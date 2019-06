KOERS KORT. Lotto-Soudal met zes Belgen naar Tour - Backaert ook weer naar de Tour - AG2R tot 2023 in peloton Wielerredactie

25 juni 2019

16u20 2

Wanty-Gobert met vier Belgen naar Tour

Nadat vorige week de eerste vijf namen bij Wanty-Gobert voor de 106de Ronde van Frankrijk bekend gemaakt werden, heeft de sportieve directie het huiswerk nu helemaal af. Guillaume Martin was al zeker van het gezelschap van Odd Eiking, Andrea Pasqualon, Aimé De Gendt en Xandro Meurisse. Met Yoann Offredo, Frederik Backaert en Kévin Van Melsen komen daar nog drie namen bij. Voor Backaert wordt het zijn tweede Tour, Van Melsen start op zijn 32ste voor het eerst.

Voor de laatste plaats lagen Frederik Backaert en Loïc Vliegen in de balans. “We hebben uiteindelijk voor de regelmaat in het begin van het seizoen van Frederik Backaert gekozen. Deze laatste behoorde vorig jaar niet tot de selectie, een bericht dat hij begrepen heeft, hij is goed blijven werken en wij belonen hem hiervoor”, klinkt het.

Hilaire Van der Schueren (sportief directeur) ziet een evenwichtige selectie: “Eén voor één zijn onze renners rijp voor deze zware wedstrijd van bijna vier weken. Met dit team kunnen we gokken op veel doelen, een ritoverwinning en een goed eindklassement met Guillaume Martin horen daar zeker bij”, aldus Van der Schueren. “Samen met het management hebben we over de keuze van de drie laatste renners overlegd. Kévin Van Melsen heeft deze selectie verdiend, omdat hij altijd klaarstaat om voor de ploeg te werken. Uit het verleden heb ik geleerd dat we er baat bij hebben om onze kopman tijdens het eerste deel van de Tour, in de vlakke etappes, nog beter te beschermen. Kévin zal hierin een belangrijke rol spelen.”

“Frederik Backaert is enorm populair sinds zijn aanvallen in zijn eerste deelname aan de Ronde van Frankrijk in 2017 en krijgt de kans om dit statuut te behouden. Over Yoann Offredo heb ik lang getwijfeld, omdat hij na zware valpartijen in de GP Denain en in de Vierdaagse van Duinkerke tot twee keer toe van ver terug moest komen. Tijdens zijn laatste wedstrijden heeft hij echter laten zien dat hij er perfect klaar voor is, hij leeft voor 200% als een echte prof. “

De selectie:

Frederik Backaert (Bel, 29), Aimé De Gendt (Bel, 24), Odd Eiking (Nor, 24), Guillaume Martin (Fra, 26), Xandro Meurisse (Bel, 27), Yoann Offredo (Fra, 32), Andrea Pasqualon (Ita, 31), Kevin Van Melsen (Bel, 32)

AG2R langer in het peloton

Oliver Naesen mag op beide oren slapen, sponsor AG2R-La Mondiale blijft langer in het peloton. Het Franse bedrijf dat in sociale verzekeringen doet, gaat langer in zee met het team van manager Vincent Lavenu. AG2R blijft minstens tot 2023 in het peloton. Daarmee zal de sponsor 25 jaar actief zijn in de wielrennerij. Het verhaal begon in 1997. “Enkele dagen voor de start van de Tour willen we nog maar eens onze onvoorwaardelijke steun voor de ploeg rond Vincent Lavenu uitdrukken. Onze renners en de ploegleiding vertegenwoordigen perfect de waarden van ons bedrijf", klink het.

Lotto-Soudal met zes Belgen naar Tour

Lotto-Soudal heeft de acht namen bekendgemaakt die de ploeg meeneemt naar de Ronde van Frankrijk. Zes van de acht namen waren al langer geweten: Caleb Ewan, Tim Wellens, Tiesj Benoot, Jasper De Buyst, Roger Kluge en Thomas De Gendt. Daar kwamen dus ook Jens Keukeleire en Maxime Monfort bij. Monfort kreeg zo de voorkeur op Jelle Wallays en de Pool Tomasz Marczynski.

“Het was niet zo heel moeilijk om onze Tourselectie op papier te zetten. Ik denk dat we de sterkst mogelijke ploeg afvaardigen”, aldus Marc Sergeant, sportief manager van de Lotto-ploeg. “In de Ronde van Frankrijk draait het rond drie thema’s: sprintetappes, ritten voor aanvallers en bergetappes. Enkel in de bergetappes wordt het voor ons niet gemakkelijk om een ritzege weg te kapen en is het voor Lotto Soudal in die ritten ook aanvallen geblazen. Alhoewel er reeds enkele klassementsrenners forfait gaven, hebben wij geen echte ambities wat het algemeen klassement betreft. Wij zetten vol in op ritwinst.”

“Laat ons beginnen met de ambitie uit te spreken om één rit te winnen”, zegt Sergeant nog. “Ik weet echter uit ervaring dat, eens je één ritzege boekt, er makkelijker een tweede volgt. Des te sneller de eerste overwinning komt, des te beter voor ons. De openingsetappe biedt meteen een kans en we gaan die opportuniteit proberen te benutten. Zoniet zullen we de focus verleggen op de volgende etappes.”

De selectie van Lotto-Soudal voor de Tour: Tiesj Benoot, Jasper De Buyst, Thomas De Gendt, Caleb Ewan, Jens Keukeleire, Roger Kluge, Maxime Monfort en Tim Wellens.

Discover the line-up of @Lotto_Soudal for @LeTour as the riders announce their selection themselves. See you very soon in Brussels guys! 😀#TDF2019 pic.twitter.com/K2fOiO1AAo Lotto Soudal(@ Lotto_Soudal) link

72ste editie Halle-Ingooigem ziet Gilbert aan de start komen

Morgen wordt de 72ste editie van Halle-Ingooigem (cat. 1.1) gereden. Met Deceuninck-Quick.Step en CCC Team komen er twee WorldTour-teams aan de start. Ook een Belgische nationale selectie van bondscoach Rik Verbrugghe tekent present. In totaal nemen 19 ploegen deel aan deze vijfde manche van de Bingoal Cycling Cup. De leider in het algemeen klassement, Niki Terpstra (33 punten), start niet. De tweede in de stand, Baptiste Planckaert (32 punten), is wel van de partij. De kans dat het op de Ingooigemstraat opnieuw op een massasprint uitdraait, is zeer groot.

Vanaf de Grote Markt van Halle trekt men via Gooik, Galmaarden, Geraardsbergen en Brakel naar Vloesberg, waar na 45 kilometer koers met La Houppe de eerste helling van de dag op het menu staat. Nieuw dit jaar is de passage in Ellezelles, om zo naar de Côte de Trieu af te draaien. Via Kluisbergen, Avelgem en Anzegem wordt na 85 kilometer koers een eerste keer de Tiegemberg opgereden. 20 kilometer verderop vat men de vijf plaatselijke ronden aan. Een eerste is 25 kilometer lang, de laatste vier tellen 17,7 kilometer. Wel zit daar telkens de beklimming van de Hellestraat en Tiegemberg in. Na 200,9 kilometer kennen we de opvolger van Danny van Poppel, de laureaat van vorig jaar. De Nederlander haalde het toen na een groepssprint van onder anderen zijn landgenoot Fabio Jakobsen en Sean De Bie.

Het wordt opnieuw uitkijken naar de rappe mannen. Bij Deceuninck-Quick.Step starten José Alvaro Hodeg en Fabio Jakobsen, ook Philippe Gilbert is van de partij. Bryan Coquard is het speerpunt bij Vital Concept-B&B Hotels. Tim Merlier, zondag de winnaar van de Elfstedenronde, en Roy Jans zijn van de partij voor Corendon-Circus. Baptiste Planckaert en Kenny Dehaes zijn de sprinters van dienst voor Wallonie-Bruxelles. Bondscoach Rik Verbrugghe start met de nationale selectie en geeft zo Laurens De Vreese, Jens Debusschere, Jens Keukeleire, Lawrence Naesen, Oliver Naesen, Jens Reynders en Jasper Stuyven de kans om nog een laatste keer te koersen voor het Belgisch kampioenschap van komende zondag.