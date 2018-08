KOERS KORT. Lotto-Soudal heeft met Caleb Ewan vervanger voor Greipel beet Redactie

08 augustus 2018

Lotto-Soudal verwelkomt Caleb Ewan

De ploeg van Marc Sergeant heeft zich versterkt met een nieuw sprinttalent, Caleb Ewan. De 24-jarige Australiër komt over van Mitchelton – Scott en tekende een contract van twee jaar. Hij moet het vertrek van spurter André Greipel opvangen.

“De kans om bij Lotto Soudal aan de slag te gaan was voor mij heel belangrijk en spannend. Lotto Soudal heeft een grote geschiedenis wat betreft sprinters en klassiekers. Toen ik jong was, kon ik urenlang de zeges van Robbie McEwen bewonderen. Meer recent kan ik alleen maar zeggen dat ik enorm veel respect heb voor André Greipel, voor wat hij bereikt heeft als renner en waarvoor hij staat als persoon. Ik hoop dat ik nu samen met de ploeg kan schrijven aan een nieuw en mooi hoofdstuk”, aldus Ewan. Greipel verlaat Lotto Soudal komend jaar voor het Franse procontinentale team Fortuneo-Samsic. De Duitser was acht jaar lang succesvol voor de Lotto-ploeg.

“Als je het emotionele aspect buiten beschouwing laat, denk ik dat het voor mij persoonlijk een logische beslissing is om voor Lotto-Soudal te kiezen, maar we hebben heel wat werk voor de boeg om er zeker van te zijn dat het een 'perfect match' wordt. Ik voel dat het pad dat Mitchelton-Scott momenteel bewandelt, niet het meest geschikte is voor mij, maar ik heb enkel maar waardering en respect voor de renners en de volledige organisatie. Ik heb er enorm veel geleerd en beleefd gedurende de voorbije vier jaar en heb er vrienden voor het leven gemaakt. Ik ben hen dan ook oprecht dankbaar.”

Ook meespelen in Milaan-Sanremo

“Hoe ik mezelf kan omschrijven? Als een pure maar veelzijdige sprinter, die op een hellende aankomst goed uit de voeten kan. De voorbije jaren heb ik hard getraind om sterker te worden, waardoor ik ook tijdens een lastige finale kan overleven. Samen met Lotto-Soudal zal ik hard blijven werken en zullen we ernaar streven om mee te spelen in klassiekers zoals bijvoorbeeld Milaan-Sanremo.”

“Ondanks dat de meer ervaren renners nog steeds op topniveau presteren, vindt er momenteel een overgang naar een volgende generatie sprinters plaats. Er zijn veel goede, jonge sprinters, en ik wil daar uiteraard bij horen. Daarvoor moet ik, samen met de ploegmaats, voortdurend progressie blijven maken. Er is niet één team dat de sprint momenteel domineert, maar Lotto-Soudal beschikt over zowel de ervaring als het verlangen om opnieuw een sterke ploeg te bouwen in functie van de sprint.”

“Dit is een meerjarenplan van natuurlijke progressie: het bouwen van een sprinttrein met jongens die het in zich hebben om de finales van de belangrijkste wedstrijden te rijden, renners die zowel op als naast de fiets een team vormen en het kweken van automatismen door wedstrijden samen te rijden. Wat niet wil zeggen dat we al niet in het eerste jaar hopen om enkele mooie resultaten te boeken.”

Organisatoren verwachten Binckbank Tour open strijd

In het Nederlandse Venray werd woensdag de 14e editie van de BinckBankTour (WT) voorgesteld. Op de voorlopige deelnemerslijst staan namen als Belgisch kampioen Yves Lampaert en tweevoudig eindlaureaat Tim Wellens. Ook Niki Terpstra, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Marcel Kittel en Michael Valgren Andersen worden aan de start verwacht. Een uitgesproken favoriet op de eindzege is er niet. De organisatoren verwachten een open strijd voor de eindzege.

De BinckBank Tour wordt maandag 13 augustus op gang geschoten in Heerenveen. In die eerste etappe gaat het in een lus naar Bolsward waar na 116,7 kilometer drie plaatselijke ronden worden afwerkt van elk 20,2 kilometer lang. Daags nadien trekken de renners naar Venray voor een individuele tijdrit van 12,7 kilometer. De derde etappe wordt over Belgische bodem gereden. Vanuit Aalter gaat het naar Eeklo, Zelzate, Lochristi, Lokeren, Temse, Willebroek, Mechelen om zo via Wilrijk Antwerpen aan te doen. Op de Deguinlei liggen nog twee plaatselijke ronden van elk 12,8 kilometer te wachten.

Blankenberge is dan weer gaststad voor de vierde rit van de BinckBank Tour. De renners blijven die dag in de provincie West-Vlaanderen. Passages in onder meer Jabbeke, Gistel, Ichtegem, Torhout en Koolskamp worden na 135,5 kilometer gevolgd door de twee plaatselijke omlopen van 15,4 kilometer. Op vrijdag gaat het van Sint-Pieters-Leeuw naar Lanaken in de op één na langste etappe van deze Belgisch-Nederlandse rittenkoers.

Vanuit Riemst wordt op de voorlaatste dag koers gezet naar het Nederlandse Sittard. De BinckBank Tour wordt traditioneel afgesloten in Geraardsbergen. De start van deze laatste rit wordt gegeven in Lacs de l'Eau D'Heure. Op de Vesten worden drie plaatselijke ronden aangesneden van elk 25,6 kilometer met daarbij telkens de beklimming van de Muur en de Bosberg.

Vorig jaar ging de eindzege er naar de Nederlander Tom Dumoulin. Hij haalde het toen met 17 seconden voorsprong op Tim Wellens en 46 seconden op Jasper Stuyven.