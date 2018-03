KOERS KORT: Loïc Vliegen aangereden en moet kruis maken over voorjaar - Lotto-Soudal rekent op André Greipel in Primavera Redactie

15 maart 2018

18u15 0

Loïc Vliegen aangereden en moet kruis maken over voorjaar

De 24-jarige Loïc Vliegen moet een kruis maken over zijn voorjaar. De renner van BMC werd gisteravond na de antidopingcontrole van Nokere Koerse aangereden door een wagen.V andaag werd vastgesteld dat Vliegen een breuk heeft opgelopen aan de linkerscafoïde.

"Loïc Vliegen werd uitgeloot voor de antidoping controle na Nokere Koerse. Daarna keerde hij per fiets terug naar de rennersbus, die wat verderop geparkeerd stond. Een onvoorzichtige chauffeur kwam plots uit de file gereden. Vliegen kon de wagen niet meer ontwijken en sloeg hard tegen het asfalt. Nader medisch onderzoek bracht aan het licht dat hij een breuk van de linkerscafoïde opliep", verduidelijkte sportdirecteur Klaas Lodewyck. "Zijn hele voorjaar zit er meteen op. Normaal gezien ging Vliegen vrijdag de Handzame Classic rijden, alvorens af te zakken naar de Ronde van Catalonië. Daarna volgde voor hem de Waalse klassiekers. Iets waar hij zeker naar uitkeek. Daar mag Vliegen nu een kruis over maken. De medische staf gaat kijken of er een heelkundige ingreep nodig is, maar de revalidatie zal sowieso veel tijd in beslag nemen."

"Ook Francisco Ventoso start niet in Bredene. Hij werd opgeroepen voor Milaan-Sanremo, zodat ik vrijdag met slechts vijf renners start in Bredene."

Fabio Jakobsen wil ook in Handzame voor winst gaan

De 21-jarige Nederlander Fabio Jakobsen (Quick.Step Floors) behaalde gisteren zijn eerste profzege. In Nokere Koerse was hij de snelste van een omvangrijke kopgroep. Morgen wil hij ook in de Handzame Classic meedoen voor de oppergaai.

"We zijn hier met nagenoeg dezelfde ploeg als voor Nokere Koerse. Yves Lampaert komt erbij. Hij rijdt voor eigen volk en dan kan je steevast iets meer. Mocht het tot een massasprint komen, dan rekenen we natuurlijk op Rémi Cavagna en Fabio Jakobsen", stelt Geert Van Bondt. "De manier waarom Jakobsen Nokere Koerse won was echt verbluffend. Ik hoop dat hij in Handzame over dezelfde rappe benen beschikt."

Lotto-Soudal rekent op Greipel in Milaan-Sanremo

Lotto-Soudal trekt zaterdag met vier Belgen naar Milaan-Sanremo. Jasper De Buyst, Jens Debusschere, Jens Keukeleire en Nikolas Maes lijken wel allen in dienst te moeten rijden van spurtbom André Greipel. De 35-jarige Duitser mocht dit seizoen al één keer zijn handen in de lucht steken, eind januari in de slotetappe van de Tour Down Under. Vorige week in Parijs-Nice finishte hij tweemaal als derde. In Milaan-Sanremo kon Greipel nog nooit vooraan finishen. De Duitser krijgt naast de vier Belgen ook de Deen Lars Bak en zijn landgenoot Marcel Sieberg mee.

Selectie Lotto Soudal: Lars Bak (Den), Jasper De Buyst (BEL), Jens Debusschere (BEL), André Greipel (Dui), Jens Keukeleire (BEL), Nikolas Maes (BEL), Marcel Sieberg (Dui)

Facebook Live met Tom Boonen

Deze namiddag plannen onze collega's van VTM Nieuws een Facebook Live met Tom Boonen. Vanaf 16 uur kan u daarvoor terecht op de Facebookpagina van VTM Nieuws.