Koers Kort. Leegloop CCC gaat verder: Trentin tekent voor 2 jaar bij UAE Emirates - Kelderman naar BORA-hansgrohe De wielerredactie

07 september 2020

Trentin tekent voor 2 jaar bij UAE Emirates

Matteo Trentin verlaat CCC na dit seizoen en gaat voor UAE Team Emirates aan de slag. De 31-jarige Italiaan, vorig jaar tweede op de WK in Yorkshire, ondertekende een contract voor twee jaar bij de ploeg van de Sloveense kopman Tadej Pogacar. Dat heeft UAE Team Emirates maandag gemeld.

Trentin heeft in alle grote rondes al etappes gewonnen, waaronder drie in de Tour de France. De Italiaan wacht nog op zijn eerste ritzege in de Tour van dit jaar.

CCC stopt aan het einde van dit jaar als hoofdsponsor van de gelijknamige wielerploeg en dus is het voortbestaan van het team onzeker. In Team Emirates heeft Trentin alvast een nieuwe werkgever gevonden. Ook Greg Van Avermaet verlaat aan het einde van het seizoen CCC. De Belg gaat vanaf 1 januari 2021 aan de slag bij AG2R-La Mondiale, dat vanaf dan als AG2R-Citroën Team door het leven zal gaan.

Wilco Kelderman trekt naar BORA-hansgrohe

De Nederlander Wilco Kelderman rijdt de komende twee jaar voor BORA-hansgrohe. Het is de bedoeling dat hij vooral in de grote rondes gaat uitkomen, zo liet de ploeg weten.

“Wilco heeft een enorme potentie”, zegt teammanager Ralph Denk. “Het is aan ons ervoor te zorgen dat hij dit de komende seizoenen in belangrijke wedstrijden kan bewijzen.”

De 29-jarige renner van Team Sunweb begint voor het eerst aan een buitenlands avontuur, na negen jaar in dienst van ploegen waar vooral Nederlands de voertaal was. Kelderman begon in 2012 als WorldTour-coureur bij Rabobank, dat naderhand Blanco en Belkin werd. In 2015 en 2016 maakte hij deel uit van LottoNL-Jumbo. Kelderman rijdt momenteel niet in de Ronde van Frankrijk, maar start vandaag voor Sunweb in de Tirreno-Adriatico.