KOERS KORT. Landis start wielerploeg met geld Armstrong - Aerts laat Berencross links liggen - Nibali gaat door tot 2021

04 oktober 2018

Landis start wielerploeg met geld Armstrong

Floyd Landis stampt een continentale wielerploeg uit de grond. Dat laat de 43-jarige Amerikaan weten in de Wall Street Journal. De gewezen profrenner gebruikt onder meer het geld van zijn schikking met Lance Armstrong om zijn eigen team op te starten.

“Ik heb een moeilijke relatie met het wielrennen, maar ik hou er nog steeds van”, aldus Landis. “Ik herinner me nog hoe het was om een kind te zijn en te koersen in een continentale ploeg. Het waren de beste jaren van mijn leven.”

En Landis wil zo’n mooie tijd ook aan jonge renners geven. Met het geld dat hij kreeg als klokkenluider in de zaak-Armstrong (zo'n 650.000 euro) kan hij de wielersport iets teruggeven. “Mensen kunnen nu zien dat ik klaar ben om door te gaan met mijn leven. Het klinkt misschien wat gek, maar dit geeft mij op een bepaalde manier de mogelijkheid om dat hoofdstuk af te sluiten."

Ex-veldrijder Richard Groenendaal vervoegt staf van Boels-Dolmans

De Nederlander Richard Groenendaal vervoegt de staf van wielerploeg Boels-Dolmans. Dat heeft de Nederlandse wielerploeg, die woensdag nog Jolien D'hoore aantrok, vandaag bekendgemaakt. De 47-jarige ex-wielrenner, die vooral naam maakte in het veld, krijgt de functie van tweede ploegleider achter Danny Stam.

"Richard zal volgend jaar parttime in dienst zijn van de ploeg", gaf teammanager Stam meer uitleg. "Daarna bekijken we hoe we de samenwerking willen voortzetten. Ik ben heel erg blij met de extra ervaring in de ploeg."

"Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging" vertelde Groenendaal. "Ik zal Danny volgend jaar als tweede ploegleider gaan ondersteunen in een aantal wegwedstrijden. Het is mooi dat ik mijn ervaring en expertise mag gaan overbrengen binnen deze vrouwenploeg. Ik zal me gaan richten op het wegseizoen, maar als veldrijder ligt daar misschien ook nog wel een rol voor mij weggelegd in de toekomst. Dat bekijken we echter pas later, eerst het wegseizoen van 2019. Ik kijk er enorm naar uit."

Groenendaal kende vooral successen als veldrijder. Hij werd acht keer Nederlands kampioen en won in 2000 voor zijn thuispubliek de wereldtitel. Na zijn carrière was de Nederlander ook even ploegleider bij Rabobank.

Toon Aerts laat Berencross links liggen

Leider in de wereldbekerstand van het veldrijden, Toon Aerts, zal dit weekend slechts een cross rijden. De Berencross van Meulebeke, voorzien op zaterdag, laat de winnaar van de twee wereldbekerwedstrijden in Amerika (Waterloo en Iowa City), links liggen. Aerts start zondag wel in Ronse waar de GP Mario De Clercq zal plaatsvinden.

"Ik heb twee weken in Amerika gezeten en ben pas sinds dinsdag terug. Het uurverschil en de lange reis hangen zeker nog in mijn kleren en daarom pas ik sowieso voor de Berencross van Meulebeke. Ik wil zo lang mogelijk recupereren om goed te zijn voor de wedstrijd op zondag in Ronse", stelde Toon Aerts.

"Ik heb er in Amerika natuurlijk wel een fantastische ervaring opzitten. Ik won er twee wereldbekercrossen. Zowel in Waterloo als in Iowa City mocht ik het zegegebaar maken. Dat had ik natuurlijk nooit verwacht. Ik had op voorhand wel vernomen dat Mathieu van der Poel niet zou afzakken naar Amerika en dus wist ik dat ik een aantal punten meer zou kunnen sprokkelen in de stand van de wereldbeker dan voorzien. Maar dat ik het maximum der punten (2x80, nvdr.) zou halen was buiten alle verwachtingen. Ik tracht deze week zoveel mogelijk te rusten en zie wel waar ik kom in Ronse. Voor het weekend daarop tast ik nog wat in het ongewisse. Voor de Rapencross van Lokeren op zaterdag 13 oktober heb ik nog geen contract. Misschien komt dat er wel. Maar eerst zoveel mogelijk rusten tot zondag", gaf Aerts nog mee.

Nibali gaat door tot 2021

De Italiaan Vincenzo Nibali (33) blijft tot het einde van 2021 bij zijn Team Bahrain. Op 1 januari 2019 gaat een nieuw contract in met een looptijd van drie jaar.

Nibali won dit jaar Milaan-Sanremo, maar viel in de Tour en greep afgelopen zondag in Innsbruck ook naast de wereldtitel. Dat was een doel van de Italiaan.

In 2019 probeert hij voor de derde keer de Giro d'Italia te winnen. In 2020 mikt hij op de olympische wegrit in Tokio. Dat jaar rekent hij zich opnieuw bij de kanshebbers voor het WK in Zwitserland, dat een parcours heeft dat even zwaar lijkt als dat van Innsbruck.