KOERS KORT. Lotte Kopecky wint in Valencia Europese openingskoers - Nys pakt tweede zege in evenveel dagen De wielerredactie

10 februari 2019

13u52

Bron: Belga 0 Wielrennen Lotte Kopecky (Lotto-Soudal Ladies) heeft in haar eerste wedstrijd van het seizoen meteen de overwinning op zak gestoken. De 23-jarige Antwerpse triomfeerde in de Ronde van Valencia (1.2), een eendagskoers bij de vrouwen.

Kopecky was op een vlak parcours in de sprint sneller dan de Britse Alice Barnes (Canyon SRAM Racing) en haar Vietnamese ploegmate Thi That Nguyen (Lotto Soudal Ladies). De Ronde van Valencia organiseerde dit jaar voor het eerst een vrouwenwedstrijd. Kopecky bereidde er zich voor op het WK baanwielrennen eind deze maand (27 februari-3 maart) in het Nederlandse Apeldoorn.

De Ronde van Valencia voor mannen komt later vandaag tot een eind met de vijfde en laatste etappe.

Nys pakt tweede zege in evenveel dagen

Thibau Nys heeft de Superprestige-manche in Hoogstraten op zijn naam gebracht. Nys haalde het bij de junioren voor Ryan Cortjens en Witse Meeussen. Meeussen trekt met de leiderstrui naar de slotmanche in Middelkerke, volgende week zaterdag. Hij telt nog twee punten voorsprong op Cortjens. Gisteren won Nys ook al de slotmanche van de DVV Trofee in Lille.

Op het natte parcours in Hoogstraten scheidde zich op het eind van de eerste ronde een kopgroep af met zeven renners: Belgisch kampioen Ryan Cortjens, Witse Meeussen, Lennert Belmans, Thibau Nys, de Duitser Tom Lindner en de Nederlanders Pim Ronhaar en Luke Verburg. De omstandigheden waren niet van de poes in de Aardbeiencross en half koers moesten Europees kampioen Ronhaar en Verburgh de anderen laten rijden.

Met vijf doken ze de slotronde in, door de opeenvolging van aanvallen moesten finaal Linder er Belmans afhaken en kregen we een strijd met drie. Nys nam enkele meters in het slot op enkele technische stroken en pakte de zege, zijn tweede van het weekend na gisteren in Lille.

Bij de eerstejaarsnieuwelingen haalde de Nederlander Menno Huising het voor Belgisch kampioen Aaron Dockx. Kenay De Moyer finishte als derde. Jente Michiels boekte bij de tweedejaars dan weer zijn 17de overwinning van het seizoen, voor de Deen Gustav Wang en de Nederlander Joost Brinkman.