Koers kort: Lefevere: "Vanmarcke zou zeker al een klassieker gewonnen hebben als hij bij ons had gereden"

26 april 2018

Het Play Sports-programma 'Hoogvliegers' voert in zijn aflevering van komende vrjidag (22u40) Patrick Lefevere op. De succesrijke teammanager van Quick.Step-Floors heeft het ondermeer over Sep Vanmarcke. "Als Vanmarcke bij Quick.Step-Floors had gereden, dan zou hij zeker al een klassieker gewonnen hebben", aldus Lefevere. Bekijk het fragment HIER.

Zes Belgen in Giroselectie Lotto-Soudal

Lotto-Soudal rekent in de Ronde van Italië op zes landgenoten: Tim Wellens, Sander Armée, Jens Debusschere, Frederik Frison, Tosh van der Sande en Victor Campenaerts. Die laatste mikt op de roze trui in de 9,7 kilometer lange openingstijdrit in Jeruzalem. Lars Ytting Bak en Adam Hansen maken het achttal compleet.

“Naast de sprintetappes waarin Jens Debusschere onze kopman is, willen we dezelfde tactiek hanteren als in de Vuelta vorig jaar: aanvallen", klinkt het bij sportdirecteur Bart Leysen. "Aangezien wij geen klassementsambities koesteren, geven we elke renner de kans om in de ontsnapping te gaan in de niet-sprintetappes. We gaan resoluut voor ritzeges. Er wordt nu voor het eerst met ploegen van acht in plaats van negen renners gereden in een grote ronde. Voor teams met een sprinter én een klassementsrenner in de rangen kan dat de druk verhogen. Ontsnappingen zullen daardoor meer kansen krijgen om tot de finish voorop te blijven. In sprintetappes zal het er voor ons op aan komen bondgenoten te vinden.”

#Giro101 @Lotto_Soudal confirmed their roster.

Tom Dumoulin neemt Louis Vervaeke mee in strijd om tweede eindzege in Giro

Tom Dumoulin gaat met Team Sunweb voor zijn tweede opeenvolgende Girowinst. Ook de Belg Louis Vervaeke mag mee. Dat meldt Team Sunweb op zijn website.

De Nederlander Tom Dumoulin won vorig jaar zijn eerste grote ronde en wil ook dit jaar meestrijden voor de overwinning. Hij krijgt daarbij de steun van de 24-jarige Belg Louis Vervaeke. Ook zijn trouwe Nederlandse wegkapiteins Roy Curvers en Laurens ten Dam gaan mee.

"We gaan naar de Giro met hetzelfde doel als vorig jaar en willen opnieuw een goed resultaat met Tom Dumoulin behalen," zegt ploegleider Marc Neef. "Tom Dumoulin, Sam Oomen en Louis Vervaeke zijn naar de Sierra Nevada getrokken om de Giro voor te bereiden. Op papier is de Giro nog lastiger dan vorig jaar, met meer klimmen en minder tijdritkilometers. We verwachten dus drie spannende weken. Onze selectie is een mix van getalenteerde klimmers en ervaren wegkapiteins. We gaan naar Israël met een sterke en zelfzekere ploeg en kijken uit naar de start van de Giro."

De selectie van Team Sunweb in de Giro:

Tom Dumoulin (Ned), Roy Curvers (Ned), Laurens ten Dam (Ned), Chad Haga (VSt), Chris Hamilton (Aus), Lennard Hofstede (Ned), Sam Oomen (Ned), Louis Vervaeke (BEL)

🗺 3562.9km

⏱ 2 individual time trials

💨 7 sprint stages

⛰ 6 hill stages

🚵🏼‍♂️ 6 mountain stages

➡️ https://t.co/4vlDbiyllp



Presenting, our #Giro101 squad.🇮🇹

Luik-Bastenaken-Luik komt vanaf 2019 opnieuw aan in Luik

De aankomstplaats van Luik-Bastenaken-Luik zal vanaf volgend jaar opnieuw in Luik liggen. Dat meldt organisator ASO.

Ans is al sinds 1992 de aankomstplaats van La Doyenne. Toen was Dirk De Wolf de eerste renner die over de verplaatste eindstreep reed. Maar nu, 26 jaar later, heeft organisator ASO laten weten dat de eindstreep in 2019 weer in Luik zal liggen. Een vlakke finish. De laatste winnaar in Ans blijft dus voorlopig de Luxemburger Bob Jungels (Quick-Step Floors).

Ans wordt volgend jaar wel de startplaats van de Waalse Pijl. De eindstreep blijft op de Muur van Hoei liggen. De Waalse Pijl zal de komende zes jaar drie keer vanuit de provincie Luik vertrekken en drie keer vanuit een andere Waalse provincie.

Willy Demeyer, burgemeester van Luik, preciseerde dat zijn stad "niet gesolliciteerd had voor de aankomstplaats, maar dat ze het aanbod ook niet weigeren". "De stad Luik zal dezelfde organisatorische deskundigheid laten blijken als het deed bij de etappes van de Ronde van Frankrijk die Luik aandeden", liet hij optekenen.

De nieuwe start- en aankomstplaatsen gelden telkens voor zowel de mannen- als de vrouwenwedstrijden.

Oliver Naesen deelde op de Kemmelberg high five uit aan toeschouwer

Gent-Wevelgem ligt ondertussen een maand achter ons, maar nu duikt er een opvallende foto van Oliver Naesen op. De immer sympathieke Belgische kampioen deelde op de Kemmelberg een high five uit met een toeschouwer langs de kant van de weg. Even de fans plezieren, dacht de renner van AG2R.

Already 1 month ago ... or saying it in a positive way:

only 11 months before another @OliverNaesen high five#GWE #Kemmelberg

Already 1 month ago ... or saying it in a positive way:

only 11 months before another @OliverNaesen high five#GWE #Kemmelberg

Heistse Pijl eert overleden Michael Goolaerts

De Heistse Pijl krijgt voortaan de ondertitel 'in memoriam Michael Goolaerts'. De betreurde renner is afkomstig uit Hallaar, een deelgemeente van Heist-op-den-Berg, en woonde op een boogscheut van het parcours. Er wordt ook een trofee voor de strijdlust vernoemd naar Goolaerts. "We wilden absoluut iets doen om hem te eren", zegt Jef Van den Bosch, organisator van de koers en tegelijk de manager van Goolaerts. "We wilden niets eenmaligs, maar iets voor altijd." De wedstrijd, met start in Turnhout en aankomst in Heist-op-den-Berg, vindt plaats op 2 juni.

Mitchelton-Scott trekt met sterk collectief naar Giro

Mitchelton-Scott heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de komende Ronde van Italië (4-27 mei). Het Australische WorldTour-team levert een sterk team in de breedte af en mikt op sterke eindnoteringen van de Brit Simon Yates en de Colombiaan Esteban Chaves.

De 28-jarige Chaves, die begin februari zijn seizoen opende met de eindzege in de Herald Sun Tour, werd in 2016 al eens tweede in de Giro. Hij won dat jaar ook een etappe. De 25-jarige Yates, dit jaar al goed voor ritwinst in Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië, toonde zijn klassementsambities vorig jaar met een zevende plaats in de Tour.

Het duo krijgt hulp van onder meer Roman Kreuziger (5e in 2011) en Mikel Nieve (10e in 2011 en 2012).

Selectie Mitchelton-Scott:

Sam Bewley (NZe), Esteban Chaves (Col), Jack Haig (Aus), Christopher Juul-Jensen (Den), Roman Kreuziger (Tsj), Mikel Nieve (Spa), Svein Tuft (Can), Simon Yates (GBr)

PREVIEW: “We are not the favourites, but we have two guys who are going to challenge the favourites whenever the opportunity arises.”



Our #Giro101 team is now finalised. Find out who will support @SimonYatess & @estecharu.



More: https://t.co/oEHXLIhgHE pic.twitter.com/t53PoneQd7 Mitchelton-SCOTT(@ MitcheltonSCOTT) link

Ben Hermans kopman voor de Giro bij Israël Cycling Academy

Israël Cycling Academy heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de komende Ronde van Italië (4-27 mei), die start in het thuisland van de procontinentale ploeg. Onze landgenoot Ben Hermans start als kopman van het achttal. Het wordt voor de Limburger zijn vierde Giro, vorig jaar moest hij opgeven door ziekte.

Naast Hermans rekent Israël Cycling Academy op een bont gezelschap. De Australiër Zakkari Dempster, de Spanjaard Ruben Plaza, de Canadees Guillaume Boivin, de Let Krists Neilands, de Italiaan Kristian Sbaragli en de Israëliërs Guy Niv en Guy Sagiv vervolledigen het team. Voor die laatste twee wordt het hun debuut. Ze worden zelfs de eerste Israëliërs ooit die aan een grote ronde deelnemen.

De Giro start op 4 mei in de Israëlische hoofdstad Jeruzalem met een individuele tijdrit. Ook de twee volgende ritten vinden op Israëlisch grondgebied plaats. Na een rustdag op 7 mei verplaatst het peloton zich naar Italië.

. Selectie Israël Cycling Academy:

Guillaume Boivin (Can), Zakkari Dempster (Aus), Ben Hermans (BEL), Krists Neilands (Let), Guy Niv (Isr), Ruben Plaza (Spa), Guy Sagiv (Isr), Kristian Sbaragli (Ita)