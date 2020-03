KOERS KORT. Landa niet aan start van Parijs-Nice Redactie

05 maart 2020

15u29 0

Landa door ribblessure niet in Parijs-Nice

Terwijl steeds meer ploegen zich terugtrekken uit competitie, komt ook Mikel Landa niet aan de start van Parijs-Nice. De Spanjaard van Bahrain-McLaren heeft nog te veel last van een ribblessure opgelopen tijdens een aanrijding op training in februari. Landa reed daarna nog de Ruta Del Sol, maar de ploeg acht het nu beter om te trainen dan Parijs-Nice te rijden. “Ik ben teleurgesteld dat ik deze belangrijke wedstrijd moet missen. De fans in Frankrijk zijn gepassioneerd en ik keek er naar uit om aan de zijde van mijn ploegmaats te koersen. Het is nu het beste om te trainen en zo snel mogelijk op topniveau terug te keren”, aldus de Bask.