Koers kort: Lefevere: "Het is eenzaam aan de top" - Brändle breekt sleutelbeen bij opwarming en past voor Giro

24 april 2018

20u09

Lefevere in 'Hoogvliegers': "Het is eenzaam aan de top"

Het Play Sports-programma 'Hoogvliegers' voert in zijn aflevering van komende vrjidag (22u40) Patrick Lefevere op. De succesrijke teammanager van Quick.Step-Floors heeft het ondermeer over de eenzaamheid aan de top. "Als ik op zoek ben om het budget rond te krijgen, dan moet ik het alleen doen hé", zegt Lefevere. "Jonge sportdirecteurs zien nu natuurlijk de mooie dingen, maar er zijn ook mindere dingen geweest."

Ook in de wielerwereld is het eenzaam aan de top... 🚵🏼‍♂ @PatLefevere pic.twitter.com/6NgI6RmdDV Play Sports(@ playsports) link

Matthias Brändle breekt sleutelbeen en moet passen voor Giro

De Oostenrijker Matthias Brändle heeft zijn sleutelbeen gebroken tijdens de opwarming voor de proloog van de Ronde van Romandië. De renner van Trek-Segafredo viel aan een snelheid van zo'n 10 kilometer per uur. Hij verscheen niet aan de start van de koers en mist ook de Giro.

Brändle viel in de straten van het Zwitserse Fribourg, waar de proloog plaatsvond. "Ik ben zeer ontgoocheld dat ik mijn ploeg zowel hier als in de Giro niet kan helpen", zegt de 28-jarige Oostenrijker. "Het was echt een domme val. Ik concentreerde me op de eerste bocht en merkte daardoor een klein bultje in het wegdek niet op. Hoewel ik zeer traag reed, verloor ik mijn evenwicht en had ik de tijd niet om mijn fout te herstellen."

Brändle, die op 4 mei aan zijn vierde Ronde van Italië zou beginnen, zal nu niet de kleuren van Trek-Segafredo kunnen verdedigen in de 101ste editie van de Giro. "Na een lange en intensieve trainingsperiode wachtte ik vol ongeduld de volgende koersen af. Ik denk echt dat ik in staat was om de zege te pakken op dit moeilijke parcours", zegt de tijdritspecialist. De Oostenrijker heeft elf zeges op zijn palmares staan, waaronder vijf tijdritten.

Bennett kopman LottoNL-Jumbo in Giro

LottoNL-Jumbo rekent volgende week op de Nieuw-Zeelander George Bennett in de Ronde van Italië. Ook onze landgenoot Gijs Van Hoecke mag de kleuren van het Nederlandse team in de Giro verdedigen.

Bennett finishte recent in de Tour of the Alps op de vijfde plaats. Voordien eindigde hij in de Ronde van Catalonië als zesde. De 26-jarige Van Hoecke moest in de Tour of the Alps tevreden zijn met de 84ste plaats. In de Ronde van Abu Dhabi werd hij 53ste.

LottoNL-Jumbo doet voorts beroep op Robert Gesink, die in december al liet weten dit jaar zowel de Giro als de Tour te rijden. De 31-jarige Nederlander mikt in de Giro, en later ook in de Tour, op ritzeges. Hij won in 2016 in de Ronde van Spanje een bergrit.

Voorgaande jaren leidde Steven Kruijswijk de Nederlandse formatie in de Giro, maar hij is ditmaal niet van de partij. De 30-jarige Nederlander richt zich dit jaar op de Ronde van Frankrijk.

De selectie van LottoNL-Jumbo

George Bennett (NZe), Robert Gesink (Ned), Jos van Emden (Ned), Danny van Poppel (Ned), Bert-Jan Lindeman (Ned), Koen Bouwman (Ned), Enrico Battaglin (Ita) en Gijs Van Hoecke (Bel).