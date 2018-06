KOERS KORT: Lotto kan nog geen datum plakken op terugkeer Naesen, Frison out met zware luchtwegeninfectie Wielerredactiea

03 juni 2018

Lotto-Soudal komt met update uit ziekenboeg

Frederik Frison (25) heeft na de Giro een zware infectie aan de luchtwegen opgelopen. Dat meldt zijn team Lotto-Soudal. "De renner moest erg diep in het krachtenarsenaal tasten om zijn eerste grote ronde uit te rijden. Momenteel is Frison herstellende en is het nog onduidelijk wanneer hij opnieuw in competitie kan terugkeren", zo klinkt het in een persbericht. Frison eindigde in de Ronde van Italië op de 142e plaats, op 5u15:59 van eindwinnaar Chris Froome.

Verschillende renners van Lotto-Soudal kampen momenteel met gezondheidsproblemen. Zo heeft Lawrence Naesen (25) klierkoorts. "Omdat de hersteltijd individueel varieert is het dan ook afwachten hoelang de ziekte Naesen uit competitie zal houden. Zijn bloedwaarden, die wekelijks worden geëvalueerd, moeten structureel op niveau zijn alvorens hij groen licht krijgt om de fysieke activiteiten te hervatten."

Jasper De Buyst (24) heeft een ingreep aan het gebit ondergaan. "Die was noodzakelijk nadat hij na de voorlaatste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke ten val kwam. De ingreep moet hem in staat stellen om de komende weken weer normaal te functioneren." De Buyst moest zaterdag verstek laten gaan voor de Heistse Pijl, hij kon zo zijn titel niet verdedigen.

De 20-jarige Harm Vanhoucke, die vanaf 1 juli prof wordt bij Lotto Soudal, lijdt dan weer aan bloedarmoede. "Momenteel zijn de fysieke activiteiten stopgezet en wordt zijn situatie op de voet gevolgd. Omdat voorzichtigheid geboden is, is het onduidelijk wanneer Vanhoucke de training zal kunnen hervatten. Volledig herstel is immers aan de orde voor hij terug kan keren in competitie."