprint van vijf koplopers geklopt door de Fransman Thomas Boudat (Total-Direct Energie). “Sinds het begin van het seizoen ben ik er dichtbij, maar ik stond nog niet op het hoogste schavotje.”

De 53e editie van de Circuit de Wallonie was een heel open en ongecontroleerde koers, stelde de dertigjarige Planckaert. “Het is leuk om zo’n wedstrijden te rijden. Jammer genoeg grijp ik opnieuw naast de overwinning. Sinds het begin van het seizoen ben ik er dichtbij, maar ik stond nog niet op het hoogste schavotje. Ik kan dus alleen maar teleurgesteld zijn met deze tweede plek”, aldus de West-Vlaming, die de voorbije maand al vier keer in de top vier eindigde.

“Toen we met drie op kop reden (met de Nederlanders Niki Terpstra en Oscar Riesebeek), geloofde ik in de overwinning. Maar toen kwamen de ploegmaats van Terpstra (de Fransmannen Anthony Turgis en Boudat) aansluiten. Ik kon niet anders dan op elke aanval van het drietal van Total-Direct Energie reageren. En in de sprint was Boudat dan gewoon sneller.”

Zondag staat Planckaert aan de start van de Ronde van Keulen (cat. 1.1) en nadien komt hij ook in actie in de Ronde van Luxemburg (2.BC), de Ronde van België (2.BC) en alle Belgische eendagskoersen tot het BK. “Ik heb dus nog heel wat kansen om mijn goede vorm eindelijk te verzilveren met een eerste overwinning.”

Boudat klopt Planckaert in eerste editie onder profstatuut

De Fransman Thomas Boudat (Total-Direct Energie) heeft het Circuit de Wallonië (cat. 1.1) op zijn palmares gezet. In een kopgroep van vijf sprintte Boudat na 192,2 kilometer met start en finish in Mont-sur-Marchienne sneller dan Baptiste Planckaert (Wallonie-Bruxelles). De Nederlander Niki Terpstra, ploeggenoot van Boudat, stond mee op het podium.

Op ruim 40 kilometer opende Terpstra de debatten in deze 53ste editie van het Circuit de Wallonie, die onder het UCI-profstatuut werd gereden. De Nederlander kreeg het gezelschap van zijn landgenoot Oscar Riesebeek en Planckaert. Niet veel later sloten nog twee ploeggenoten van Terpstra aan: de Fransen Anthony Turgis en Boudat. Het peloton naderde in de slotkilometers, maar zou nooit terugkeren.

In de sprint rondde Boudat de overmacht in de kopgroep overtuigend af, voor Planckaert. Met Arjen Livyns op de negende plaats eindigden twee Belgen in de top tien. Voor de 25-jarige Boudat was het zijn eerste zege van het seizoen, de derde uit zijn carrière. Op de erelijst volgt de Fransman de Deen Mikkel Frolich Honoré op.

UCI schorst Oostenrijkse mountainbikester in Operatie Aderlass

De Internationale Wielerunie UCI heeft de Oostenrijkse mountainbikester Christina Kollmann-Forstner een voorlopige schorsing opgelegd. Haar naam duikt op in Operatie Aderlass, de dopingaffaire die in februari losbarstte met een politie-inval op het WK noordse ski.

Op zijn website meldt de UCI dat Kollmann-Forster wordt geschorst "op basis van informatie verkregen door de Oostenrijkse overheid in de context van Operatie Aderlass".

De 31-jarige Kollmann-Forstner is een voormalige wegrenster die vorig jaar tweede werd in het WK marathon.

In Operatie Aderlass is de Duitse dokter Mark Schmidt de spilfiguur. Die werd eind februari opgepakt in zijn kabinet in het Duitse Erfurt. Hij zou een bloeddopingnetwerk hebben opgezet waarbij 21 atleten uit acht landen en vijf sporten betrokken zijn. Onder meer ex-topsprinter Alessandro Petacchi wordt gelinkt aan de zaak.

