KOERS KORT. Laurens De Plus ruilt Quick.Step voor LottoNL-Jumbo - Pinot blijft Groupama-FDJ trouw

22 augustus 2018

00u55

Bron: Belga/eigen berichtgevig

Groenewegen maakt favorietenrol waar en wint opnieuw in Veenendaal

Dylan Groenewegen heeft voor de derde keer in zijn carrière de Veenendaal-Veenendaal Classic gewonnen. De renner van LottoNL-Jumbo maakte zijn favorietenrol waar en was na 191,5 kilometer oppermachtig in de sprint.

Meerdere groepjes probeerden in de slotfase van de eendaagse wedstrijd weg te komen, maar onder aanvoering van LottoNL-Jumbo kwam het peloton telkens weer terug. De Nederlander Michel Kreder en de Belg Dimitri Peyskens waren de laatste vluchters die tot de orde werden geroepen.

Groenewegen won de Veenendaal-Veenendaal Classic, die de afgelopen jaren regelmatig van naam veranderde (Dutch Food Valley Classic en Veenendaal-Arnhem Classic) ook in 2015 en 2016. De 25-jarige Amsterdammer is de eerste renner die erin slaagt de koers, die sinds 1985 op de kalender staat, drie keer op zijn naam te schrijven.

Annemiek van Vleuten wint voor eigen volk Veenendaal Classic

Annemiek van Vleuten heeft de eerste editie van de Veenendaal Classic voor vrouwen gewonnen. De Nederlandse, die uitkwam voor de Nederlandse selectie in afwezigheid van haar team Mitchelton-SCOTT, haalde het na 136,8 kilometer in Veenendaal in een sprint met twee voor haar Poolse medevluchter Malgorzata Jasinska. De Luxemburgse Lorena Wiebes won ruim een minuut later de sprint om de derde plek van onze landgenote Lotte Kopecky. Met Sarah Inghelbrecht eindigde op de tiende plaats nog een tweede Belgische in de top tien.

Deze eerste editie kende heel wat aanvalspogingen in de beginfase, maar het zou toch lang duren vooraleer een groep van vijf afstand wist te nemen van het peloton. Rotem Gafinvitz, Kylie Waterreus, Alicia Gonzalez, Floortje Mackaij en onze landgenote Valerie Demey kregen evenwel nooit meer dan 1 minuut voorsprong van het peloton en op 36 kilometer van de finish werden ze gevat.

Het sein voor Van Vleuten om in de aanval te gaan. Ze kreeg de Poolse Jasinska met zich mee en hun bonus zou oplopen tot ruim twee minuten. Het peloton kwam te laat in actie, in de sprint vloerde de Nederlandse haar metgezel. Het is voor de 35-jarige Van Vleuten haar achtste overwinning van het seizoen. Onlangs bracht ze nog de Giro Rosa op haar naam, waarin ze ook drie ritzeges pakte, en won ze La Course by le Tour de France.

Thibaut Pinot blijft Groupama-FDJ trouw

Thibaut Pinot (28) heeft zijn contract bij Groupama-FDJ met twee jaar verlengd, tot eind 2020. Dat bevestigt de Franse WorldTourploeg via Twitter.

Pinot rijdt al sinds het begin van zijn profcarrière in 2010 voor het team (toen Française des Jeux). Zijn mooiste resultaat haalde hij in 2014, met een derde plaats in de Tour (na Vincenzo Nibali en Jean-Christophe Péraud). Hij won ook al twee ritten in La Grande Boucle (in 2012 en 2015, op Alpe d'Huez).

In de Giro van 2017, gewonnen door Tom Dumoulin, viel Pinot als vierde net naast het podium maar won hij wel een rit. Dit weekend start de Fransman als kopman van zijn ploeg in de Vuelta. Die grote ronde beëindigde hij in 2013 als zevende.

🚨 @ThibautPinot + @GroupamaFDJ = 2019 ✅ 2020 ✅ pic.twitter.com/af7nwwamAC Équipe Cycliste Groupama-FDJ(@ GroupamaFDJ) link

Laurens De Plus ruilt Quick-Step Floors voor LottoNL-Jumbo

Laurens De Plus verlaat op het einde van het seizoen Quick-Step Floors. De 22-jarige Oost-Vlaming ondertekende een contract voor twee seizoenen bij het Nederlandse LottoNL-Jumbo. "Ik denk dat dit een ideale ploeg voor mij is", zegt De Plus op de website van zijn toekomstige werkgever. "Team LottoNL-Jumbo heeft bewezen goed te werken met jongeren en ze verder te kunnen ontwikkelen. Het gaf moraal (sic) hoe ik de ploeg in de Tour zag rijden. Dit is voor mij een unieke kans om me verder te ontwikkelen en me later hopelijk ook zo te tonen in grote rondes. Ook de goede teamsfeer bij Team LottoNL-Jumbo vind ik heel belangrijk."

De Plus is bezig aan zijn derde seizoen bij Quick-Step. Hij start dit weekend voor het eerst in de Vuelta. Vorig jaar werd hij bij zijn debuut in de Giro 24e.

Volgens Merijn Zeeman, sportief directeur van LottoNL-Jumbo, sluit de ambitie van De Plus goed aan bij de ontwikkeling die het team doormaakt. "Door de langdurige sponsorverbintenis met Jumbo zijn we in staat om naar de lange termijn te kijken. We willen graag de grootste talenten binnen onze ploeg hebben en we scouten daarom intensief in de leeftijdscategorie van 22 tot 25 jaar. Dat is de nieuwe generatie kopmannen. We gaan jongens als Laurens in dat proces geleidelijk begeleiden: van ondersteuning van onze huidige kopmannen tot mogelijkheden om zelf het leiderschap te dragen."

De Plus wordt in 2019 bij Jumbo ploegmaat van Maarten Wynants en Floris De Tier. In 2020 komt ook Wout van Aert naar het team.

Italiaan Alessandro Covi wint zesde etappe in Ronde van de Toekomst

Alessandro Covi heeft de zesde rit in de Ronde van de Toekomst op zijn naam gebracht. De Italiaan maakte deel uit van de ontsnapping die het peloton nipt voor bleef. Hij haalde het na 183,5 km van Le Blanc naar Cérilly in de sprint voor de Ier Mark Downey en de Fransman Simon Guglielmi. De Fransman Alan Riou behoudt zijn leiderstrui met 1:29 voorsprong op de Deen Andreas Stokbro.

In deze laatste etappe voor het echte hooggebergte kenden we een nerveus koersbegin met tal van aanvallen. Maar liefst 47,5 km werd afgelegd in het eerste wedstrijduur en elf renners kozen het hazenpad op de eerste gecategoriseerde beklimming van de dag, de Côte de la Croix de la Barre, van vierde categorie, onder hen ook onze landgenoot Brent van Moer. Toch zou dit groepje niet ver rijden, want na zo'n 60 km kwam alles weer bij elkaar.

Het sein wat later voor negen anderen om in de aanval te trekken. Onder hen drie Denen: Jonas Gregaard Wilsly, Mikkel Bjerg en Magnus Bak Klaris, verder de Fransman Simon Guglielmi, de Ieren Daire Feely en Mark Downy, de Duitser Florian Stork, Covi en de Amerikaan Zeke Mostov.

Hoewel ze nooit meer dan 2:20 kregen van het peloton, zouden ze het toch uitzingen tot het eind, al werd de Duitser wel weer ingerekend door het peloton. Ondanks hun numerieke meerderheid wisten de Denen het in de sprint op een stuk vals plat aan de finish toch niet te halen en was het de Italiaan Covi die mocht juichen. Voor de 19-jarige renner, die sinds augustus als stagiair aan de slag is bij UAE Team Emirates, is het zijn vierde zege van het jaar, na twee overwinningen in de Vuelta a Bidasoa in Spanje en één zege in een Italiaanse eendagskoers La Torre.

🇮🇹@AlessandroCovi of 🇮🇹@Federciclismo wins stage 6 of 🇫🇷@tourdelavenir #tourdelavenir pic.twitter.com/Vv4T18NGwV World Cycling Stats(@ wcstats) link

Kwiatkowski Sky-kopman in Vuelta

In afwezigheid van Tourwinnaar Geraint Thomas en Girolaureaat Chris Froome start Michal Kwiatkowski als kopman bij Sky in de Ronde van Spanje. De 28-jarige renner won eerder deze maand voor eigen volk de Ronde van Polen en hoopt in de Vuelta opnieuw te scoren.

Tijdens de Tour reed Kwiatkowski nog in dienst van Thomas en Froome. Die laatste won in 2017 de Vuelta maar is er dit jaar niet bij. De komende weken mag Kwiatkowski op de Spaanse wegen zijn eigen kans gaan. "Ik heb nooit eerder twee grote rondes in een seizoen gereden. Ik ben benieuwd om te zien hoe mijn lichaam hierop zal reageren", zegt de wereldkampioen van 2014. "Maar ik voel geen druk. Ik ben alleen benieuwd naar deze nieuwe ervaring."

De Spanjaard David de la Cruz geniet ook een beschermde status. Hij werd in 2016 al eens zevende in de ronde van zijn land en won toen ook een rit. "De Vuelta is mijn hoofddoel dit seizoen", legt hij uit. "Na de Giro heb ik hard gewerkt en eindelijk is het zover."

Het team van Sky bestaat verder uit de Brit Tao Geoghegan Hart, de Spanjaard Jonathan Castroviejo, de Colombiaan Sergio Henao, de Italiaan Salvatore Puccio, de Rus Pavel Sivakov en de Nederlander Dylan van Baarle.

De 73e Ronde van Spanje begint zaterdag met een korte individuele tijdrit in Malaga. Op 16 september volgt de apotheose met de slotrit naar Madrid.