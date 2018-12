KOERS KORT. Laura Verdonschot ontbreekt in Namen wegens knieproblemen - Sanne Cant viert in Sint-Niklaas Redactie

22 december 2018

15u17

Sanne Cant boekt zesde seizoenszege in Sint-Niklaas

Sanne Cant heeft vandaag de Soudal Classics veldrijden in Sint-Niklaas gewonnen. De wereldkampioene haalde het voor Loes Sels. De Amerikaanse Katie Compton vervolledigde het podium. De Waaslandcross kon niet meteen uitpakken met een stevig deelnemersveld. Met Sanne Cant, Loes Sels en Katie Compton daagden slechts drie grote namen op, andere dames kampen met blessures of kozen ervoor om enkel in de wereldbekermanche in Namen van de partij te zijn.

Het was Cant die de start voor haar rekening nam, enkel Loes Sels kon het hoge tempo van haar nichtje volgen. Katie Compton moest na een mindere start al meteen achtervolgen. Het duo werkte goed samen, maar de Amerikaanse gaf zich nog niet meteen gewonnen en ging op zoek naar de leidsters.

Vlak voor de heuvelpassage naderde Compton heel dicht, maar door een foutje bergop kwam ze tot stilstand. Zo bouwde het duo zijn voorsprong verder uit. Na twee rondes keek Compton tegen een achterstand van 20 seconden aan. Uiteindelijk zou die bonus nog oplopen tot bijna anderhalve minuut.

Cant en Sels vonden elkaar vooraan, pas halfweg de voorlaatste ronde begon Sels enkele prikjes uit te delen. Cant keerde telkens terug en samen doken ze de slotronde in. Het was Cant die in de laatste zandstrook fel uithaalde, een gaatje sloeg, maar Sels knokte zich terug in het wiel. Tevergeefs, want Cant versnelde nog een keer net voor het asfalt en pakte enkele meters. Veel sprinten kwam er niet meer aan te pas, Cant won het pleit. Voor de wereldkampioene is het haar derde zege in Sint-Niklaas, haar zesde overwinning van het seizoen.

Fransman Andrade wint bij junioren in Sint-Niklaas

Florian Richard Andrade heeft vandaag de Waaslandcross bij de junioren op zijn naam gebracht. De Fransman haalde het voor Cedric Vandesompel en Floris Van Tricht.

Een groot deel van de toppers paste voor de Soudal Classics-manche in Sint-Niklaas met het oog op de lastige wedstrijd in Namen op zondag, dus konden enkele nieuwe namen zich in de kijker rijden. Het was Cédric Vandesompel die al meteen na de start afstand nam van zijn leeftijdsgenoten. Enkel de Fransman Florian Richard Andrade, achtste in de wereldbekermanche in Bern, wist nog net aan te pikken.

Het duo was aan elkaar gewaagd en bouwde ronde na ronde de voorsprong uit. De anderen reden om plek drie. Hoewel Vandesompel een paar keer versnelde, bleef Andrade in het wiel hangen. Uiteindelijk sloeg de Fransman in de slotronde zelf toe in het zand, geholpen door een technisch foutje van Vandesompel. Een klein gaatje werd een grotere kloof. Uiteindelijk soleerde Andrade naar de zege, 15 tellen voor Vandesompel. Op bijna een halve minuut knokte Floris Van Tricht zich naar de derde plaats. Voor Andrade is het zijn vierde zege van het seizoen, zijn eerste in België. Morgen start hij niet in Namen.

Bij de eerstejaarsnieuwelingen stond geen maat op Aaron Dockx, die naar zijn 17e zege (op 17 wedstrijden) van het seizoen reed. Jente Michiels was bij de tweedejaars aan het feest, goed voor zijn twaalfde overwinning van het seizoen.

Laura Verdonschot ontbreekt in Namen wegens knieproblemen

De Belgische vrouwenploeg ziet na het afhaken van Ellen Van Loy en Kim Van de Steene nog een veldrijdster verstek geven voor de wereldbekermanche van morgen in Namen. Laura Verdonschot kampt met knieproblemen.

Verdonschot wordt sinds maandag behandeld aan de knie, maar de blessure is nog niet van de baan. "Laura sukkelt met een kleine ontsteking aan de knie en vocht rond de knieschijf", meldt haar team Marlux-Bingoal. "Ze kan dus niet helemaal pijnloos trainen. Het realistische doel is om er op de wereldbeker in Heusden-Zolder (26/12) terug bij te zijn."