KOERS KORT. Leegloop gaat verder: Nathan Van Hooydonck trekt van CCC naar Jumbo-Visma Wielerredactie

21 augustus 2020

09u11 2

Van Hooydonck naar Jumbo-Visma

De leegloop gaat onverbiddelijk voort. Nathan Van Hooydonck (24) trekt de deur van het zinkende CCC-schip achter zich dicht. Hij trekt naar het Nederlandse Jumbo-Visma en moet er de klassieke kern rond Wout van Aert versterken. Van Hooydonck tekent voor twee seizoenen. Hij stond de voorbije drie jaar aan de zijde van Greg Van Avermaet. Hij reed bij hem bij BMC (2017 en 2018) en volgde vorig jaar naar CCC.

Sportief directeur Merijn Zeeman was in zijn nopjes met de transfer van Van Hooydonck. “We waren op zoek naar een sterke renner die in de klassiekers ons team rond Wout en Mike (Teunissen, red.) kon versterken. Daar is Nathan met zijn talenten de geschikte renner voor. Daarnaast komen zijn tijdritcapaciteiten van pas in ploegentijdritten of een sprinttrein. We kijken uit naar zijn komst volgend seizoen.”

De 24-jarige Van Hooydonck zet met zijn transfer een nieuwe stap in zijn carrière. “Ik ben blij dat ik deze kans van Team Jumbo-Visma krijg”, liet hij noteren. “Dit voelt voor mij echt als een nieuw hoofdstuk in mijn carrière. Ik kijk erg uit naar mijn eerste momenten bij dit team. De klassieke periode is voor mij een erg belangrijke periode. Ik hoop me dan ook te ontwikkelen in het klassieke werk. Ook in het tijdrijden wil ik stappen blijven zetten. De afgelopen jaren is gebleken dat Team Jumbo-Visma zich op alle fronten goed ontwikkelt. Dan is het fijn om deel uit te mogen maken van zo’n team. Voor mij is dit dé ploeg om verdere stappen te zetten als wielrenner.

