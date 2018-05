KOERS KORT: Laurens Sweeck zoekt definitief andere oorden op - Belgisch toptalent schittert nu ook op internationaal niveau DMM

04 mei 2018

17u37 65

Laurens Sweeck definitief naar Pauwels Sauzen-Vastgoedservice

De tweelingbroers Laurens en Diether Sweeck (24) versterken het Pauwels Sauzen-Vastgoedservice Cycling Team. De twee debuteren zondag in hun nieuwe outfit tijdens de GP Maarten Wynants, de eerste wegwedstrijd van de ploeg in de opbouw naar het nieuwe veldritseizoen.

Na Loes Sels, Daan Soete, Braam en Tim Merlier (Tim vanaf 1 januari 2019), de broers Toon en Victor Vandebosch en Lander Loockx heeft Pauwels Sauzen-Vastgoedservice zich nog eens geroerd op de transfermarkt. Laurens Sweeck en zijn tweelingbroer Diether komen het team versterken.

"Ik denk dat het duidelijk is dat we de ambitie hebben om opnieuw een topteam te worden", vertelt teammanager Geert Vanhoof. "Mathieu van der Poel en Wout van Aert domineerden de voorbije twee seizoenen de winter, maar met het aantrekken van eerst Daan Soete en nu Laurens Sweeck, samen met blijvers als Jens Adams hebben we toch een aantal mooie troeven in handen om te scoren in het geval Mathieu en/of Wout een steekje laten vallen. Laurens heeft in het verleden al meermaals bewezen dat hij in een goede dag niet veel moet onderdoen voor die twee. En we zijn er van overtuigd dat hij de komende jaren nog progressie kan maken. Daarnaast geloven we trouwens ook in het talent van Diether. Waarom zou hij straks de aansluiting met de subtop niet kunnen maken?"

Laurens Sweeck is tevreden met de keuze voor zijn nieuwe team. "Ik vond het tijd om mijn carrière een andere wending te geven. Eind dit jaar was ik sowieso einde contract bij mijn vorige team, dus was ik zinnens de 'markt' te verkennen. Maar al tijdens een eerste gesprek met het management van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice wist ik dat dit het team was waarin ik me de komende jaren verder wilde ontplooien. De structuur staat er en de sfeer -met heel wat regiogenoten- is geweldig. Dat werd de voorbije anderhalve week tijdens de eerste teamstage op Mallorca overigens alleen maar bevestigd. Ook sportief voel ik me goed geruggensteund. Daan Soete en Jens Adams, om maar die twee te noemen, zijn generatiegenoten die ook nog in volle ontwikkeling zijn. Ik heb best snel beslist om binnen dit geheel mijn carrière verder te zetten. Al wil ik wel de sponsors van mijn ex-team danken voor het vertrouwen dat ik kreeg."

Diether volgt de mening van broerlief. "Uiteraard is het meegenomen dat ik opnieuw samen met Laurens in de ploeg rijd. Maar ook ik hoop hier de komende twee seizoenen nog een stap voorwaarts te zetten." Diether tekende een overeenkomst tot maart 2020. Laurens tot eind 2021. Ook vader Stefaan volgt zijn zonen naar Pauwels Sauzen-Vastgoedservice. Zondag maken Laurens en Diether hun debuut in hun nieuwe outfit in de profkoers van Houthalen-Helchteren, de GP Maarten Wynants.

Great news for our team. Welcome @LaurensSweeck and @SweeckDiether. https://t.co/5VBVJo3HVO pic.twitter.com/HwQofzEGwo PauwelsSauzen-VGS CT(@ PS_VGS_CT) link

Evenepoel heerst in de Vredeskoers

Waar liggen de limieten van Remco Evenepoel? Onze 17-jarige landgenoot begon een dik jaar geleden met wielrennen en rijdt sindsdien de ene prijs na de andere. Evenepoel veegde vorig weekend nog de vloer aan met zijn leeftijdsgenoten op het BK tijdrijden in Vresse-sur-Semois. Hij realiseerde er een tijd waaraan beloftenkampioen Sasha Weemaes (20) - vanaf juli prof bij Sport Vlaanderen-Baloise - zelfs niet kon tippen.

Een klompje goud dus en dat bewijst Evenepoel ook in de Vredeskoers in Tsjechië. In de kleuren van de nationale juniorenselectie spreidde hij gisteren al een stevig staaltje van zijn kunnen tentoon door 65 kilometer lang solo in de ontsnapping te gaan. Het leverde hem een vijfde plaats in de rituitslag op én blijkbaar ook gerodeerde benen voor de tijdrit van deze ochtend. Daarin was Evenepoel over 11,5 kilometer de beste voor Mattias Jensen (Den) en Ludvig Aasheim (Noo). De tijdritwinst levert Evenepoel bovendien de leiderstrui op, die hij straks in een rit in lijn over 60 kilometer mag verdedigen.

Edgar Pinto zorgt voor Portugees succes

Edgar Pinto heeft de eerste etappe in de Ronde van Madrid (Spa/2.1) gewonnen. De 32-jarige Portugees van Vito-Feirense-BlackJack was in een sprint met een kleine elitegroep sneller dan Jonathan Caicedo (Medellin) en Xuban Errazkin (Vito-Feirense-BlackJack). Pinto start zaterdag als eerste leider aan etappe twee.

De 31e Ronde van Madrid werd op gang getrapt met een 174,5 kilometer lange openingsrit met start en aankomst in Manzanares El Real. Onderweg stonden er twee beklimmingen gepland. De El Atazar, een klim van 4,6 kilometer aan 6,4 procent gemiddeld, in het begin van de etappe en de beklimming van Cotos, 12,6 kilometer aan 5,2 procent, met de top op 34 kilometer van de finish.

Drie renners hadden wel zin in een avontuur in de Madrileense zon en trokken eropuit. De Spanjaarden Sergio Rodriguez (Euskadi-Murias) en Gustavo César Veloso (W52/FC Porto) en de Colombiaan Miguel Angel Rubiano (Coldeportes Zenu Sello Rojo) verzamelden een voorsprong van ruim drie minuten. Klein genoeg om de sprong van uit het peloton naar voren te maken dachten Lluis Mas (Caja Rural) en Filipe Cardoso (radio Popular Boavista). Het Spaans-Portugese duo zette de achtervolging in en kwam na 90 kilometer vooraan aansluiten.

Op dat moment bedroeg de voorsprong van de nieuw samengestelde kopgroep nog twee minuten en die voorgift daalde richting een minuut op vijftig kilometer van de finish. In gestrekte draf ging het richting de beklimming van Cotos, waar de vluchters werden gegrepen en een kleine groep zich kon losrukken uit het peloton. In de slotkilometers regende het aanvallen in die groep, maar niemand kon een definitieve kloof slaan. De sprint om de zege werd ontsierd door een val in de laatste bocht, maar de Portugees Pinto ontsprong de dans en haalde het voor Caicedo en Errazkin. Alexander Evtushenko (Lokosphinx) en Jaime Roson (Movistar) vervolledigden de top vijf.

Pinto start zaterdag uiteraard in de leiderstrui. Dan staat er een relatief vlakke etappe op het programma in de Ronde van Madrid. Een tocht van 134,5 kilometer van Alcobendas naar San Sebastian de los Reyes, met onderweg drie cols van derde categorie.