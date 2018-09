KOERS KORT. Lobato wint Coppa Sabatini - Fusie met Sniper Cycling? Roompot wil het "opnieuw bespreken" De wielerredactie

20 september 2018

17u46 0

Juan José Lobato wint Coppa Sabatini

Juan José Lobato (Nippo-Vini Fantini) heeft de Coppa Sabatini (Ita/1.1) op zijn naam geschreven. De Spanjaard haalde het na 201,8 km in Pecciolo voor Sonny Colbrelli (Bahrein-Merida) en Gianni Moscon (Sky). Hij sprong weg in de slotkilometer en bleef het peloton nipt voor.

De eerste ontsnapping van de dag was meteen de goede in Italië. Zes renners kozen het hazenpad: Fausto Masnada (Androni-Sidermec), Eduard Grosu (Nippo-Vini Fantini), Edoardo Zardini en Sebastian Schonberger (Wilier Selle Italia), Emmanuel Morin (Cofidis) en Nikolai Cherkasov (Gazprom-Rusvelo). Maximaal reden ze een bonus van 6:10 bij elkaar, waarna het peloton de wedstrijd in handen nam, aangevuurd door Groupama FDJ (voor Roux) en Bahrein-Merida (voor Colbrelli).

Met Masnada werd de laatste vluchter op 20 km van het eind gegrepen, waarna Giuseppe Fonzi het peloton nog probeerde te verrassen, zonder succes. In de finale, over een stuk vals plat waar de renners verschillende keren over moesten, trok ook Romain Bardet nog eens in de aanval en het peloton brak in kleine stukken. Hij kreeg Sergio Henao, Visconti en Xandro Meurisse met zich mee. Ze trokken de laatste 10 km in met een handvol seconden bonus. Dat zou niet volstaan. Vlak voor de vod van de laatste kilometer waagde Vincenzo Albanese nog zijn kans, maar het was uiteindelijk Lobato die op het stuk vals plat enkele lengtes zou nemen en 400 meter verder naar de overwinning sprintte. Colbrelli kwam te laat.

Lobato volgt op de erelijst de Italiaan Andrea Pasqualon op. Het is voor de Spanjaard zijn eerste zege van het seizoen na een turbulente winter. De Spanjaard werd ontslagen door zijn team LottoNL-Jumbo na een affaire met slaappillen op trainingsstage en moest op zoek naar een nieuw team.

Sluitingsprijs Putte-Kapellen verdwijnt van internationale kalender

De Sluitingsprijs Putte-Kappelen zal dit jaar op dinsdag 16 oktober doorgaan als wedstrijd op de nationale kalender en dus niet meer fungeren op de internationale wielerkalender onder de categorie 1.1, zoals dat de voorbij jaren steevast het geval was. De Sluitingsprijs Putte-Kappelen, traditioneel de allerlaatste wegwedstrijd van het seizoen in België, werd vorig jaar overgenomen door Golazo. Op die manier redde het die wedstrijd van de ondergang aangezien het organiserende comité eerder de handdoek had gegooid.

"De formule 'nationale wedstrijd' past veel beter bij de spirit van de koers", stelt Nick Van Den Bosch van Golazo. "De jongste jaren stond de wedstrijd op de internationale kalender als UCI Europe Tour 1.1, maar in een verder verleden is de Sluitingsprijs altijd een nationale wedstrijd geweest. Daar zijn tal van voordelen aan verbonden. Zo zijn de deelnemende ploegen niet beperkt tot een maximum van 7 renners en kunnen we anderzijds ook individuele renners en plaatselijke wielerhelden laten starten. Binnenkort zullen we de eerste namen kunnen bekendmaken."

Ook nieuw is dat de rennersvoorstelling van de Sluitingsprijs van het centrum van Kapellen verhuist naar de oude vertrouwde startplaats aan de Ertbrandstraat in Putte-Kapellen.

"Dit sluit eveneens beter aan op de historiek van de wedstrijd", aldus Van Den Bosch. "De presentatie begint om 11u45. Een uur later, om 12u50, volgt de officieuze start in de Ertbrandstraat, waar pal op de grens met Nederland traditiegetrouw ook de finish is en blijft. Het peloton zal tien rondjes van 16,7 km afwerken", meldde Van Den Bosch.

Vorig jaar ging de zege er naar de Nederlander Arvid de Kleijn. Hij haalde het toen van zijn landgenoot Coen Vermeltfoort. Timothy Dupont vervolledigde het podium. De laatste Belgische zege in de Sluitingsprijs Putte-Kapellen dateert van 2016 toen Roy Jans de sterkste was op de Nederlands-Belgische grens.

BORA-hansgrohe hoopt goudhaantje Sagan langer aan zich te binden

Het Duitse WorldTour-team BORA-hansgrohe onderhandelt momenteel met drievoudig wereldkampioen Peter Sagan voor een nieuwe contract. De Slovaak, ook zesmaal winnaar van de groene trui in de Tour, heeft nog een overeenkomst tot eind volgend seizoen, maar BORA-manager Ralph Denk zou zijn contract graag openbreken.

"Wij en onze sponsors willen Peter natuurlijk graag behouden", legde Denk uit. "We zijn momenteel in gesprek, zonder deadline in het verschiet. We hebben nog tijd." Denk loofde Sagan tussendoor als "de kampioen met de grootste uitstraling binnen het wielrennen".

De Slovaak is - na Chris Froome en Tourwinnaar Geraint Thomas - de best betaalde renner in het peloton. "Maar geld is niet doorslaggevend", counterde de BORA-manager. "Ook voor Peter staat geld niet op de eerste plaats."

Zijn kopman mikt volgende week zondag op het WK in het Oostenrijkse Innsbrück op een vierde wereldtitel op rij. "Hij is met zijn lichaamsgewicht van bijna tachtig kilogram zeker in het nadeel op het bergachtig parcours", aldus Denk. "Veel concurrenten zijn veel lichter. Maar met Peter weet je nooit."

Lotto-Soudal houdt Nikolas Maes langer aan boord

Lotto-Soudal heeft de contractverlenging van Nikolas Maes meegedeeld. De 32-jarige West-Vlaming blijft tot eind 2020 bij het team van de Nationale Loterij. Maes is binnen de ploeg een gewaardeerde knecht en vertrouweling van Tiesj Benoot.

"Ik voel me zowel op sportief als persoonlijk vlak goed in deze ploeg en wilde heel graag bijtekenen", stak Maes van wal op de website van Lotto. "Binnen dit team kan ik mijn rol ten volle vervullen. De kopmannen weten wat ze aan me hebben."

Maes vervoegde Lotto in januari 2017. Voordien verdedigde hij drie seizoenen de kleuren van Topsport Vlaanderen (2007-2009) en zeven jaar die van Quick-Step (2010-2016). De voorbije jaren reed hij vooral in dienst. Eerder won hij de World Ports Classic (2013) en een etappe in de Ronde van Burgos (2009).

Lampaert en De Plus in selectie Quick.Step voor ploegentijdrit : "Uitdagend parcours"

Quick.Step Floors heeft de namen bekendgemaakt die zondag mikken op het goud in de ploegentijdrit van het WK. In Innsbruck willen Bob Jungels, Yves Lampaert, Niki Terpstra, Kasper Asgreen, Laurens De Plus en Maximilian Schachmann voor de wereldtitel gaan. Het Quick.Step-team zegevierde in 2012, 2013 en 2016 al in de ploegentijdrit op een WK. Tom Steels wil op het 62,8 kilometer lange parcours in Innsbruck dan ook voor de vierde wereldtitel zorgen. "Het is een uitdagend parcours dit jaar", vertelde Steels in een persbericht. "Onze selectie is een balans tussen jongens die op een tijdritfiets snel kunnen rijden op een beklimming en ook redelijk sterk zijn op het vlakke en de zwaardere jongens, die heel goed op het vlakke zijn en harder zullen afzien op de hellingen."

A three-time winner of the event, Quick-Step Floors is sending a strong six-man squad to the World TTT Championships in Innsbruck: https://t.co/c2SdG0cEho

Photo: @GettySport pic.twitter.com/vy30GDEyBQ Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

Roompot: "Fusie opnieuw te bespreken"

Zit er nog meer slecht nieuws aan te komen voor Nick Nuyens? Michael Zijlaard, directeur van Roompot, laat weten dat de fusie tussen beide ploegen herbekeken moet worden. "Er is geen onomkeerbare overeenkomst waardoor deze fusie doorgaat wat er ook gebeurt. In vergelijking met drie weken geleden zijn er vandaag nieuwe feiten en die moeten worden bekeken. Het is belangrijk om te weten wat andere sponsors vinden (het is bekend dat Crelan uit de ploeg kan stappen nu Van Aert er niet meer is, red.). We gaan opnieuw spreken. Er is een scenario mogelijk waarbij we elk weer onze eigen weg gaan. Vandaag is het te vroeg voor antwoorden, we vragen een beetje tijd om met iets naar buiten te komen dat positief is voor het wielrennen." Roompot wou Van Aert als breekijzer gebruiken om startrecht af te dwingen in grotere wedstrijden: de ploeg hoopte in 2019 een groot deel van de voorjaarsklassiekers en minstens één grote ronde te kunnen rijden. Zonder de renner zit er voor hen nog weinig winst in een fusie. (MG/BA)

Van Avermaet vertrokken naar WK: "Nerveus voor ploegentijdrit"

Greg Van Avermaet (33) is gisteren vertrokken naar Oostenrijk. Het werd een trip in twee etappes: eerst met het vliegtuig naar München, daarna met de wagen naar Innsbruck. "Alles is goed verlopen. Om 18 uur was ik in het hotel", zegt Van Avermaet, die zondag met BMC de WK-ploegentijdrit rijdt. "Eerlijk: ik ben nerveus. Het is mijn eerste keer en ik wil het goed doen." Dat de ploegentijdrit ook zo'n beetje het adieu van BMC aan de internationale wielerscene is (het team houdt op te bestaan), maakt de wedstrijd extra speciaal. "We zijn allemaal gemotiveerd", zegt Van Avermaet. "Ik ook. Donderdagvoormiddag (vandaag, red.) gaan we de klim verkennen. In de namiddag gaan we trainen op het parcours, sommige stukken aan wedstrijdsnelheid. Vrijdag is het enkel losrijden en zaterdag gaan we nog eens trainen op het afgesloten parcours."

Van Avermaet krijgt zondag Rohan Dennis, Stefan Küng, Tejay van Garderen, Damiano Caruso en Patrick Bevin als ploegmaats. BMC won in 2014 en 2015 goud op het WK. In 2012, 2016 en 2017 pakte het zilver. (BA)

Van der Poel: "Moet vervelend zijn voor Wout"

Hoe zou de grote concurrent van Wout van Aert naar de commotie rond de wereldkampioen kijken? Van der Poel moeit zich liever niet, maar vermoedt wel "dat het een vervelende situatie moet zijn" voor Van Aert. "Veel kan ik er verder niet over zeggen, want ik ken geen details." (BA)