KOERS KORT: Loïc Vliegen maandag onder het mes - Pozzato kopman bij 15de deelname aan Milaan-Sanremo

16 maart 2018

10u16

Bron: Belga 0 Wielrennen Loïc Vliegen wordt maandag geopereerd aan zijn gebroken linkerscafoïde. De BMC-renner moet dan zeven tot tien dagen wachten alvorens hij kan hervatten op de rollen.

Vliegen liep de breuk aan zijn pols woensdagavond op nadat hij werd aangereden door een wagen. Dat gebeurde toen Vliegen na afloop van Nokere Koerse een dopingcontrole onderging en daarna terugfietste naar de rennersbus.

"Het gaat om een niet-verschoven breuk", legt BMC-arts Max Testa uit. "Om zijn herstel te versnellen, wordt Loïc maandag geopereerd om de breuk te stabiliseren. Als alles volgens plan verloopt, mag hij zeven tot tien dagen na de operatie hervatten op de rollen. Hij zal zeker vier weken nodig hebben alvorens hij weer kan koersen."

De 24-jarige Vliegen moet een kruis maken over onder meer de Ronde van Catalonië en de Waalse klassiekers. "Dat is een grote ontgoocheling want ik had de goede vorm beet en de Ardense klassiekers waren een echt doel", zegt hij vrijdag in een persbericht van zijn ploeg.

Vliegen legt uit hoe hij bij het ongeluk over de wagen vloog. "Ik had pijn in mijn schouder en mijn pols maar dacht niet dat het al te erg was. Na enkele uren in het hotel begon mijn pols pijn te doen, dus trok ik naar het ziekenhuis. Daar bleek mijn scafoïde gebroken. Ik hoop snel weer fit te zijn en in vorm te raken voor mijn volgende doelen."

In hetzelfde persbericht laat BMC weten dat Simon Gerrans nog onvoldoende hersteld is van de luchtwegeninfectie die hij opliep tijdens Parijs-Nice. De Australiër moet forfait geven voor Milaan-Sanremo, de koers die hij in 2012 won, en wordt zaterdag in het team vervangen door Francisco Ventoso.

Filippo Pozzato kopman Wilier Triestina-Selle Italia in Milaan-Sanremo

Tijdens Milaan-Sanremo draait bij Wilier Triestina-Selle Italia alles rond Filippo Pozzato. De winnaar van 2006 voert de Italiaanse ploeg aan. De wielerformatie mag dankzij een wildcard meedoen aan La Primavera. Het wordt voor Pozzato al zijn vijftiende deelname aan de monumentale klassieker.

Jakub Mareczko is de sprinter van dienst, al is het de vraag of hij de beklimmingen in de slotfase overleeft. Voor de vroege vlucht rekent men vooral op Jacopo Mosca. Hij was afgelopen week in Tirreno-Adriatico meermaals in de aanval.

Selectie: Liam Bertazzo, Matteo Busato, Marco Coledan, Jakub Mareczko, Jacopo Mosca, Filippo Pozzato en Edoardo Zardini.