KOERS KORT. Lotte Kopecky wint in Valencia Europese openingskoers De wielerredactie

10 februari 2019

12u30

Bron: Belga 0 Wielrennen Lotte Kopecky (Lotto-Soudal Ladies) heeft in haar eerste wedstrijd van het seizoen meteen de overwinning op zak gestoken. De 23-jarige Antwerpse triomfeerde in de Ronde van Valencia (1.2), een eendagskoers bij de vrouwen.

Kopecky was op een vlak parcours in de sprint sneller dan de Britse Alice Barnes (Canyon SRAM Racing) en haar Vietnamese ploegmate Thi That Nguyen (Lotto Soudal Ladies). De Ronde van Valencia organiseerde dit jaar voor het eerst een vrouwenwedstrijd. Kopecky bereidde er zich voor op het WK baanwielrennen eind deze maand (27 februari-3 maart) in het Nederlandse Apeldoorn.

De Ronde van Valencia voor mannen komt later vandaag tot een eind met de vijfde en laatste etappe.