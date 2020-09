KOERS KORT. Lotto Soudal legt twee jongeren vast Redactie

21 september 2020

Lotto Soudal geeft youngsters Xandres Vervloesem en Sylvain Moniquet contract

Xandres Vervloesem (20) en Sylvain Moniquet (22) hebben een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Lotto Soudal, zo bevestigt de Belgische WorldTourploeg maandag. Vervloesem maakt de overstap van de opleidingsploeg, Moniquet verlaat het Groupama-FDJ Continental Team.

Vervloesem won zondag nog de Ronde de l'Isard, een rittenkoers in de Franse Pyreneeën. Hij snoepte er op de slotdag het geel af van Moniquet. "We zijn in onze eigen talentenvijver gedoken", aldus Lotto Soudal General Manager John Lelangue. "Het is een bewuste keuze van ons om de ploeg te verjongen en te mikken op zowel klassiekers als rondewerk. We hadden ook nood aan wat klimmers. Met Harm Vanhoucke, Viktor Verschaeve, Filippo Conca, Sylvain Moniquet en Xandres Vervloesem willen we scoren op middellange termijn. Eerder contracteerden we ook al Sébastien Grignard. Het is echt fijn om te zien hoe goed ons Development Team, onder leiding van Kurt Van de Wouwer, functioneert. Nu plukken we daar de vruchten van.”