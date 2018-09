KOERS KORT. Lars Boom trekt naar Roompot-Charles: "Ik zal crosstrainingen inlassen in mijn voorbereiding" Redactie

30 september 2018

15u03

5

Lars Boom trekt naar Roompot-Charles

Lars Boom trekt naar Roompot-Charles, de nieuwe fusieploeg van Nick Nuyens en Michael Zijlaard die onlangs Wout van Aert zag vertrekken. De 32-jarige Nederlander wil een belangrijke rol spelen in het voorjaar en is ook van plan om vanaf januari opnieuw aan veldritten mee te doen.

Boom kroonde zich in 2008 tot wereldkampioen veldrijden en werd datzelfde jaar Nederlands kampioen tijdrijden én op de weg. Verder won hij onder meer de Eneco Tour (2012), de Ronde van België (2009) en de Ronde van Groot-Brittannië (2011 en 2017). In de Tour (2014) en de Vuelta (2009) wist hij een ritzege te boeken.

"Ik wil een belangrijke rol spelen in het voorjaar en in de koersen die Roompot-Charles rijdt", stelt Boom, die de voorbije twee seizoenen voor Team LottoNL-Jumbo reed. "De koersen die de ploeg al heeft gereden, liggen me wel. Ik wil na een lastig jaar ook mijn oude niveau terugvinden. Ik wil laten zien dat ik finales kan rijden in de klassiekers. Ik heb de ambitie om diep tot in de finale mee te rijden en liefst nog van bij het begin van het klassieke seizoen, de Omloop Het Nieuwsblad, tot Parijs-Roubaix. Dit is geen stap terug voor mij, maar een stap zijwaarts. Ik wil weer voor overwinningen rijden en zal daarvoor goed omringd zijn."

Boom zal vanaf januari ook opnieuw veldrijden. "Ik zal crosstrainingen inlassen in mijn voorbereiding. Dat zal goed zijn voor mijn voorjaar en mijn algemene ontwikkeling. De voorbije periode heb ik wel nog regelmatig op een mountainbike gezeten en getraind op de crossfiets, maar het zal toch wat aanpassingen vergen. Cyclocross is veranderd en ook ik ben veranderd als renner. Maar ik ben er wel blij mee!"

Corben Sharrah en eindwinnares Laura Smulders winnen WB BMX in Santiago del Estero

De Nederlandse Laura Smulders heeft zich zaterdag verzekerd van de Wereldbekereindzege BMX. Ze won de zevende en voorlaatste WB-manche in het Argentijnse Santiago del Estero. Elke Vanhoof moest tevreden zijn met de negende plaats.

Bij de mannen ging de zege naar de Amerikaan Corben Sharrah. Ruben Gommers werd 66e.

Organisatie Nokere Koerse komt volgend jaar ook met vrouwenwedstrijd

In 2019 zal er ook een Danilith-Nokere Koerse voor vrouwen elite gereden worden en dit op dezelfde dag als de wedstrijd bij de mannen, woensdag 20 maart. De juniorenwedstrijd blijft eveneens behouden en heeft plaats op zaterdag 16 maart. De vrouwenkoers krijgt meteen het label 1.1 mee en de bedoeling is om zo snel mogelijk door te stoten naar 1.BC.

"Op woensdag 20 maart werken zowel de mannen als de vrouwen de Danilith-Nokere Koerse af", stelt organisator Rony De Sloovere. "Net als bij de mannenkoers starten de vrouwen in Deinze. Ze doen dat om 10u00, de mannen om 12u30. De vrouwen werken hetzelfde parcours als dat van onze juniorenwedstrijd af. Dat wil zeggen zo'n 121 kilometer, doorspekt met tal van kasseizones en zes keer de beklimming van Nokereberg. Het idee borrelde al lang bij ons bestuur om ook een vrouwenkoers te organiseren. Nu is dit een feit. Met onze juniorenkoers blijven we investeren in het jeugdwielrennen. Bovendien verlengde onze hoofdsponsor Danilith zijn contract voor drie jaar en zal deze dus naamsponsor zijn voor alle drie onze wedstrijden. Onze ambitie is natuurlijk om zo snel mogelijk door te groeien met onze vrouwenkoers, maar laat ons eerst onze eerste editie afwachten. Al ontken ik niet dat we azen op een wedstrijd met label 'buiten categorie', zodat die op de gelijke hoogte komt van onze mannenkoers."

Dit jaar ging de zege in Danilith-Nokere Koerse naar de Nederlander Fabio Jakobsen. Hij haalde het in een massasprint voor respectievelijk Amaury Capiot en de Fransman Hugo Hofstetter.

UCI: "Eerste dopingcontroles op tramadol starten in januari 2019"

De eerste dopingcontroles op de krachtige pijnstiller tramadol zullen eind januari 2019 plaatsvinden. Dat meldde UCI-voorzitter David Lappartient aan het Franse persagentschap AFP.

Tramadol staat momenteel niet op de lijst van verboden middelen van het wereldantidopingagentschap (WADA), maar wordt dus binnenkort verboden voor wielrenners. Renners waarbij sporen van tramadol in het bloed wordt aangetroffen, worden geschorst.

David Lappartient hekelt de passiviteit van het WADA in deze kwestie: "We hebben aan het WADA gevraagd om samen te werken (...), maar ik kreeg het gevoel dat de wil om ons te steunen in dit dossier niet al te groot is."

Volgens de UCI-voorzitter gaat het om een niet te verwaarlozen probleem. "Het gaat om een substantie die niet verboden is, maar wel gevolgd wordt door het WADA. Globaal komt het meer voor. 2/3 van de gedetecteerde tramadol komt uit steekproeven bij wielrenners. Bij die steekproeven wordt bij 5% van de renners tramadol gevonden", waarschuwde Lappartient. Renners die tramadol nemen zijn minder gevoelig voor pijnen, waardoor ze makkelijker tot het uiterste kunnen gaan.

Daarnaast klopte de Fransman zich nog op de borst over de maatregelen die de UCI nam in de strijd tegen technologische fraude. "Sinds maart hebben een röntgenscanner. Bij grote rondes en klassiekers worden alle fietsen integraal gescand. We hebben ons doel bereikt en vandaag is het (technologische fraude, red.) niet maar aan de orde", klonk het nog.