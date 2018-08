KOERS KORT. Laurens De Plus ruilt Quick.Step voor LottoNL-Jumbo Wielerredactie

22 augustus 2018

00u55

Bron: Belga/eigen berichtgevig 0

Laurens De Plus verlaat op het einde van het seizoen Quick-Step Floors. De 22-jarige Oost-Vlaming ondertekende een contract voor twee seizoenen bij het Nederlandse LottoNL-Jumbo. "Ik denk dat dit een ideale ploeg voor mij is", zegt De Plus op de website van zijn toekomstige werkgever. "Team LottoNL-Jumbo heeft bewezen goed te werken met jongeren en ze verder te kunnen ontwikkelen. Het gaf moraal (sic) hoe ik de ploeg in de Tour zag rijden. Dit is voor mij een unieke kans om me verder te ontwikkelen en me later hopelijk ook zo te tonen in grote rondes. Ook de goede teamsfeer bij Team LottoNL-Jumbo vind ik heel belangrijk."

De Plus is bezig aan zijn derde seizoen bij Quick-Step. Hij start dit weekend voor het eerst in de Vuelta. Vorig jaar werd hij bij zijn debuut in de Giro 24e.

Volgens Merijn Zeeman, sportief directeur van LottoNL-Jumbo, sluit de ambitie van De Plus goed aan bij de ontwikkeling die het team doormaakt. "Door de langdurige sponsorverbintenis met Jumbo zijn we in staat om naar de lange termijn te kijken. We willen graag de grootste talenten binnen onze ploeg hebben en we scouten daarom intensief in de leeftijdscategorie van 22 tot 25 jaar. Dat is de nieuwe generatie kopmannen. We gaan jongens als Laurens in dat proces geleidelijk begeleiden: van ondersteuning van onze huidige kopmannen tot mogelijkheden om zelf het leiderschap te dragen."

De Plus wordt in 2019 bij Jumbo ploegmaat van Maarten Wynants en Floris De Tier. In 2020 komt ook Wout van Aert naar het team.

Kwiatkowski Sky-kopman in Vuelta

In afwezigheid van Tourwinnaar Geraint Thomas en Girolaureaat Chris Froome start Michal Kwiatkowski als kopman bij Sky in de Ronde van Spanje. De 28-jarige renner won eerder deze maand voor eigen volk de Ronde van Polen en hoopt in de Vuelta opnieuw te scoren.

Tijdens de Tour reed Kwiatkowski nog in dienst van Thomas en Froome. Die laatste won in 2017 de Vuelta maar is er dit jaar niet bij. De komende weken mag Kwiatkowski op de Spaanse wegen zijn eigen kans gaan. "Ik heb nooit eerder twee grote rondes in een seizoen gereden. Ik ben benieuwd om te zien hoe mijn lichaam hierop zal reageren", zegt de wereldkampioen van 2014. "Maar ik voel geen druk. Ik ben alleen benieuwd naar deze nieuwe ervaring."

De Spanjaard David de la Cruz geniet ook een beschermde status. Hij werd in 2016 al eens zevende in de ronde van zijn land en won toen ook een rit. "De Vuelta is mijn hoofddoel dit seizoen", legt hij uit. "Na de Giro heb ik hard gewerkt en eindelijk is het zover."

Het team van Sky bestaat verder uit de Brit Tao Geoghegan Hart, de Spanjaard Jonathan Castroviejo, de Colombiaan Sergio Henao, de Italiaan Salvatore Puccio, de Rus Pavel Sivakov en de Nederlander Dylan van Baarle.

De 73e Ronde van Spanje begint zaterdag met een korte individuele tijdrit in Malaga. Op 16 september volgt de apotheose met de slotrit naar Madrid.