KOERS KORT: Lotto-Soudal mikt op Wellens en Greipel in Zwitserland - Philipsen pakt leiderstrui in Giro voor beloften

08 juni 2018



Philipsen leider in Giro voor beloften

Goed nieuws en minder goed nieuws voor de Belgen in de Giro onder 23 jaar. Gerben Thijssen liet zich in de tweede rit tijdens de massasprint de kaas van het brood eten. Onze landgenoot uit de beloftenploeg van Lotto-Soudal gooide de handen te vroeg in de lucht waardoor Giovanni Lonardi nog net de zege kon wegsnoepen. Jasper Philipsen werd derde en neemt daarmee wel de leiderstrui over.

Cofidis hoopt op promotie

Met Cedric Vasseur als manager waait een nieuwe wind door Cofidis. De Franse procontinentale ploeg kon dit seizoen al vijftien zeges boeken en droomt stiekem van meer. De ploeg rond Nacer Bouhanni mag via wildcards naar de Tour en de Vuelta, maar wil dat in de toekomst vermijden. De ambitie van Vasseur en co is om in 2020 het WorldTour-statuut in de wacht te slepen. Voor 2019 wordt die hoop alvast geen bewaarheid. Alle WorldTour-licenties zijn al uitgedeeld voor volgend seizoen.

Morgen Ronde van Zwitserland

Terwijl de Dauphiné stilaan in een beslissende fase terechtkomt, begint een ander deel van de renners morgen aan de Ronde van Zwitserland. De negendaagse rittenwedstrijd geldt dit jaar als dé ideale voorbereiding voor heel wat Tour-favorieten. Onder meer Porte, Quintana, Sagan en Gaviria leggen er de laatste hand aan hun vorm voor de Ronde van Frankrijk. Volgens de statistieken is de kans wel klein dat de winnaar in Zwitserland binnenkort ook in Parijs op het hoogste schavot zal staan. De laatste die de dubbel lukte was Lance Armstrong in 2001, maar zijn resultaten uit die periode zijn geschrapt. Dan moeten we al teruggaan naar 1974, toen Eddy Merckx zowel de Ronde van Zwitserland als die van Frankrijk won.

Starten doet de Ronde van Zwitserland met een ploegentijdrit over 18,3 kilometer. Eindigen gebeurt ook met een strijd tegen de klok. Tussenin heel wat heuvelachtig terrein, maar wel geen aankomsten bergop. "De twee tijdritdagen worden erg belangrijk voor het algemeen klassement", zegt Mario Aerts, ploegleider bij Lotto-Soudal. "Ik vind dat de overige etappes al bij al meevallen qua lastigheidsgraad. Het is en blijft natuurlijk een rittenkoers in Zwitserland, maar er zijn op papier al zwaardere edities geweest."

Lotto met Wellens, Greipel én Lambrecht

De speerpunten bij Lotto zijn Greipel en Wellens. “Met André Greipel zetten we natuurlijk vol in op de sprint, maar volgens mij zijn er hoogstens twee kansen. Ook de achtste rit in Bellinzona is redelijk vlak en zou kansen moeten bieden voor de sprinters. Maar renners zoals Gaviria, Sagan en Matthews hebben deze ritten natuurlijk ook aangestipt. Voor Greipel is het vooral een voorbereiding op zijn hoofddoel van het jaar, de Tour de France."

“Tim Wellens zal zeker een rit proberen te winnen in de Ronde van Zwitserland. Misschien kan hij ook nog een goed resultaat in het algemeen klassement behalen. Tim heeft natuurlijk een groot deel van de Giro in de benen, dus moeten we het sowieso dag per dag bekijken. Afhankelijk van zijn positie in het algemeen klassement zullen we onze tactiek moeten aanpassen."

“Neoprof Bjorg Lambrecht zet in de Ronde van Zwitserland zijn ontdekkingstocht verder. Tot dusver heeft Bjorg het al erg goed gedaan en hij heeft ook al veel wedstrijden van een hoog niveau afgewerkt. Bjorg moet vooral veel leren van Tim, maar hij kan hem ook helpen bij het veroveren van een mooie notering in het algemeen klassement.”

Geen Rui Costa in Zwitserland

Zoek niet naar drievoudig winnaar Rui Costa in de Ronde van Zwitserland. De 31-jarige Portugees is nog niet volledig hersteld van een knieblessure en geeft dus verstek voor de negendaagse rittenwedstrijd.

In overleg met het team hebben we besloten dat het nog te vroeg is om terug te keren in koersverband", schrijft Costa op Twitter. "Mijn knie is nog niet helemaal hersteld. De zwaarte van de Ronde van Zwitserland kan het herstelwerk dat ik heb verzet schaden.”

Costa werd gezien als een gevaarlijke klant voor de Zwitserse rittenkoers. Zijn laatste eindzege dateert van 2014, maar de voorbije twee edities eindigde hij als vijfde en zevende.

Stef Clement out met rugproblemen

Pech voor Stef Clement. De viervoudige Nederlandse kampioen tijdrijden ligt in de lappenmand met een rugblessure. Clement is niet in staat op te koersen meldt LottoNL-Jumbo. De 35-jarige Nederlander wordt onderzocht om de oorzaak van zijn rugproblemen te achterhalen. Voorlopig houdt hij rust.

Ronde van Limburg zonder WorldTour-teams

Zondag vindt met start en aankomst in Tongeren de Ronde van Limburg plaats. De renners vertrekken in de schaduw van het standbeeld van Ambiorix vanop de Markt van Tongeren voor een 200 kilometer lange tocht. Daarin zijn enkele pittige hellingen en kasseizones inbegrepen. Er komt geen enkel WorldTour-team aan de start.

Het vertrek wordt om 12u10 gegeven voor een eerste lus van 113 kilometer met passages in onder meer Heers, Borgloon, Sint-Truiden, Hoeselt, Bilzen, Lanaken en Riemst. Daarna volgt een kleinere lus van 54 kilometer via Borgloon en Heers om zo weer naar de Eeuwfeestwal in Tongeren af te draaien. Aan deze finishzone volgen nog eens drie plaatselijke omlopen van elk 11 kilometer.

Vorig jaar ging de eindzege naar Wout van Aert, die het haalde van de Fransman Dorian Godon en Gianni Vermeersch na een sprint met vijf. De wereldkampioen veldrijden is er dit jaar niet bij.