KOERS KORT. Lotto Soudal haalt twee versterkingen binnen - Driedaagse vrouwenkoers Lotto Belgium Tour gaat niet door

03 oktober 2020

22u10 1

Deen Kasper Asgreen verlengt zijn nationale tijdrititel

De Deen Kasper Asgreen heeft zijn nationale tijdrititel verlengd. In Skaelskor was de 25-jarige renner van Deceuninck - Quick-Step over 44 kilometer 1:38 sneller dan Martin Toft Madsden. Frederik Muff werd op 1:53 derde.

Asgreen heeft nu drie nationale titels bij de profs op zijn palmares, in augustus kroonde hij zich ook al tot Deens kampioen op de weg.

Lotto Belgium Tour gaat niet door

De Lotto Belgium Tour zal dit jaar niet plaatsvinden. Dat deelde de organisatie zaterdag mee. De driedaagse rittenwedstrijd voor vrouwen elite stond voor dinsdag 13 tot donderdag 15 oktober op de nieuwe wielerkalender.

“Omwille van de onzekerheid die er heerst in deze coronatijden en de bijhorende financiële risico’s hebben we deze moeilijke beslissing moeten nemen”, verduidelijkte de organisatie.

“Het was een zware knoop om door te hakken, amper een tiental dagen voor de start”, zegt organisator Tom Thienpont. “Nadat we de wedstrijd niet konden laten doorgaan van 25 tot en met 28 juni omwille van de lockdown en het bijhorende verbod op sportwedstrijden, hebben we met ons hele team, de gaststeden en alle partners gewerkt aan deze oktobereditie, met respect voor alle heersende coronamaatregelen. Qua organisatie stond alles in de steigers, maar de coronacijfers in België blijven voor onzekerheid zorgen. Als steden of gemeenten zich in laatste instantie toch genoodzaakt zouden zien om de doortocht van onze wedstrijd op hun grondgebied te weigeren, zou dat op financieel vlak zware consequenties hebben. Al zijn er op dit ogenblik nog geen signalen dat dit zou gebeuren; de kans bestaat. Intussen hebben ook twee partners - geen hoofdsponsors - zich noodgedwongen moeten terugtrekken. Om het voortbestaan van de Lotto Belgium Tour op lange termijn te garanderen was het nodig om deze moeilijke beslissing te nemen.”

“We begrijpen dat dit hard aankomt bij de ploegen en rensters. Het is voor ons ook moeilijk om dit nieuws te brengen, maar deze beslissing is nodig om volgend jaar en de jaren nadien de rensters een kwalitatieve rittenkoers te kunnen aanbieden. We gaan zo snel mogelijk onze focus verleggen en met de voorbereidingen voor 2021 beginnen.”

De Lotto Belgium Tour, vorig jaar gewonnen door de Duitse Mieke Kröger, was aan zijn negende editie toe.

Twee nieuwe krachten voor Lotto Soudal

Lotto Soudal heeft zich versterkt met oog op volgend seizoen. De Belgische WorldTour-formatie plukt Kamil Malecki weg bij CCC en hevelt Maxim Van Gils over van de opleidingsploeg. Beide renners tekenden een contract voor twee seizoenen. De Pool Malecki eindigde dit jaar als zesde in de ronde van z'n eigen land en droeg ook een dag de gele leiderstrui. De 20-jarige Van Gils is een beloftevolle klimmer.

