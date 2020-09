Koers Kort. Lampaert maakt comeback in Slovakije -

Voor het eerst in 45 jaar geen cross in Diegem

14 september 2020

Voor het eerst in 45 jaar geen cross in Diegem

Er wordt dit jaar tijdens de kerstperiode geen avondcross in Diegem gehouden. Dat laat de organisatie, die naar de coronacrisis verwijst, weten.

“Tot onze grote spijt gaat Diegem Cross in 2020 voor het eerst in 45 jaar niet door. De veiligheidscel oordeelde dat het onmogelijk is om een cross, die dwars door de dorpskern van Diegem gaat, veilig, volgens de coronamaatregelen te organiseren”, luidt het.

De cross van Diegem stond op 27 december geprogrammeerd en maakte deel uit van de wereldbeker.

Lotto Soudal geeft Sweeny tweejarig contract, Vanhoucke verlengt

Lotto Soudal geeft de Australiër Harry Sweeny, die momenteel voor het beloftenteam rijdt, een contract voor twee jaar. Tegelijk verlengde Harm Vanhoucke voor dezelfde periode. Sweeny (22) maakte vorig seizoen de overstap naar het Lotto Soudal Development Team. Daar toonde hij zich volgens de ploeg “een zeer veelzijdig renner”.

“Ik ben vooral iemand voor de klassiekers, maar ben goed in het aantrekken van de sprint. En ook klimmen lukt me aardig. In de afgelopen Tour Bitwa Warszawska en de Baby Giro was de ploeg blijkbaar zeer tevreden over mijn prestaties en mijn inzet. Dat is nu beloond. Ik ben ongelooflijk blij. Ook fijn voor mij is het om mijn landgenoot Caleb Ewan aan te treffen. We kennen mekaar. Hij kan zeker en vast op me rekenen”, zegt Sweeny.

Vanhoucke (23) is sinds juli 2018 prof bij Lotto Soudal. De klimmer kwam als winnaar van de Piccolo Giro di Lombardia, de Flèche Ardennaise en ritten in de Tour de Savoie Mont Blanc en de Giro della Valle d’Aosta Mont Blanc met de nodige adelbrieven naar de profs.

“Mijn eerste seizoen liep niet zoals verwacht. Ik sukkelde met bloedarmoede, maar de ploeg heeft me de nodige tijd gegeven om terug te vechten. Met de hulp van mijn trainer Paul Van Den Bosch zijn we daar ook in geslaagd”, aldus Vanhoucke.

Twee weken geleden won Vanhoucke nog het bergklassement in de Ronde van de Poitou-Charentes. Eerder op het jaar werd hij twaalfde in de Ronde van de Ain en tiende in de Ruta del Sol. “Ik voel me erg thuis in deze ploeg. Er heerst bij Lotto Soudal echt wel een familiale sfeer. Morgen start ik in de Ronde van Luxemburg. Na het BK trek ik naar mijn eerste Ronde van Italië. Ik kijk echt uit naar mijn debuut in de Giro”, besluit hij.

Lampaert maakt comeback en verdedigt titel in Slovakije

Yves Lampaert maakt vanaf woensdag in de wielerronde van Slovakije (2.1) zijn comeback nadat hij op 5 augustus zijn sleutelbeen brak in Milaan-Turijn. De 29-jarige West-Vlaming verdedigt zijn titel.

“Ik ben heel blij aan de start te staan van deze heel mooie wedstrijd. Het wordt mijn derde opeevolgende deelname en ik kom er heel graag”, zegt hij maandag. “Het is een prachtig land en onze partner Janom is een wedstrijdsponsor. We worden er altijd goed behandeld. Dus ja, ik kijk ernaar uit mijn titel te verdedigen, ook al weet ik dat het heel erg moeilijk wordt omdat het mijn eerste wedstrijd wordt na mijn blessure en ik niet zeker ben hoe goed mijn conditie is. Ik ben nieuwsgierig om te zien hoe het zal gaan. Maar ik ben zeker heel enthousiast om weer bij de Wolfpack te zijn.”

De rest van de selectie bestaat uit Pieter Serry, neoprof Mauri Vansevenant, de Nieuw-Zeelandse kampioen Shane Archbold, de Amerikaanse tijdritkampioen Ian Garrison, de Colombiaanse sprinter Alvaro Hodeg en de Duitse neoprof Jannik Steimle.

De 64e Ronde van Slovakije begint woensdag en duurt vier dagen.

Twee renners CCC starten niet in slotrit Tirreno

De Polen Lukasz Wisniowski en Szymon Sajnok starten niet meer in de afsluitende tijdrit van Tirreno-Adriatico. Hun team CCC haalde hen uit koers nadat Wisniowski gisteren een positieve coronatest aflegde.

Wisniowski ontwikkelde "milde symptomen" tijdens de zevende rit, legt ploegdokter Testa uit. "Hij werd meteen uit koers gehaald en getest, wat een positief resultaat opleverde. Wisniowski werd geïsoleerd van de ploeg, met zijn kamergenoot Szymon Sajnok en zijn therapeut, en zal een PCR-test ondergaan om het resultaat te bevestigen. We zijn voorbereid op dit scenario sinds de herstart van het seizoen en zullen alle nodige protocols respecteren indien verdere testen een positief geval opleveren.”

De andere CCC-renners werden gisteravond en vanmorgen twee keer getest. Omdat alle resultaten negatief waren, zullen zij de tijdrit wel afwerken, zo besloot CCC na overleg met de medische diensten van de Tirreno.

BMC wordt fietssponsor bij AG2R

Geen Eddy Merckx-fietsen voor Greg Van Avermaet volgend jaar bij AG2R-Citroën. De ploeg heeft voor de volgende twee seizoenen een nieuwe fietssponsor gestrikt. Met name BMC gaat de Franse WorldTourploeg van fietsen voorzien. Het Zwitserse merk sloot met AG2R een overeenkomst van 2021 tot en met 2023. Normaliter zullen fietsen van het type Teammachine SLR01 en Timemachine Road worden gebruikt. Voor Greg Van Avermaet wordt het een beetje thuiskomen. De olympische kampioen van Rio de Janeiro reed in het verleden jaren in dienst van BMC. Dit jaar rijden de renners van Team NTT op BMC-fietsen.

