KOERS KORT: Lotto-Soudal rekent op André Greipel in Primavera Redactie

15 maart 2018

13u11 0

Lotto-Soudal rekent op Greipel in Milaan-Sanremo

Lotto-Soudal trekt zaterdag met vier Belgen naar Milaan-Sanremo. Jasper De Buyst, Jens Debusschere, Jens Keukeleire en Nikolas Maes lijken wel allen in dienst te moeten rijden van spurtbom André Greipel. De 35-jarige Duitser mocht dit seizoen al één keer zijn handen in de lucht steken, eind januari in de slotetappe van de Tour Down Under. Vorige week in Parijs-Nice finishte hij tweemaal als derde. In Milaan-Sanremo kon Greipel nog nooit vooraan finishen. De Duitser krijgt naast de vier Belgen ook de Deen Lars Bak en zijn landgenoot Marcel Sieberg mee.

Selectie Lotto Soudal: Lars Bak (Den), Jasper De Buyst (BEL), Jens Debusschere (BEL), André Greipel (Dui), Jens Keukeleire (BEL), Nikolas Maes (BEL), Marcel Sieberg (Dui)

Facebook Live met Tom Boonen

Deze namiddag plannen onze collega's van VTM Nieuws een Facebook Live met Tom Boonen. Vanaf 16 uur kan u daarvoor terecht op de Facebookpagina van VTM Nieuws.