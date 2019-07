KOERS KORT. Lisa Klein wint tijdrit en herovert de leiding in BeNe Ladies Tour De wielerredactie

20 juli 2019

21u31

Bron: Belga 3

Lisa Klein wint tijdrit en herovert de leiding

In de BeNe Ladies Tour domineert de Duitse Lisa Klein de proeven tegen de klok. Nadat ze donderdag de proloog in Utrecht op haar naam zette, won ze vanavond de individuele tijdrit in Watervliet. Bijzonder overtuigend want over 13,8 kilometer was ze vijftien tellen sneller dan de Zwitserse kampioene Marlen Reusser. Amy Pieters klokte de derde tijd en gaf zestien seconden toe op Klein. Leider Kirstie Van Haaften verloor bijna twee minuten op Klein. Eerstejaarsbelofte Shari Bossuyt was onze beste landgenote. Ze eindigde negentiende.

In de stand neemt Klein de blauwe leiderstrui over van Kirstie Van Haaften. De Duitse kampioene tijdrijden trekt met dertien seconden voorsprong op Amy Pieters naar de slotrit in Zelzate. Klein voert ook het puntenklassement aan. De jongerentrui zit om de schouders van de Duitse Hannah Ludwig die de tijdrit als vijfde afsloot. Lorena Wiebes is nog steeds leider in het rushesklassement. (FHN)

Stage 2B: ITT Watervliet

đŸ„‡Lisa Klein

đŸ„ˆMarlen Reusser

đŸ„‰Amy Pieters#BNLT19 BeNe Ladies Tour(@ BeNeLadiesTour) link