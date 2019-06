KOERS KORT. Laporte wint na discutabele finish - Pauwels naar Dauphiné - Lotto-Soudal rekent in Hammer Series op Wellens De wielerredactie

06 juni 2019

18u46

Laporte wint tumultueuze eerste rit in lijn en blijft leider

Christophe Laporte (Cofidis) heeft de eerste, tumultueuze, rit in lijn van de 79ste Ronde van Luxemburg, met start in Luxemburg en aankomst na 191,3 kilometer in Hautcharage, gewonnen. De 26-jarige Fransman haalde het in een door een fikse valpartij ontsierde massasprint van zijn landgenoot Justin Jules en de Roemeense kampioen Eduard-Michel Grosu.

De Fransman Adrien Petit werd vierde voor Kenneth Van Rooy. Justin Jules belandde in volle sprint in de nadarafsluiting en kwam in de laatste 10 meter zwaar ten val. De UCI-commissarissen kenden Laporte, na het uitvoerig bekijken van de wedstrijdbeelden, toch de zege toe. Hij pakte zo zijn tweede zege op rij en is steviger leider.

Big crash on the finish line for Justin Jules. @CyclingTeamWB@LAPORTEChristop seems to cross the line in first position#skodatour19@TeamCOFIDIS pic.twitter.com/3wh8gDd4xo TOUR DE LUXEMBOURG(@ skodatour) link

Froome test vorm in Frankrijk

Chris Froome kiest voor een vertrouwde aanpak richting Ronde van Frankrijk. De viervoudig Tour-winnaar wil zijn vorm aanscherpen in het Critérium du Dauphiné, de Franse WorldTour-koers die hij al drie keer won (in 2013, 2015 en 2016).

De Brit is de kopman van Team Ineos in de Dauphiné, die zondag start in Aurillac. Hij krijgt er gezelschap van de Nederlanders Wout Poels en Dylan van Baarle, de Pool Michal Kwiatkowksi, de Italiaan Gianni Moscon, de Wit-Rus Vasil Kirijenka en de Brit Ian Stannard.

Froome heeft een trainingsstage op Tenerife achter de rug. “De Dauphiné is absoluut een goede ronde om de vorm te peilen. Waar ik precies sta, weet ik niet, want ik heb niet veel wedstrijden gereden de laatste tijd. Maar ik wil zeker om de eindzege meedoen”, zegt Froome op de website van zijn team.

Geraint Thomas, ploegmaat van Froome en vorig jaar winnaar van de Dauphiné en de Tour, kiest voor de Ronde van Zwitserland (15-23 juni). De Tour begint op 6 juli in Brussel.

Wegwedstrijd in Alkmaar krijgt kasseistrook in finale

De wegwedstrijd van het EK wielrennen (7-11 augustus) in het Nederlandse Alkmaar krijgt een kasseistrook in de finale. Dat hebben de organisatoren, die donderdag het parcours voorstelden, laten weten.

Bij de wegwedstrijd is een parcours uitgestippeld van 11,5 kilometer, dat dwars door het centrum van de stad voert. Na het beginschot trekken de mannen eerst nog de regio rond Alkmaar in voor een omloop van ongeveer 40 kilometer. De start en finish liggen op de Kanaalkade. In de finale van de koers is een kasseistrook opgenomen. Die is er gekomen op speciaal verzoek van de Noord-Hollandse wielrenners Niki Terpstra en Laurens ten Dam, die ambassadeurs zijn van het EK.

De start van de individuele tijdritten, 23 kilometer lang, ligt bij het Waagplein. Net als bij de koers op de weg is de finishlijn op de Kanaalkade getrokken, maar de kasseistrook wordt niet aangedaan.

Op het EK staan dertien onderdelen op het programma: de wegwedstrijd en tijdrit voor mannen, vrouwen, onder 23, junioren en de ‘mixed team relay’. Dat is een estafette waarin mannen en vrouwen elkaar aflossen. Dat nieuwe onderdeel vervangt de ploegentijdrit.

Serge Pauwels start in Dauphiné

Serge Pauwels is de enige Belg in de selectie van CCC voor het Critérium du Dauphiné (Fra/WorldTour), waarvan de 71ste editie zondag (9 juni) begint.

Het team bestaat verder uit de Pool Pawel Bernas, de Italiaan Alessandro De Marchi, de Duitser Jonas Koch, de Amerikaan Joseph Rosskopf, de Nederlander Laurens ten Dam en de Oostenrijker Riccardo Zoidl.

CCC mikt in deze achtdaagse voorbereidingskoers op de Tour op dagsucces. Er is geen uitgesproken kopman, legt sportdirecteur Jackson Stewart uit. “We starten met een gemotiveerde groep renners. We beseffen dat het een heel competitieve wedstrijd wordt, op een lastig terrein met veel renners die al vooruitkijken naar juli en de Tour. Maar we zullen trachten elke kans op succes te benutten. We hebben geen duidelijke leider voor het klassement maar Riccardo Zoidl heeft de kwaliteiten om het bergop goed te doen. Hij zal proberen zijn mannetje te staan tegenover de favorieten.”

Lotto-Soudal rekent in Nederlands-Limburg op Tim Wellens

Van morgen tot zondag vindt in Nederlands-Limburg de derde manche in de Hammer Series (2.1) plaats. Lotto Soudal trekt, zeker op dag één met het vele klimwerk, de kaart Tim Wellens.

“Zowel op de eerste als op de tweede dag zullen we zoveel mogelijk punten moeten zien te sprokkelen. Vorig jaar behaalden we veel punten in de eerste rit, de Hammer Climb, dankzij Tim Wellens en Bjorg Lambrecht. Dit jaar zal het moeilijker worden aangezien Bjorg er niet bij is. Onze hoop is dan toch vooral gericht op Tim om in de eerste rit zoveel mogelijk punten binnen te halen”, blikt sportdirecteur Mario Aerts vooruit.

“Op dag twee zullen de andere Lotto-Soudal-renners ergens een geschikt moment moeten vinden om weg te springen uit het peloton om op die manier toch weer de nodige punten te kunnen bemachtigen. Het blijft elk jaar opnieuw een doel om te starten in de A-finale van de Hammer Chase, een resultaat dat natuurlijk afhangt van de eerste twee dagen. Het wordt zeker niet gemakkelijk.”

Hammer Series Limburg is opgedeeld in de Hammer Climb (Vaals), de Hammer Sprint (Sittard) en de Hammer Chase (Sittard). Vorig jaar eindigde Lotto-Soudal als achtste in Hammer Limburg, een resultaat dat het team dit jaar minstens wil evenaren.

Het team bestaat naast Wellens uit de Brit Adam Blythe, Frederik Frison, Lawrence Naesen, Brent Van Moer, Jelle Wallays en Enzo Wouters.

Another action-packed weekend of racing awaits in @hammerlimburg, the second #HammerSeries event of the season. Sports director Mario Aerts looks ahead.



💬 Aerts: "Our main goal is to reach the A-Final of the Hammer Chase, like always."



📝 Full preview: https://t.co/jxUcsR3pJw pic.twitter.com/mxyd3HJg6b Lotto Soudal(@ Lotto_Soudal) link

Thomas vol zelfvertrouwen naar de Ronde van Frankrijk

Nog één kilo moet eraf, en dan zit Geraint Thomas (33) op zijn streefgewicht van 67 kilo. Samen met zijn derde plaats in de Ronde van Romandië van vorige maand sterkt het hem in zijn geloof dat hij straks weer op zijn best zal zijn in de Tour.

“Ik heb bewust gekozen voor een trage opbouw”, zegt de Brit, die in het najaar en de winter véél feestjes en mediaverplichtingen ‘afwerkte’. “Ik wilde me niet overhaasten. Het lijkt allemaal goed uit te draaien: ik heb meer vertrouwen dan ooit dat ik in juli top zal zijn. Maar of dat genoeg zal zijn, moeten we nog zien. Iedereen is beter dit jaar, ook de concurrentie is sterker geworden. Er zijn er veel die op het podium kunnen eindigen. Ik ga gewoon mijn eigen koers rijden. Ik heb toch geen invloed op hoe goed Dumoulin, Yates, Porte, Kruijswijk en Roglic zijn.”

Thomas heeft er net een lange stage in Tenerife op zitten. In opbouw naar de Tour rijdt hij de Ronde van Zwitserland, collega Chris Froome rijdt de Dauphiné. (BA)